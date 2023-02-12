Devlet ve milletin bir oluşunu hazmedemeyen Ümit Özdağ provokasyon için PKK'nın yalanına sarıldı
Depremlerin etkilediği 10 ili tek tek dolaşarak gerçek dışı iddialarıyla toplumda bir kaos ortamı oluşturmaya çalışan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ bu kez de PKK'ya sarıldı. Terör örgütünün yayın organı ANF'nin görüntülerini paylaşmaya başlayan Özdağ tepki çekince paylaşımlarını daha önceki yalanlarda olduğu gibi silmek zorunda kaldı. Ancak özür dilemedi.
Deprem bölgesinde ikinci günden itibaren il il gezip vatandaşı Suriyeli sığınmacılar ve kurtarma çalışmalarıyla ilgili galeyana getirmeye çalışan, yaptığı gerçek dışı paylaşımlarla tepki çeken Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ bir skandala daha imza attı. Özdağ terör örgütü PKK'nın yayın organı ANF'nin haberlerini paylaşmaya başladı.
YALAN HABER VE İDDİALARLA KAOS OLUŞTURMAYA ÇALIŞIYOR
Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ depremle ilgili binlerce personelle çalışmalar yürütülüğ zamana karşı yarış verilirken il il dolaşarak gerçek dışı iddialarla ırkçı politikalarını topluma ve sosyal medyaya dayatmaya çalışıyor.
ÖNCE SURİYELİ HIRSIZ DEDİĞİ KİŞİNİN SURİYELİ DE HIRSIZ DA OLMADIĞI ORTAYA ÇIKTI
Özdağ ilk günlerde yaptığı paylaşımda TV ekranlarında arama kurtarma faaliyetlerine ilişkin bir görüntüyü paylaşırken ekrandaki kişinin Suriyeli olduğunu ve orada bulunan AFAD personelinin telefonunu çaldığını iddia etti. Özdağ'ın hedefindeki kişi kısa süre sonra ortaya çıktı ve Suriyeli de olmadığını hırsızlık da yapmadığını, Özdağ'a dava açacağını kazancını da depremzedelere bağışlayacağını açıkladı.
"YURTLARA SURİYELİLER ALINIYOR" İDDİASI DA YALAN ÇIKTI
Ardından yurtlara Suriyelilerin alındığını, Suriyelilere öncelik verildiğini iddia eden Özdağ'a CHP'li Ali Mahir Başarır söz konusu yurtları ziyaret ettiğini ve iddiaların gerçeği yansıtmadığını söyleyerek karşılık verdi. Yalanlarına karşı kendisine dava açan vatandaşlara da saldıran Özdağ millete "Canınız cehenneme" dedi.
ŞİMDİ DE PKK'NIN YAYIN ORGANLARININ GÖRÜNTÜLERİNİ PAYLAŞMAYA BAŞLADI
Türkiye'nin topyekün depremle ilgili çalışma ve telaşın içerisinde olduğu bugünlerde Özdağ skandallarına bir yenisini daha ekledi. Tutunduğu tüm yalanlar boşa çıkan Özdağ sonunda PKK medyasına sarıldı. Yaptığı paylaşımlarda terör örgütü PKK'nın yayın organı ANF'nin görüntülerini paylaşan Özdağ'a çok sert tepkiler geldi. Özdağ kısa sürede paylaşımlarını kaldırmak zorunda kaldı.
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