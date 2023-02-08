Asrın felaketinde 3. gün! Başkan Erdoğan afet bölgesinde duyurdu: 10 ilde toplu konut yapılacak
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen yerlerde incelemelerde bulunmak üzere bölgeye gitti. Başkan Erdoğan çadır kentten sonra depremin merkez üssü Pazarcık'ta incelemelerde bulundu. Başkan Erdoğan, ilk olarak Kahramanmaraş Havalimanı'nda İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve diğer yetkililerden, depremlerin ardından yürütülen çalışmalara ilişkin bilgi aldı. Başkan Erdoğan, deprem bölgesi ilan edilen 10 ilde 1 yıl içinde toplu konutlar yapılacağını da açıkladı. Başkan Erdoğan, Kahramanmaraş ardından Hatay’a geçerek burada da incelemelerde bulundu. Başkan Erdoğan, Kahramanmaraş merkezli depremlerde 9 bin 57 kişinin hayatını kaybettiğini, 52 bin 979 kişinin yaralandığını, 6 bin 444 binanın yıkıldığını bildirdi ve "Gereken her adımı atarak kimseyi yıkıntılar altında bırakmayacak, kimseyi mağdur etmeyecek bir afet yönetimi yürüteceğiz." dedi. Diğer yandan deprem üzerinden siyaset yürüten odaklara çok sert sözlerle yüklenerek, "Bazı haysiyetsiz namussuz kişiler kampanya yaparak 'Hatay'da asker, jandarma, polis göremedik' gibi yalan yanlış iftiralar atıyor. Bizim askerimiz, jandarmamız, polisimiz şereflidir. Bu şerefsizlerin ağzına biz onları meze yaptırmayız." şeklinde konuştu.
BAŞKAN ERDOĞAN HATAY'A GEÇTİ
Başkan Recep Tayyip Erdoğan Kahramanmaraş ardından Hatay'da yaptığı incelemeler sonrası açıklamalarda bulundu.
Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:
Dünyada eşine rastlanmayacak iki büyük depreme ardı ardına ne yazık ki 10 ilimizde maruz kaldık. Hatay bu felaketten en çok etkilenen, en fazla yıkıma ve can kaybına uğrayan şehirlerimizin başında geliyor. Az önce depremin merkezi Kahramanmaraş'ı ziyaret ettim. Oradaki durumun vahametini yakından gördüm. Şimdi de Hatay'da şahit olduğumuz tablo oralardan pek de faklı değil.
"YIKIMIN BÜYÜKLÜĞÜNE HAVA KOŞULLARI DA ZORLUĞU ETKİLEDİ"
Evvela depremin etkilediği 10 şehrimizin tamamındaki vatandaşlarımıza geçmiş olsun diyorum. Vefat eden kardeşlerimize Allah'tan rahmet, yaralılarımıza şifalar temenni ediyorum. Vefat eden kardeşlerimin yakınlarına sabırlar diliyorum. Depremin yaşandığı andan itibaren valiliklerimiz, bakanlarımız, bakanlıklarımız, kurumlarımız harekete geçerek vatandaşlarımızın yardımına koştular. Ülke genelinde AFAD'ımızın koordinasyonunda bu işlerin takibi devam etti, devam edecek. Şüphesiz işimiz kolay değil. 13,5 milyon insanımızın yaşadığı 500 kilometre çapında alanda etkili olan depremin büyüklüğü ve yaygınlığına bir de hava şartlarının zorluğu eklendi.
"KİMSEYİ SAHİPSİZ BIRAKMAYACAĞIZ"
Devletin ve milletin tüm imkanlarını seferber ederek afet bölgesine yönlendirdik.Kamu personeli, sivil toplum kuruluşları, yurt dışından gelen afet ekibinden gönüllülere kadar arama kurtarmadan yardım faaliyetlerine kadar her konuda canla başla çalışıyor. Ülkemizin diğer 71 vilayetin tamamında deprem bölgesindeki illerimize yardım konvoyu çıkartıldı. On binlerce insan deprem bölgesindeki vatandaşlarımıza destek olmak için yollara düştü.
Eksiklikler var, şartlar ortada. Böylesine bir depreme hazırlıklı olabilmek mümkün değildir. İnşallah afetin yol açtığı yıkıntıları kaldıracağız, hiçbir vatandaşımızı sahipsiz de bırakmayacağız. Deprem alanını afet bölgesi ilan ettik. Ayrıca 10 ilimizi kapsayan OHAL kararı alarak süreci hızlandırdık. Gereken her adımı atarak kimseyi yıkıntılar altında bırakmayacak, kimseyi mağdur etmeyecek bir afet yönetimi yürüteceğiz.
Bu dönem bir birlik, beraberlik, dayanışma dönemidir. Böyle bir dönemde hala basit, siyasi çıkar uğruna, çirkefçe hala burada olumsuz kampanyalar yürütmeyi ben şu anda hazzedemiyorum, bunun yanında üzerinde bulunan makamın sorumluluğu olmamış olsa bugün böyle konuşmam, çok daha farklı konuşurum.
