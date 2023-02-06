A Haber depremin merkez üssü Pazarcık’ta: Felaketin boyutu kameraya yansıdı! İşte o noktadan son bilgiler
Son dakika haberleri... Sabah saat 4.17'de Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7,4 büyüklüğünde deprem, 10 ili vurdu. Depremin merkez üssü Pazarcık ilçesinden gelen ilk görüntüler, felaketin boyutunu bir kez daha gözler önüne serdi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay merkez üssü Kahramanmaraş olan 7,4'lük deprem faciasıyla ilgili yaptığı açıklamada il için "Toplam 284 vefatımız, 2 bin 23 yaralımız ve 1710 yıkılan binamız var." dedi. A Haber ekiplerinden Mehmet Geçgel depremin merkez üssü Pazarcık’tan son gelişmeleri canlı yayında aktardı.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, deprem saat 4.17'de, Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde gerçekleşti. 7,4 büyüklüğündeki deprem, 7 kilometre derinlikte oldu.
Mehmet Geçgel'in bölgeden aktardıkları:
Şu anda Pazarcık'ta çok sayıda bina yıkılmış durumda. Bizler yıkılan 6 katlı bir binanın önündeyiz. Burada arama-kurtarma çalışmaları devam ediyor. Bölgede çok sayıda binada da hasar meydana gelmiş durumda. Bölgede arama kurtarma çalışmaları sürüyor.
Yaralı vatandaşlar ambulanslar hastanelere götürüyor. Deprem 10 ilde etkili oldu ve büyük hasara sebep oldu. Gaziantep'te 531 bina yıkıldı. Kahramanmaraş'ta ise 530 bina maalesef enkaza döndü. Çevre illerden takviye ekipler bölgeye takviye edilmiş durumda. AFAD ekipleri ve sağlık ekipleri bölgede çalışmalarını sürdürüyor.
Çevre illerden takviye ekipler bölgeye geliyor. Diyarbakır ve Malatya'da arama-kurtarma çalışmaları kesintisiz olarak sürüyor.
Şehir merkezlerinde uzun araç kuyrukları oluştu.
KAHRAMANMARAŞ'TAN İLK GÖRÜNTÜ
Depremin merkez üssü Pazarcık ilçesinden gelen ilk görüntüler, felaketin boyutunu bir kez daha gözler önüne serdi.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- 7 Şubat 2023 Salı okullar tatil mi? Kahramanmaraş, Hatay, Gaziantep, Osmaniye... Hangi illerde okullar 1 hafta tatil edildi?
- Deprem Fırtınası nedir, ne demek? Depremler devam edecek mi? Artçı sarsıntılar ne zaman biter? 7.4'lük deprem sonrası fırtına ne kadar sürecek?
- HAARP teknolojisi ile suni deprem mümkün mü? Yapay deprem yapılabilir mi? ABD savaş gemisi nedir? 7.4'lük Gaziantep ve Hatay depremi suni deprem mi?
- Gaziantep tekrar deprem bekleniyor mu? 7.4'lük deprem hangi illeri etkiledi? Kahramanmaraş, Hatay, Adana yeni deprem olacak mı? Artçı deprem nedenleri neler?
- Depremin sebebi HAARP projesi mi? HAARP teknolojisi NELER YAPABİLİR? HAARP saldırısı ne demek? Sea-based X-band Radar gemisi nedir?
- Balıkesir'de KORKUTAN DEPREM! 6 Şubat Bursa'da deprem mi oldu? 4.1 büyüklüğündeki deprem Bursa ve çevre illerden hissedildi! Yaralı var mı? Son durum ne?
- Son dakika: Kahramanmaraş'ta 7,4 büyüklüğünde deprem! Birçok ilde hissedildi
- 6 şubat devlet daireleri açık mı? BUGÜN bankalar, noterler, kargolar açık mı, kapalı mı 2023? 6 ŞUBAT AÇIK KAPALI OLAN YERLER LİSTESİ!
- 2023'de ABD'de 33 cerrah üzerinde yapılan bir çalışmada hangisini haftada 3 saatten fazla yapan cerrahların yapmayanlardan yüzde 27 daha hızlı olduğu ve yüzde 37 daha az hata yaptığı gözlemlenmiştir?
- Leonarda Da Vinci'nin "Mona Lisa" tablosunda resmettiği "Mona Lisa"yla ilgili verilen bilgilerden hangisi doğrudur?
- Fenerbahçe-Konyaspor maçı ertelendi mi, iptal mi oldu? 6 Şubat FB Konyaspor maçı ne zaman, hangi gün oynanacak? TFF duyurdu!
- İnstagram çöktü mü, neden açılmıyor? 5 Şubat İnstagram ne zaman düzelecek? Sosyal medya platformu erişim sorunu!