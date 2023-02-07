Başkan Erdoğan deprem bölgesine gidiyor! Enkaz altında vefat eden AK Parti Milletvekili Yakup Taş'ın ailesine başsağlığı verip açıkladı
AK Parti Adıyaman Milletvekili Yakup Taş ile ailesinden eşi, kardeşleri ve torunlarının da aralarında bulunduğu 20 kişi, depremde hayatını kaybetti. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Taş'ın ailesini arayarak taziyelerini iletti. Erdoğan, yaptığı görüşmede, yarın deprem bölgesindeki illeri ziyaret edeceğini ifade etti.
AK Parti Adıyaman Milletvekili Yakup Taş ve ailesi, dün Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 10 ili etkileyen 7.7 büyüklüğündeki depremde Adıyaman'da enkaz altında kaldı. 2 gündür süren arama kurtarma çalışmaları sonrası Milletvekili Yakup Taş ile ailesinden eşi, kardeşleri ve torunlarının da aralarında bulunduğu 20 kişinin cansız bedenine ulaşıldı.
AK Parti Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın, bugün öğleden sonra partisinin Adıyaman Milletvekili Yakup Taş ve ailesinin cansız bedenine ulaştıklarını belirterek, "Acımız çok büyük. Yakup Taş milletvekilimiz ile birlikte ailesinden 21 kişi hayatını kaybetti. Benim de ailemden kuzenlerimi kaybettik. Çok üzgünüz" dedi.
BAŞKAN ERDOĞAN'DAN TAZİYE MESAJI
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Taş'ın ailesini arayarak taziyelerini iletti.
Erdoğan, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu aracılığıyla yaptığı telefon konuşmasında, "Ahmet Bey başımız sağ olsun. Rabbim inşallah Yakup kardeşimizi şehitler sınıfına dahil eder. Tabi hanımefendi de bu şehadet şerbetini içti. Bütün Taş ailesine saygı ve sevgilerimi gönderiyorum. İnşallah ben de bölgeyi dolaşacağım, Adıyaman'a da uğrayacağım. Yarın sabah bölgeyi ziyarete başlayacağım. Cenaze merasimine katılacak tüm kardeşlerime selamlarımı sevgilerimi gönderin. Ruhu şad olsun. Biz de Ankara'dan Fatihalarımızı gönderelim." ifadelerini kullandı.
ŞENTOP'TAN TAZİYE MESAJI
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Deprem felaketinde enkaz altında kalan, AK Parti Adıyaman Milletvekili Yakup Taş'ın hayatını kaybettiğini derin bir teessürle öğrendim. Merhum vekilimize ve deprem felaketinde hayatını kaybeden tüm vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, milletimize sabır ve başsağlığı diliyorum" ifadelerini kullanmıştı.
BAŞKAN ERDOĞAN YARIN DEPREM BÖLGESİNE GİDİYOR
Erdoğan, yaptığı görüşmede, yarın deprem bölgesindeki illeri ziyaret edeceğini ifade etti.
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