Depremin boyutu uydudan görüntülendi! ABD’li şirket paylaştı | İşte uydu görüntüleriyle yıkımın öncesi ve sonrası

Kahramanmaraş'ta 6 Şubat'ta ilki 7,7, ikincisi 7,6 büyüklüğünde iki deprem meydana gelmişti. Merkez üssü Pazarcık ve Elbistan olarak belirlenen depremler Hatay, Gaziantep, Osmaniye, Malatya, Adana, Diyarbakır, Şanlıurfa, Adıyaman ve Kilis'i de sarstı. 10 şehirde binlerce bina yerle bir oldu.