Artvin, Hopa, Rize deprem mi oldu? GÜRCİSTAN DEPREM SON DAKİKA | Kaç şiddetinde meydana geldi? 12 Şubat son depremler listesi
Artvin Hopa deprem mi oldu sorusu bir anda araştırılan konular arasında yerini aldı. Gürcistan'da meydana gelen 3.4 şiddetindeki deprem Artvin ve Rize gibi illerden hissedildi. Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremin ardından son depremler sıklıkla aratılıyor. Peki Artvin, Hopa, Rize deprem mi oldu? Kaç şiddetinde meydana geldi? İşte 12 Şubat son depremler listesi...
Kahramanmaraş depreminin ardından artçı sarsıntılar kısa aralıklarla devam ederken bir sarsıntıda Gürcistan merkezli meydana geldi. Artvin'in Hopa ilçesinden hissedilen depreme ilişkin detaylar vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. Peki Artvin, Hopa deprem mi oldu? Kaç şiddetinde meydana geldi?
Gürcistan'da saat 11.21 sıralarında 3.4 büyüklüğünde deprem meydana gedi. Deprem ülkemizde Artvin, Rize gibi illerden hissedildi.
GURCISTAN
12.02.2023, 11:21:01 TSİ
Büyüklük: 3.4
Derinlik: 13.2 km
GÜRCİSTAN DEPREM BÖLGESİ Mİ?
Kafkasya, dünyanın önemli deprem kuşaklarından biri olan Alp-Himalaya deprem kuşağı üzerinde yer almaktadır. Gürcistan da bu kuşağın bir parçasıdır. Tiflis-Gori hattı ise bu kuşağa bağlı Acara-Tiraleti kemeri üzerindedir. Bu hat üzerinde tarihte büyük depremler meydana gelmiştir. 84, 1682, 1803, 1804, 1805, 1819, 1881,1891, 1912, 1920, 1940, 1958, 1968, 1977 ve 1983 depremleri bunlardan bazılarıdır.
KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ
2023.02.12 12:09:31 37.2268 36.7122 7.6 -.- 2.1 -.- DEDELER-TURKOGLU (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.12 12:08:19 38.1912 37.1908 21.6 -.- 2.0 -.- ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.12 12:06:49 37.5190 37.1583 4.0 -.- 2.2 -.- KARTAL-(KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.12 12:05:08 37.8767 36.2822 5.0 -.- 2.9 -.- TOPALLAR-SAIMBEYLI (ADANA) İlksel
2023.02.12 12:02:33 38.1862 37.8228 18.4 -.- 2.8 -.- POLAT-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel
2023.02.12 12:01:56 38.1798 38.0950 3.9 -.- 3.1 -.- OLUKLU-YESILYURT (MALATYA) İlksel
2023.02.12 11:51:57 37.3273 37.0432 5.3 -.- 2.8 -.- EMIROGLU-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.12 11:50:59 37.7910 36.3052 5.4 -.- 2.8 -.- CIGSAR-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.12 11:44:20 38.0070 38.0682 1.7 -.- 2.5 -.- GUZELKOY-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel
2023.02.12 11:42:10 38.3055 37.2122 11.2 -.- 1.7 -.- KUCUKYAPALAK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.12 11:39:15 37.8450 36.3728 16.5 -.- 2.1 -.- KUCUKCAMURLU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.12 11:38:07 38.1767 38.0240 5.0 -.- 3.5 -.- GOZENE-YESILYURT (MALATYA) İlksel
2023.02.12 11:33:39 36.3620 36.0432 6.0 -.- 3.5 3.4 KURTBAGI-ARSUZ (HATAY) İlksel
2023.02.12 11:30:29 37.9120 36.3768 22.3 -.- 2.2 -.- BUYUKCAMURLU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.12 11:28:40 37.9295 37.7967 13.7 -.- 2.6 -.- KARANLIKDERE-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel
2023.02.12 11:26:45 41.8037 42.1840 8.6 -.- 2.1 -.- GURCISTAN İlksel
2023.02.12 11:23:41 37.1490 36.7328 6.8 -.- 2.7 -.- KARABURCLU-NURDAGI (GAZIANTEP) İlksel
2023.02.12 11:21:01 41.8503 42.1278 13.2 -.- 3.3 3.4 GURCISTAN İlksel
2023.02.12 11:14:09 38.0843 37.2838 1.5 -.- 3.7 -.- GUMUSDOVEN-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.12 11:13:16 38.0798 36.5687 4.9 -.- 2.4 -.- YAGMURLU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.12 11:11:36 41.9772 42.0695 26.1 -.- 2.5 -.- GURCISTAN İlksel
2023.02.12 11:10:37 37.8717 36.5627 7.8 -.- 2.0 -.- KUMARLI-(KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.12 11:07:08 39.5112 25.9398 19.5 -.- 2.3 -.- GULPINAR ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI) İlksel
2023.02.12 11:07:02 41.7137 42.1323 5.0 -.- 4.4 4.5 GURCISTAN İlksel
2023.02.12 11:03:31 38.1473 38.2158 12.7 -.- 2.7 -.- CAMPINAR-CELIKHAN (ADIYAMAN) İlksel
2023.02.12 11:01:18 37.8790 36.2977 6.4 -.- 1.8 -.- PAYAMBURNU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.12 10:54:56 37.7950 37.6955 1.4 -.- 3.5 -.- AKCAKAYA-GOLBASI (ADIYAMAN) İlksel
2023.02.12 10:49:15 39.3892 26.2563 14.2 -.- 2.0 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) İlksel
2023.02.12 10:48:54 37.8847 36.3370 5.5 -.- 2.6 -.- KUCUKCAMURLU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.12 10:46:44 39.4072 26.2543 14.0 -.- 1.9 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) İlksel
2023.02.12 10:46:17 38.2018 37.1018 5.8 -.- 1.5 -.- KARAELBISTAN-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.12 10:43:28 38.0163 36.6077 9.6 -.- 1.9 -.- SARAYCIK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.12 10:39:49 38.2795 36.9547 6.2 -.- 2.2 -.- KARAGOZ-AFSIN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.12 10:37:14 38.0502 36.6043 3.5 -.- 3.0 -.- KALEKOY-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.12 10:35:21 38.0855 36.5602 5.7 -.- 2.2 -.- YAGMURLU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.12 10:33:49 38.0925 37.4432 19.0 -.- 2.4 -.- SUNNETKOY-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.12 10:31:45 38.0460 37.2555 5.0 -.- 3.7 -.- GOZPINAR-EKINOZU (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.12 10:29:18 40.3000 34.2795 5.5 -.- 1.6 -.- DERTLI-SUNGURLU (CORUM) İlksel
2023.02.12 10:26:48 38.1638 38.7042 5.0 -.- 2.7 -.- YAZICA-PUTURGE (MALATYA) İlksel
2023.02.12 10:24:14 38.0320 36.5363 6.0 -.- 1.8 -.- YANTEPE-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
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