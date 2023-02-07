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İşte depreme neden olan kesişim noktası! Deprem Uzmanı Haluk Selim: "Enerji bütün bölgeye yayılıyor"

ÖZEL HABER ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 07.02.2023 Güncelleme Tarihi: 07.02.2023
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İşte depreme neden olan kesişim noktası! Deprem Uzmanı Haluk Selim: Enerji bütün bölgeye yayılıyor

Kahramanmaraş merkezli yaşanan 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremler büyük bir felakete neden olurken binlerce vatandaşımız hayatını kaybetti. Yaşanan depremi A Haber ekranlarında yorumlayan Deprem Uzmanı Prof.Dr. Haluk Selim Doğu Anadolu'da bir deprem beklentisinin olduğunu ancak bu yaşanan depremin büyük bir sürpriz olduğunun altını çizdi. Selim depremin nasıl gerçekleştiğini de anlatırken, bölgenin enerji açısından sıkıştığını ve deprem sonrası bu enerjinin tüm bölgeye yayıldığını belirtti. İşte detaylar...

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde dün saat 4.17'de 7,7; Elbistan ilçesinde saat 13.24'te 7,6 büyüklüğünde deprem olurken, Gaziantep'te de büyüklükleri 6,4 ile 6,5 olan iki deprem meydana geldi.

7,7 büyüklüğündeki depremin ardından saat 13.24'te bir deprem daha meydana geldi. Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesi olan depremin büyüklüğü 7,6 olarak kaydedildi.

Deprem, Kahramanmaraş, Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya ve Hatay'da yıkıma yol açtı.

Neotektonik ve Deprem Uzmanı Prof.Dr. Haluk Selim A Haber canlı yayınında bölgede yaşanan depreme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

"BÜYÜK BİR SÜRPRİZ"

Şu an bölgedenn arazi verisi alamıyoruz. 7,7 büyüklüğünde bir deprem asla beklenen bir deprem değildi. Tamamen sürpriz bir deprem oldu. Doğu Anadolu'da bir deprem beklentisi vardı ama bu büyüklükte bir deprem beklenmiyordu.

DEPREM NEREDE GERÇEKLEŞTİ?

Bu deprem Elazığ ve Pütürge depremlerinden sonra ortaya çıktı. Bu ilk deprem 7,7 büyüklüğündeki deprem Doğu Anadolu fay hattı üzerinde olmadı. Bu deprem Ölüdeniz fay hattının tam uç kısmında gerçekleşti. 9 saat arayla böyle bir deprem tanımlanmamış. Her yeri tarıyoruz ama yok.

"SIKIŞAN BİR BÖLGEYDİ"

Dünya genelinde çok sayıda plaka var. Bunlar sürekli hareket ediyor. Arap ve Afrika plakası kuzeye doğru Türkiye'yi sıkıştırdı ve bu deprem yaşandı. Diğer taraflarda da sıkışma var. Bazı yerlerde de gerilme var. Doğu Anadolu bölgesi sıkışan bir bölgedir.

"BUNU KİMSE BEKLEMİYORDU"

Avrasya plakası, Anadolu levhası, Afrika ve Arap plakaları sıkışmaya neden oluyor. Kimi zaman stres atmak için Kuzey Marmara hattına yöneliyor.

Doğu Anadolu ve Ölüdeniz fay hattının kesişim noktasında yaşandı deprem. Bunu kimse beklemiyordu.

"ENERJİ BÜTÜN BÖLGEYE YAYILIYOR"

Ölüdeniz fay hattı üzerinde yaşanan ilk deprem enerjisini boşalttı ama tam kesişim noktasında Doğu Anadolu fay hattını tetikledi ve 7,6'lık ikinci deprem oldu. Bütün bölgeye yayılımını gösteriyor şu an. Burada da artçıları görüyoruz.

ARTÇILAR SÜREBİLİR

1,5-2 sene burada depremler devam edecek. Buradaki stres boşalacak. 7,6'nın altında olacak. 6'lı rakamlarda, 5'li rakamlarda depremler olacak. 4 küsür ve 3 küsürlü rakamlarda depremler sürecek.

Yeni depremler olacak diyerek büyüklüğünü duyurdu "YENİ DEPREMLER OLACAK" DİYEREK BÜYÜKLÜĞÜNÜ DUYURDU

Yüzyılın depreminde ikinci gün!

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