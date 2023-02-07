Başkan Erdoğan deprem bölgesine gidiyor! Enkaz altında vefat eden AK Parti Milletvekili Yakup Taş’ın ailesine başsağlığı verip açıkladı

BAŞKAN ERDOĞAN'DAN TAZİYE MESAJI

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Taş'ın ailesini arayarak taziyelerini iletti.

Erdoğan, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu aracılığıyla yaptığı telefon konuşmasında, "Ahmet Bey başımız sağ olsun. Rabbim inşallah Yakup kardeşimizi şehitler sınıfına dahil eder. Tabi hanımefendi de bu şehadet şerbetini içti. Bütün Taş ailesine saygı ve sevgilerimi gönderiyorum. İnşallah ben de bölgeyi dolaşacağım, Adıyaman'a da uğrayacağım. Yarın sabah bölgeyi ziyarete başlayacağım. Cenaze merasimine katılacak tüm kardeşlerime selamlarımı sevgilerimi gönderin. Ruhu şad olsun. Biz de Ankara'dan Fatihalarımızı gönderelim." ifadelerini kullandı.