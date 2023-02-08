Deprem hasar tespit başvurusu nasıl yapılır? Bina hasar tespiti nereye başvurulur? Depremde hasar gören evler için...
Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremler nedeniyle bina hasar tespiti birçok kişi tarafından araştırılmaya başlandı. Depremlerden etkilenen 10 ilde OHAL ilan edildi. Afet bölgelerinde arama kurtarma çalışmaları sürerken, vatandaşlar deprem hasar tespiti başvurusu nasıl, nereye yapılır? sorusu arama motorlarında sorgulanıyor. İşte, konuya dair detaylar...
"Deprem hasar tespit başvurusu nasıl yapılır?" sorusu Ülkemizi derinden etkileyen deprem haberlerinin ardından sorgulanmaya başladı.Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüklerindeki depremlerden etkilenen 10 ilde OHAL ilan edildi. Depremde, 6 bin 234 can kaybı yaşanırken 37 bin 11 kişi yaralandı. Çok sayıda bina yıkıldı ve hasar gördü. Bununla birlikte vatandaşlar, "Depremde hasar gören binalar nasıl tespit edilir?"," Deprem hasar başvurusu nasıl yapılır?" sorusuna yanıt arıyor. İşte detaylar...
BAKAN KURUM: HASAR TESPİT ÇALIŞMALARINI BAŞLATTIK
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum "Arama-kurtarma hasar tespit çalışmalarımız; bu noktaların hepsinde bugün itibariyle çalışmalar başladı. İş makinelerimizin sevkiyatı yoğun bir şekilde yapıldı, yapılmaya devam ediliyor. İş makinelerimiz gelmeye ve geldikçe de sevkine devam ediyoruz. Hasar tespit çalışması çok çok önemli. 6 bin 120 personelimizle bölgeden yine itfaiyemiz, belediyelerimizin ekipleriyle arama kurtarma faaliyetleriyle vatandaşımızın yanındayız. Hasar tespit çalışmalarını 10 ilimizde başlattık." açıklamasını yaptı.
BİNA HASAR TESPİTİ BAŞVURU NASIL YAPILIR?
ALO 181 (Çevre ve Şehircilik Bakanlığı)
Doğal afetin meydana geldiği ilin belediye telefonu
Doğal afetin meydana geldiği ilin Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü telefonu
İlçe kaymakamlıkları
Deprem durumunda DASK'ın ALO 125 telefon numarası
E-devlet (e-devlet üzerinden başvuru yapacak kişilerin yaşadıkları binanın deprem sigortası olması zorunludur). E-devlet üzerinden başvurduğunuz hasar tespitin takibini de yapabilirsiniz.
RSİKLİ BİNALAR!
Bina 1999 yılından önce yapılmışsa,
Bina projesiz ve ruhsatsız yapılmışsa,
İnşaata hazır beton kullanılmamışsa,
Bina kolon ve kirişlerde özellikle çapraz biçiminde çatlaklar varsa,
Bina dere yatağı gibi güvensiz bölgelere yapılmışsa riski vardır.
DEPREMDE HASAR GÖREN BİNALAR NASIL TESPİT EDİLİR?
Depremin ardından yapılan hasar ihbarı ile DASK adına görevlendirilen bağımsız hasar tespit görevlileri en kısa sürede olay yerine gönderilir.
İnceleme ve hasar tespit raporlarını hazırlayan görevliler, sigortacılık sektöründe ilgili branşta çalışma ruhsatı bulunan deneyimli sigorta eksperlerinden oluşur. Eksperlerin deprem hasar raporlarını sigortacılık standartlarına uygun şekilde oluşturabilmeleri için, kendilerine DASK tarafından ek eğitimler sunulur.
Tespit raporlarının yetkilendirilmiş eksperler tarafından hazırlanması, teminat sürecinin işleyişi açısından büyük önem taşır. Hasar tespiti için gönderilen eksperlere olay yerinde yapacakları incelemelerde her türlü kolaylığın, bilgi ve evrakın sağlanması, rapor oluşturma ve dolayısı ile hasar tazmin süreçlerini de hızlandırır.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Hangi illerde okullar 2 hafta tatil edildi? 13-20 Şubat okullar açılacak mı? Deprem sonrası eğitime ne kadar ara verildi? Kayseri, Diyarbakır, Malatya...
- Türkiye'ye deprem yardımı yapan ülkeler | 2023 Kahramanmaraş depreminde hangi ülke ne kadar yardım gönderdi?
- Deprem hasar tespit başvurusu nasıl yapılır? Bina hasar tespiti nereye başvurulur? Depremde hasar gören evler için...
- Deprem Bölgesi GÖNÜLLÜ OLMA FORMU | Kızılay, AFAD, AHBAP, AKUT gönüllüsü nasıl olunur? 2023 başvuru şartları neler?
- DASK POLİÇE GÖRÜNTÜLEME | DASK neyi kapsar? Deprem sigortası nasıl yapılır, ne işe yarar? Zorunlu deprem sigortası detaylar...
- YKS 2023 ne zaman? YKS sınavı ERTELENDİ mi, ertelenecek mi? ÖSYM Üniversite sınav ve başvuru tarihleri...
- Müge Anlı ile Tatlı Sert yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? Müge Anlı bugün var mı, yok mu? 8 Şubat ATV yayın akışı...
- Okul tatil olan iller! Hangi illerde okullar 2 hafta tatil olacak? 2 hafta tatil olan iller hangileri? Süre uzatıldı...
- Van deprem son dakika 2023! 7 Şubat Van ve Kayseri'de deprem mi oldu, kaç büyüklüğünde? AFAD ve Kandilli son depremler...
- İL İL VEFAT SAYILARI AÇIKLANDI! Kahramanmaraş, Malatya, Hatay vefat edenlerin isimleri açıklandı mı? İşte deprem bölgesinde son durum
- Artçılar ne zaman biter? Depremden sonra ne zaman eve girilir? Uzmanlar açıkladı...
- Zamlı Aile Destek ödemeleri ne zaman yatacak 2023? Şubat ayı Aile Destek sosyal yardım paraları yattı mı?