Son dakika | Katar Emiri Şeyh Al Sani Başkan Erdoğan'la görüşmek üzere Türkiye'ye geliyor
Son dakika haberi...Katar Haber Ajansı, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani’nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmek üzere Türkiye’ye hareket ettiğini duyurdu.
Katar Haber Ajansı, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani'nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmek üzere Türkiye'ye hareket ettiğini duyurdu.
Ayrıntılar geliyor...
KATAR, TÜRKİYE VE SURİYE'DEKİ DEPREMZEDELERE 10 BİN KONTEYNER EV GÖNDERECEK
Katar Dışişleri Bakanlığından konuyla ilgili yazılı bir açıklama yapıldı. Açıklamada, Katar'ın Türkiye ve Suriye'de, deprem felaketinden etkilenen bölgelere yardım çalışmaları kapsamında, 10 bin konteyner ev göndereceği kaydedildi.
Katar resmi ajansı QNA'da yer alan haberde de Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani'nin, Türkiye'ye "bir hava köprüsü" kurulması talimatını verdiği belirtilmişti.
Hava köprüsüyle ilk olarak Uluslararası Katar Arama ve Kurtarma Grubundan bir ekibin geleceği aktarılan haberde, bu ekibin bir meydan hastanesi kuracağı, insani yardımlar, kış şartlarıyla mücadele malzemeleri ve çadırlar getireceği ifade edilmişti.
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