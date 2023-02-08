08 Şubat 2023, Çarşamba
Depremin boyutu uydudan görüntülendi! ABD'li şirket paylaştı | İşte uydu görüntüleriyle yıkımın öncesi ve sonrası
Türkiye, Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremle sarsıldı. İlki 7,7 ikincisi 7,6 büyüklüğünde meydana gelen deprem, Kahramanmaraş, Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya ve Hatay'da büyük yıkıma yol açtı. ABD merkezli uzay teknolojileri şirketi Maxar Technologies, 7,7 büyüklüğündeki depremin uydu görüntülerini paylaşmaya başladı.
Giriş Tarihi: 08.02.2023 06:02 Güncelleme Tarihi: 08.02.2023 06:05
- 1
- 14
- 2
- 14
- 3
- 14
- 4
- 14
- 5
- 14