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Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat A Haber’de! Araç ve telefon uyarısı

ÖZEL HABER A Haber
Giriş Tarihi: 06.02.2023 Güncelleme Tarihi: 06.02.2023
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Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat A Haber’de! Araç ve telefon uyarısı

Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesinde meydan gelen depremden etkilenen Haliliye’nin Belediye Başkanı Mehmet Canpolat A Haber’e özel açıklamalarda bulundu. Başkan Canpolat vatandaşların araçlarla yola çıkmamasını ve telefonlardan mesajlaşarak iletişim kurmalarını istedi.

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Dün sabaha karşı 04.17 sularında Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7,4 şiddetinde bir deprem meydana geldi. Depremin şiddeti 10 ilde ve çevre ülkelerde hissedildi. Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat A Haber'e özel açıklamalarda bulundu ve vatandaşların araçlarla yola çıkmamasını ve telefonlardan mesajlaşarak iletişim kurmalarını istedi.

Mehmet Canpolat'ın öne çıkan sözleri:

"Allah bizleri beterinden bizi korusun. Şanlıurfa olarak 7,4'lük bir depremle uyandık. Şu anda Haliliye ilçemizde kırsal dahil 13 binamızda göçük var. Bununla ilgili ekiplerimiz Şanlıurfa AFAD koordinasyonunda çalışmalarını sürdürüyor. Maalesef bazı vatandaşlarımız hayatlarını kaybetti.

Yaralı olarak kurtarılan vatandaşlarımız hastanelere kaldırıldı. Enkaz altındaki vatandaşlarımıza ulaşmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Ekiplerimiz riskli binalarla ilgili ihbarları değerlendiriyor. Dışarıda olan vatandaşlarımız için semt pazarı, kapalı spor salonları gibi büyük noktalarda yardımcı olmaya çalışıyoruz ve ikramlarda bulunuyoruz. Onları misafir etmeye çalışıyoruz.

Benin vatandaşlarımızdan bir ricam var. Ana yolları ve ara yolları açık tutsunlar mümkün olmadıkça telefonla görüşmeyip mesajlaşma ile iletişim kursunlar. Böylece iletişim kesilmemiş olacak. Sadece yetkili ağızlardan gelen açıklamalara dikkat etsinler. Vatandaşlarımızdan sakin şekilde hareket etmelerini rica ediyoruz.

Bizler tüm ekiplerimizle birlikte devletim tüm kurumları şu anda sahada öz veri ile çalışıyoruz. Bu yaralarımızı saracağız, ekiplerimiz vatandaşlarımız için aralıksız sahada görev yapıyor."

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