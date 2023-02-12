Ünlü oyuncu Furkan Aksoy Muharrem İnce’ye deprem bölgesinden cevap verdi: Asker burada, devlet burada polis burada

Ancak Türkiye'nin birlik olduğu bu günlerde provokasyonlar da eksik olmuyor. Gerek siyasetçiler, gerek gazeteciler, ve sosyal medya fenomenleri gerçeği ortaya koymak yerine yalan haberlerle ortamı daha da geriyor. Bu dezenformasyon ve algı çalışmalarına vatandaşlar tepki gösterdi. Bu yalan bilgilerin ise gerçeği tek tek ortaya çıkıyor.