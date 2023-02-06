Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat A Haber’de! Araç ve telefon uyarısı

Yaralı olarak kurtarılan vatandaşlarımız hastanelere kaldırıldı. Enkaz altındaki vatandaşlarımıza ulaşmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Ekiplerimiz riskli binalarla ilgili ihbarları değerlendiriyor. Dışarıda olan vatandaşlarımız için semt pazarı, kapalı spor salonları gibi büyük noktalarda yardımcı olmaya çalışıyoruz ve ikramlarda bulunuyoruz. Onları misafir etmeye çalışıyoruz.