Kahramanmaraş'ta 135 saat sonra gelen mucize: 16 yaşındaki Hedil enkazdan çıkarıldı
Kahramanmaraş'taki depremde enkaz altında kalan 16 yaşındaki Hedil, felaketin 6. gününde 135 saat sonra enkazdan canlı olarak çıkarıldı. Hedil'in ilk sözleri arama kurtarma ekiplerine "İyiyim, hepinize çok teşekkür ederim" oldu.
Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 10 şehirde büyük yıkıma neden olan 7.7 ve 7.6'lık iki büyük depremde şu ana kadar 21 bin 848 kişi hayatını kaybetti, 80 bin 104 kişi de yaralandı.
Enkaz kaldırma çalışmaları için devlet tüm imkanlarıyla seferber oldu.
6. GÜNDE TÜRKİYE'Yİ AĞLATAN ANLAR
Depremden tam 135 saat sonra Kahramanmaraş'ta 16 yaşındaki Hedil canlı olarak kurtarıldı.
Hedil'in ilk sözleri arama kurtarma ekiplerine "İyiyim. Hepinize çok teşekkür ederim" oldu.
ENKAZ ALTINDA BİR KARDEŞİ DAHA VAR
Enkaz altında bir kardeşinin daha olduğu belirtilen Hedil hakkında konuşan arama kurtarma personeli, "Ben Aksaray'dan geldim. Bu mutluluğu anlatamam. Allah devletimize zeval vermesin, sayın cumhurbaşkanımıza sevgilerimi gönderiyorum." dedi.
"SAĞLIKLI VE DURUMU İYİ"
Bir diğer arama kurtarma personel ise, "Sevincimizi tarif edemeyiz, 6 gün sonra bir can daha kurtuldu." diye konuştu.
Sağlık personeli ise, "Çok uzun çalışmalar sonucu çıkardım, çok sağlıklı çok iyi" ifadelerini kullandı.
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