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Ünlü oyuncu Furkan Aksoy Muharrem İnce'ye deprem bölgesinden cevap verdi: Asker burada, devlet burada polis burada

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 12.02.2023
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Ünlü oyuncu Furkan Aksoy Muharrem İnce’ye deprem bölgesinden cevap verdi: Asker burada, devlet burada polis burada

Kahramanmaraş’ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremler Türkiye’nin yüreğini yaktı. Devlet ve millet el ele depremzedelerin yaralarını sarmak için çalışırken kimi çevrelerin dezenformasyon ve algı çalışmalarına başlaması tepki topladı. Muharrem İnce'nin “Burada 116 saattir devlet yok” yalanına Furkan Aksoy tepki gösterdi. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Aksoy, "Vallahi yalan söylüyor." ifadelerini kullandı.

Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 büyüklüğündeki deprem 10 ilimizde ciddi hasara neden olurken, binlerce vatandaşımız da hayatını kaybetti. Depremin ilk anından itibaren, devlet tüm birimleriyle bölgede arama kurtarma faaliyetlerine başlarken, vatandaşlar da depremzedelere yardım için seferber oldu.

Ancak Türkiye'nin birlik olduğu bu günlerde provokasyonlar da eksik olmuyor. Gerek siyasetçiler, gerek gazeteciler, ve sosyal medya fenomenleri gerçeği ortaya koymak yerine yalan haberlerle ortamı daha da geriyor. Bu dezenformasyon ve algı çalışmalarına vatandaşlar tepki gösterdi. Bu yalan bilgilerin ise gerçeği tek tek ortaya çıkıyor.

ÜNLÜ OYUNCUDAN MUHARREM İNCE'YE YALANLAMA

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Adıyaman merkezde yaptığı açıklamada 116 saattir burada devlet yok dedi. Sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan İnce, 116 saatir yoksunuz, çadırı kuramamışsın, enkazın altınadan bir kişi çıkarıyorsun, ama enkaz altında onlarca kişi var." ifadelerini kullandı.

Ünlü oyuncu Furkan Aksoy, Muharrem İnce'nin bu açıklamasını yalanladı.

Kendisi de deprem bölgesinde olan Aksoy, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Vallahi de billahi de yalan söylüyor. 2. günden beri Adıyaman'dayım. Devlet burada, asker burada, polis burada. Bu afeti siyasete bulaştıran herkesin Allah belasını versin." ifadelerini kullandı.

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