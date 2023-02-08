Asrın felaketinde 3. gün! Başkan Erdoğan afet bölgesinde duyurdu: 10 ilde toplu konut yapılacak

BAŞKAN ERDOĞAN HATAY'A GEÇTİ

Başkan Recep Tayyip Erdoğan Kahramanmaraş ardından Hatay'da yaptığı incelemeler sonrası açıklamalarda bulundu.

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Dünyada eşine rastlanmayacak iki büyük depreme ardı ardına ne yazık ki 10 ilimizde maruz kaldık. Hatay bu felaketten en çok etkilenen, en fazla yıkıma ve can kaybına uğrayan şehirlerimizin başında geliyor. Az önce depremin merkezi Kahramanmaraş'ı ziyaret ettim. Oradaki durumun vahametini yakından gördüm. Şimdi de Hatay'da şahit olduğumuz tablo oralardan pek de faklı değil.

"YIKIMIN BÜYÜKLÜĞÜNE HAVA KOŞULLARI DA ZORLUĞU ETKİLEDİ"

Evvela depremin etkilediği 10 şehrimizin tamamındaki vatandaşlarımıza geçmiş olsun diyorum. Vefat eden kardeşlerimize Allah'tan rahmet, yaralılarımıza şifalar temenni ediyorum. Vefat eden kardeşlerimin yakınlarına sabırlar diliyorum. Depremin yaşandığı andan itibaren valiliklerimiz, bakanlarımız, bakanlıklarımız, kurumlarımız harekete geçerek vatandaşlarımızın yardımına koştular. Ülke genelinde AFAD'ımızın koordinasyonunda bu işlerin takibi devam etti, devam edecek. Şüphesiz işimiz kolay değil. 13,5 milyon insanımızın yaşadığı 500 kilometre çapında alanda etkili olan depremin büyüklüğü ve yaygınlığına bir de hava şartlarının zorluğu eklendi.

"KİMSEYİ SAHİPSİZ BIRAKMAYACAĞIZ"

Devletin ve milletin tüm imkanlarını seferber ederek afet bölgesine yönlendirdik.Kamu personeli, sivil toplum kuruluşları, yurt dışından gelen afet ekibinden gönüllülere kadar arama kurtarmadan yardım faaliyetlerine kadar her konuda canla başla çalışıyor. Ülkemizin diğer 71 vilayetin tamamında deprem bölgesindeki illerimize yardım konvoyu çıkartıldı. On binlerce insan deprem bölgesindeki vatandaşlarımıza destek olmak için yollara düştü.

Eksiklikler var, şartlar ortada. Böylesine bir depreme hazırlıklı olabilmek mümkün değildir. İnşallah afetin yol açtığı yıkıntıları kaldıracağız, hiçbir vatandaşımızı sahipsiz de bırakmayacağız. Deprem alanını afet bölgesi ilan ettik. Ayrıca 10 ilimizi kapsayan OHAL kararı alarak süreci hızlandırdık. Gereken her adımı atarak kimseyi yıkıntılar altında bırakmayacak, kimseyi mağdur etmeyecek bir afet yönetimi yürüteceğiz.

Bu dönem bir birlik, beraberlik, dayanışma dönemidir. Böyle bir dönemde hala basit, siyasi çıkar uğruna, çirkefçe hala burada olumsuz kampanyalar yürütmeyi ben şu anda hazzedemiyorum, bunun yanında üzerinde bulunan makamın sorumluluğu olmamış olsa bugün böyle konuşmam, çok daha farklı konuşurum.

YARDIM AÇIKLAMASI

Şu anda mevcut hükümet tüm imkanlarını seferber olmak üzere Hazine ve Maliye Bakanı başta olmak üzere adımlarını atmış, tüm zedelere 10'ar bin lira verme kararını Kahramanmaraş'ta açıkladı. Rabbim kimseyi böyle bir imtihanla sınamasın, ülkemizin yardımcısı olsun diyorum.

Özellikle 60'ı aşkın ülkeden birçok destek ve yardımlar geliyor. Daha sonra hepsini ismen açıklayacağım. Azerbaycan başta olmak üzere İsrail, Suudi Arabistan, Katar, Kuveyt bütün bunlar da desteklerini vermiş durumda. Hala telefonla desteklerini vereceklerini sürekli ifade ediyorlar. Madden, nakdi, ayni yardımlarını gönderiyorlar. AFAD'a bu konuyla ilgili olarak tüm Türkiye'de de kuruluşlar ayni, nakdi destek veriyorlar. Destek veren vatandaşlara şahsım, milletim adına çok çok teşekkür ederim. Bugün bizim için sınama günüdür, bu millet bugüne kadar nasıl bunları sınayarak atlattıysa inşallah bunu da atlatacaktır. Kimse bundan endişe etmesin.

DEPREMDEKİ VEFAT SAYISINDA SON DURUM

Türkiye genelinde vefat 9 bin 57. Hatay'da şu an itibariyle 3 bin 356. Yaralı sayısı 52 bin 979. Yıkılan bina sayısı 6 bin 444. Şu an itibariyle Hatay'ımızda asker, jandarma, polis toplamda 21 bin 200 personel görev ifa ediyor.

"BAZI HAYSİYETSİZ NAMUSSUZ KİŞİLER YALAN YANLIŞ İFTİRALAR ATIYOR"

Bazı haysiyetsiz namussuz kişiler kampanya yaparak 'Hatay'da asker, jandarma, polis göremedik' gibi yalan yanlış iftiralar atıyor. Bizim askerimiz, jandarmamız, polisimiz şereflidir. Bu şerefsizlerin ağzına biz onları meze yaptırmayız.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Elbistan ve Pazarcık merkezli depremlerden etkilenen bölgelerde incelemelerde bulunmak üzere Kahramanmaraş'a gitti.

Başkan Erdoğan cadır kentteki incelemelerinin ardından vatandaşlarla görüştü. Merkez üssüne geçen Başkan Erdoğan Pazarcık'ta da incelemeler yaptı.

Çeşitli otellerin görüşmelerin yapıldığını belirten Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Vatandaşlarımızın sokakta kalmasına asla müsaade etmeyeceğiz. Antalya, Alanya ve Mersin'deki otellere yerleşmek isterse tüm imkanlarımızı seferber edeceğiz. Tüm imkanlar oteller tarafından karşılanacak" şeklinde konuştu.