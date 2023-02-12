Devlet ve milletin bir oluşunu hazmedemeyen Ümit Özdağ provokasyon için PKK’nın yalanına sarıldı

Deprem bölgesinde ikinci günden itibaren il il gezip vatandaşı Suriyeli sığınmacılar ve kurtarma çalışmalarıyla ilgili galeyana getirmeye çalışan, yaptığı gerçek dışı paylaşımlarla tepki çeken Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ bir skandala daha imza attı. Özdağ terör örgütü PKK'nın yayın organı ANF'nin haberlerini paylaşmaya başladı.

YALAN HABER VE İDDİALARLA KAOS OLUŞTURMAYA ÇALIŞIYOR

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ depremle ilgili binlerce personelle çalışmalar yürütülüğ zamana karşı yarış verilirken il il dolaşarak gerçek dışı iddialarla ırkçı politikalarını topluma ve sosyal medyaya dayatmaya çalışıyor.

ÖNCE SURİYELİ HIRSIZ DEDİĞİ KİŞİNİN SURİYELİ DE HIRSIZ DA OLMADIĞI ORTAYA ÇIKTI

Özdağ ilk günlerde yaptığı paylaşımda TV ekranlarında arama kurtarma faaliyetlerine ilişkin bir görüntüyü paylaşırken ekrandaki kişinin Suriyeli olduğunu ve orada bulunan AFAD personelinin telefonunu çaldığını iddia etti. Özdağ'ın hedefindeki kişi kısa süre sonra ortaya çıktı ve Suriyeli de olmadığını hırsızlık da yapmadığını, Özdağ'a dava açacağını kazancını da depremzedelere bağışlayacağını açıkladı.