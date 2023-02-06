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A Haber depremin merkez üssü Pazarcık’ta: Felaketin boyutu kameraya yansıdı! İşte o noktadan son bilgiler

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Giriş Tarihi: 06.02.2023 Güncelleme Tarihi: 06.02.2023
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A Haber depremin merkez üssü Pazarcık’ta: Felaketin boyutu kameraya yansıdı! İşte o noktadan son bilgiler

Son dakika haberleri... Sabah saat 4.17'de Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7,4 büyüklüğünde deprem, 10 ili vurdu. Depremin merkez üssü Pazarcık ilçesinden gelen ilk görüntüler, felaketin boyutunu bir kez daha gözler önüne serdi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay merkez üssü Kahramanmaraş olan 7,4'lük deprem faciasıyla ilgili yaptığı açıklamada il için "Toplam 284 vefatımız, 2 bin 23 yaralımız ve 1710 yıkılan binamız var." dedi. A Haber ekiplerinden Mehmet Geçgel depremin merkez üssü Pazarcık’tan son gelişmeleri canlı yayında aktardı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, deprem saat 4.17'de, Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde gerçekleşti. 7,4 büyüklüğündeki deprem, 7 kilometre derinlikte oldu.

Mehmet Geçgel'in bölgeden aktardıkları:

Şu anda Pazarcık'ta çok sayıda bina yıkılmış durumda. Bizler yıkılan 6 katlı bir binanın önündeyiz. Burada arama-kurtarma çalışmaları devam ediyor. Bölgede çok sayıda binada da hasar meydana gelmiş durumda. Bölgede arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

Yaralı vatandaşlar ambulanslar hastanelere götürüyor. Deprem 10 ilde etkili oldu ve büyük hasara sebep oldu. Gaziantep'te 531 bina yıkıldı. Kahramanmaraş'ta ise 530 bina maalesef enkaza döndü. Çevre illerden takviye ekipler bölgeye takviye edilmiş durumda. AFAD ekipleri ve sağlık ekipleri bölgede çalışmalarını sürdürüyor.

Çevre illerden takviye ekipler bölgeye geliyor. Diyarbakır ve Malatya'da arama-kurtarma çalışmaları kesintisiz olarak sürüyor.

Sarsıntı Kahramanmaraş'ın yanı sıra Gaziantep, Malatya, Batman, Bingöl, Elazığ, Kilis, Diyarbakır, Mardin, Siirt, Şırnak, Van, Muş, Bitlis, Hakkari, Adana, Osmaniye ve Hatay'da da hissedildi.

Şehir merkezlerinde uzun araç kuyrukları oluştu.

KAHRAMANMARAŞ'TAN İLK GÖRÜNTÜ

Depremin merkez üssü Pazarcık ilçesinden gelen ilk görüntüler, felaketin boyutunu bir kez daha gözler önüne serdi.

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A Haber depremin merkez üssü Pazarcık’ta! A HABER DEPREMİN MERKEZ ÜSSÜ PAZARCIK'TA!

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