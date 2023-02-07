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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Antalya'da deprem felaketiyle ilgili önemli açıklamalar

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 07.02.2023
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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Antalya’da deprem felaketiyle ilgili önemli açıklamalar

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Antalya'da depremzede vatandaşlara konaklama imkanı sağlanması amacıyla yapılan çalışmalara ilişkin açıklamalarda bulundu.

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