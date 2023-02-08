Son dakika: Kahramanmaraş depreminde Suriye’de ölü sayısı arttı

07.28 Adalet Bakanı Bozdağ: Deprem bölgesindeki barolara kayıtlı avukatlar ile diğer barolara kayıtlı olup da deprem bölgesinde yakınları olan avukatların ve müvekkillerinin hak kaybına uğramaması için adlî süreçlerdeki bilumum süreleri depremin olduğu günden itibaren 15 gün uzatacağız.

03.58 Akdeniz'de, Hatay'ın Yayladağı ilçesi açıklarında 4,0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

03.19 Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından yapılan açıklamada, "Hava Kuvvetlerimize ait uçaklar, depremde yaralanan vatandaşlarımızın tahliyesine devam ediyor. Kahramanmaraş'ta depremden kurtarılan vatandaşlarımız da Ankara'ya getirildi" denildi.