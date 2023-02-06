A Haber depremin merkez üssü Pazarcık’ta: Felaketin boyutu kameraya yansıdı! İşte o noktadan son bilgiler

Mehmet Geçgel'in bölgeden aktardıkları:

Şu anda Pazarcık'ta çok sayıda bina yıkılmış durumda. Bizler yıkılan 6 katlı bir binanın önündeyiz. Burada arama-kurtarma çalışmaları devam ediyor. Bölgede çok sayıda binada da hasar meydana gelmiş durumda. Bölgede arama kurtarma çalışmaları sürüyor.