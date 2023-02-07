İşte depreme neden olan kesişim noktası! Deprem Uzmanı Haluk Selim: "Enerji bütün bölgeye yayılıyor"

"SIKIŞAN BİR BÖLGEYDİ"

Dünya genelinde çok sayıda plaka var. Bunlar sürekli hareket ediyor. Arap ve Afrika plakası kuzeye doğru Türkiye'yi sıkıştırdı ve bu deprem yaşandı. Diğer taraflarda da sıkışma var. Bazı yerlerde de gerilme var. Doğu Anadolu bölgesi sıkışan bir bölgedir.