YARDIM AÇIKLAMASI
Şu anda mevcut hükümet tüm imkanlarını seferber olmak üzere Hazine ve Maliye Bakanı başta olmak üzere adımlarını atmış, tüm zedelere 10'ar bin lira verme kararını Kahramanmaraş'ta açıkladı. Rabbim kimseyi böyle bir imtihanla sınamasın, ülkemizin yardımcısı olsun diyorum.
Özellikle 60'ı aşkın ülkeden birçok destek ve yardımlar geliyor. Daha sonra hepsini ismen açıklayacağım. Azerbaycan başta olmak üzere İsrail, Suudi Arabistan, Katar, Kuveyt bütün bunlar da desteklerini vermiş durumda. Hala telefonla desteklerini vereceklerini sürekli ifade ediyorlar. Madden, nakdi, ayni yardımlarını gönderiyorlar. AFAD'a bu konuyla ilgili olarak tüm Türkiye'de de kuruluşlar ayni, nakdi destek veriyorlar. Destek veren vatandaşlara şahsım, milletim adına çok çok teşekkür ederim. Bugün bizim için sınama günüdür, bu millet bugüne kadar nasıl bunları sınayarak atlattıysa inşallah bunu da atlatacaktır. Kimse bundan endişe etmesin.
DEPREMDEKİ VEFAT SAYISINDA SON DURUM
Türkiye genelinde vefat 9 bin 57. Hatay'da şu an itibariyle 3 bin 356. Yaralı sayısı 52 bin 979. Yıkılan bina sayısı 6 bin 444. Şu an itibariyle Hatay'ımızda asker, jandarma, polis toplamda 21 bin 200 personel görev ifa ediyor.
"BAZI HAYSİYETSİZ NAMUSSUZ KİŞİLER YALAN YANLIŞ İFTİRALAR ATIYOR"
Bazı haysiyetsiz namussuz kişiler kampanya yaparak 'Hatay'da asker, jandarma, polis göremedik' gibi yalan yanlış iftiralar atıyor. Bizim askerimiz, jandarmamız, polisimiz şereflidir. Bu şerefsizlerin ağzına biz onları meze yaptırmayız.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Elbistan ve Pazarcık merkezli depremlerden etkilenen bölgelerde incelemelerde bulunmak üzere Kahramanmaraş'a gitti.
Başkan Erdoğan cadır kentteki incelemelerinin ardından vatandaşlarla görüştü. Merkez üssüne geçen Başkan Erdoğan Pazarcık'ta da incelemeler yaptı.
Çeşitli otellerin görüşmelerin yapıldığını belirten Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Vatandaşlarımızın sokakta kalmasına asla müsaade etmeyeceğiz. Antalya, Alanya ve Mersin'deki otellere yerleşmek isterse tüm imkanlarımızı seferber edeceğiz. Tüm imkanlar oteller tarafından karşılanacak" şeklinde konuştu.
TOPLU KONUT MESAJI
Başkan Erdoğan afet bölgesinde yaptığı açıklamada, "Hedefimiz 1 yıl içerisinde 10 ilde toplu konut yapmak" dedi.
Başkan Erdoğan deprem bölgesindeki çadır kentte vatandaşları ziyaret etti...
Erdoğan, Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan merkezli, 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından incelemelerde bulunmak üzere kente geldi.
Kahramanmaraş Havalimanı'nda İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve diğer yetkililerden, depremlerin ardından yürütülen çalışmalara ilişkin bilgi alan Erdoğan, daha sonra 12 Şubat Stadyumu'nda AFAD tarafından kurulan çadır kentte geçti.
DEPREMZEDELERLE GÖRÜŞTÜ
Koordinasyonla ilgili detaylı incelemelerde bulunan Başkan Erdoğan, vatandaşlarla görüştü.
Burada incelemelerini sürdüren Başkan Erdoğan, depremzedelerle bir araya gelerek, geçmiş olsun dileğinde bulundu.
"SANA İNANIYORUZ BAŞKANIM"
Bölgede bulunan depremzedeler Başkan Erdoğan'a teşekkürlerini, "Başkanım Allah devletimizden razı olsun, sana inanıyoruz Başkanım" ifadeleriyle duyurdu.
BAŞKAN ERDOĞAN HATAY'A GEÇTİ
Başkan Erdoğan, Kahramanmaraş ardından Hatay'a geçerek incelemelerde buludu.
Deprem bölgesine giden Başkan Erdoğan'a bakanlar ve vekiller eşlik ediyor.
BAŞKAN ERDOĞAN ÇALIŞMALARA YÖNELİK BİLGİ ALDI
Başkan Erdoğan, ilk olarak Kahramanmaraş Havalimanı'nda İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve diğer yetkililerden, depremlerin ardından yürütülen çalışmalara ilişkin bilgi aldı.
Başkan Erdoğan, Onikişubat Stadyumu'nda AFAD tarafından kurulan çadır kentte ve bölgede incelemelerde bulundu.
Başkan Erdoğan ile bölgeye, AK Parti Genel Başkanvekilleri Binali Yıldırım ve Numan Kurtulmuş, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da geldi.
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