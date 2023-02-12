Son dakika | Katar Emiri Şeyh Al Sani Başkan Erdoğan’la görüşmek üzere Türkiye’ye geliyor

Katar Haber Ajansı, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani'nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmek üzere Türkiye'ye hareket ettiğini duyurdu.

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KATAR, TÜRKİYE VE SURİYE'DEKİ DEPREMZEDELERE 10 BİN KONTEYNER EV GÖNDERECEK

Katar Dışişleri Bakanlığından konuyla ilgili yazılı bir açıklama yapıldı. Açıklamada, Katar'ın Türkiye ve Suriye'de, deprem felaketinden etkilenen bölgelere yardım çalışmaları kapsamında, 10 bin konteyner ev göndereceği kaydedildi.