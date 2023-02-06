Son dakika: Kahramanmaraş’ta 7,7 ve 7,6 büyüklüğünde 2 büyük deprem! AFAD’dan açıklamalar peş peşe geldi | Birbirinden bağımsızlar

Balıkesir Valisi Hasan Şıldak, AA muhabirine, depremin ardından herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığını bildirdi.

08.25 AFAD Deprem ve Risk Azaltma Genel Müdürü Orhan Tatar: "Şimdiye kadar 50 artçı sarsıntı meydan geldi."

08.06 Çok geniş bir alanda hissedilen deprem sonrası AFAD Deprem Risk Azaltma Genel Müdürü Orhan Tatar açıklamalarda bulundu. Tatar, "Hasarlı binalar var çok sayıda. 6'nın üzerinde artçı sarsıntıların olabileceğini düşünerek, vatandaşlarımızın binalardan uzak durmalarını sağlamak zorundayız. Tekrar tüm halkımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyorum. Elazığ depreminde kırılmayan fayın kırıldığını düşünüyoruz. Can kaybı olduğu kesin. AFAD Koordinasyon Merkezi'nde bu bilgiler toparlanıyor. Bir sonraki basın toplantımızda çok daha net bilgi verebileceğiz" dedi.

İşte AFAD Deprem Risk Azaltma Genel Müdürü Orhan Tatar'ın açıklamaları...

Her yarım saatte, daha sonra her bir saatte olacak şekilde size bilgi vermek istiyoruz. Burada önemli husus şu, bu tür büyük depremlerden sonra sağlıklı bilgi vermek çok büyük önem taşıyor.

"YIKICI BOYUTTA ARTÇI SARSINTILAR MEYDANA GELİYOR"

Vatandaşlarımızdan bizden gelecek resmi açıklamalar dışındaki hiçbir açıklamaya itibar etmemelerini rica ediyoruz. Sosyal medya üzerinden, diğer mecralardan çok eksik-yanlış bilginin geldiğini ve vatandaşlarımızın kafasının karıştığını biliyoruz.

Deprem 7.7 büyüklüğünde, çok geniş bir coğrafyada hissedildi. Kahramanmaraş'ın dışında, civar illerde bu deprem hissedildi. Hasarlı binalar, yıkılan binaların olduğu bilgisi var. Özellikle şunu vurgulamak istiyorum, çok yıkıcı boyutta artçı sarsıntılar meydana geliyor.

"ÇOK SAYIDA HASARLI BİNA VAR"

Hasarlı binalar var çok sayıda. 6'nın üzerinde artçı sarsıntıların olabileceğini düşünerek, vatandaşlarımızın binalardan uzak durmalarını sağlamak zorundayız. Tekrar tüm halkımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyorum.

Elazığ depreminde kırılmayan fayın kırıldığını düşünüyoruz. Can kaybı olduğu kesin. AFAD Koordinasyon Merkezi'nde bu bilgiler toparlanıyor. Bir sonraki basın toplantımızda çok daha net bilgi verebileceğiz.

08.03 Muş Afet ve Acil Durum (AFAD) İl Müdürlüğünden 20 personel deprem bölgesine sevk edildi.