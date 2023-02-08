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Haberler Galeri Depremin boyutu uydudan görüntülendi! ABD'li şirket paylaştı | İşte uydu görüntüleriyle yıkımın öncesi ve sonrası

Depremin boyutu uydudan görüntülendi! ABD'li şirket paylaştı | İşte uydu görüntüleriyle yıkımın öncesi ve sonrası

Türkiye, Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremle sarsıldı. İlki 7,7 ikincisi 7,6 büyüklüğünde meydana gelen deprem, Kahramanmaraş, Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya ve Hatay'da büyük yıkıma yol açtı. ABD merkezli uzay teknolojileri şirketi Maxar Technologies, 7,7 büyüklüğündeki depremin uydu görüntülerini paylaşmaya başladı.

Giriş Tarihi: 08.02.2023 06:02 Güncelleme Tarihi: 08.02.2023 06:05
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Depremin boyutu uydudan görüntülendi! ABD’li şirket paylaştı | İşte uydu görüntüleriyle yıkımın öncesi ve sonrası

ABD merkezli uzay teknolojileri şirketi Maxar Technologies, 7,7 büyüklüğündeki depremin uydu görüntülerini paylaşmaya başladı.

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Depremin boyutu uydudan görüntülendi! ABD’li şirket paylaştı | İşte uydu görüntüleriyle yıkımın öncesi ve sonrası

Kahramanmaraş'ta 6 Şubat'ta ilki 7,7, ikincisi 7,6 büyüklüğünde iki deprem meydana gelmişti. Merkez üssü Pazarcık ve Elbistan olarak belirlenen depremler Hatay, Gaziantep, Osmaniye, Malatya, Adana, Diyarbakır, Şanlıurfa, Adıyaman ve Kilis'i de sarstı. 10 şehirde binlerce bina yerle bir oldu.

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Depremin boyutu uydudan görüntülendi! ABD’li şirket paylaştı | İşte uydu görüntüleriyle yıkımın öncesi ve sonrası

ABD merkezli şirket ilk aşamada Gaziantep'in İslahiye ilçesinin 4 Ekim 2022 ve 7 Şubat 2023 tarihli uydu görüntülerini paylaştı.

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Depremin boyutu uydudan görüntülendi! ABD’li şirket paylaştı | İşte uydu görüntüleriyle yıkımın öncesi ve sonrası
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Depremin boyutu uydudan görüntülendi! ABD’li şirket paylaştı | İşte uydu görüntüleriyle yıkımın öncesi ve sonrası