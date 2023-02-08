Deprem hasar tespit başvurusu nasıl yapılır? Bina hasar tespiti nereye başvurulur? Depremde hasar gören evler için...

BAKAN KURUM: HASAR TESPİT ÇALIŞMALARINI BAŞLATTIK

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum "Arama-kurtarma hasar tespit çalışmalarımız; bu noktaların hepsinde bugün itibariyle çalışmalar başladı. İş makinelerimizin sevkiyatı yoğun bir şekilde yapıldı, yapılmaya devam ediliyor. İş makinelerimiz gelmeye ve geldikçe de sevkine devam ediyoruz. Hasar tespit çalışması çok çok önemli. 6 bin 120 personelimizle bölgeden yine itfaiyemiz, belediyelerimizin ekipleriyle arama kurtarma faaliyetleriyle vatandaşımızın yanındayız. Hasar tespit çalışmalarını 10 ilimizde başlattık." açıklamasını yaptı.