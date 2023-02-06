Son dakika: Kahramanmaraş'ta 7,7 ve 7,6 büyüklüğünde 2 büyük deprem! AFAD'dan açıklamalar peş peşe geldi | Birbirinden bağımsızlar
Son dakika haberleri... Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde saat 04:17'de meydana gelen 7.7 büyüklüğündeki deprem 10 kenti etkiledi. AFAD'dan yapılan açıklamaya göre depremin ardından en büyüğü 6,6 büyüklüğünde olmak üzere an itibarıyla 42 artçı deprem meydana geldi. AFAD, Kahramanmaraş, Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır, Adana, Adıyaman ve Malatya’da 76 vatandaşın hayatını kaybettiğini, 440 vatandaşın ise yaralandığını açıkladı. AFAD Deprem Risk Azaltma Genel Müdürü Tatar 2. büyük deprem için yaptığı açıklamada, "Elbistan merkezli 7,6 büyüklüğünde bir başka deprem meydana geldi. Her ikisi de birbirinden bağımsız, birbirini tetikleyen depremler." ifadelerine yer verdi.
AFAD, Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 büyüklüğündeki depremin ardından yaptığı açıklamada Kahramanmaraş, Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır, Adana, Adıyaman ve Malatya'da 76 vatandaşın hayatını kaybettiğini, 440 vatandaşın ise yaralandığını duyurdu.
İşte AFAD tarafından yapılan açıklama...
Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 6 Şubat 2023 tarihinde saat 04.17'de 7,7 büyüklüğünde bir Deprem meydana gelmiştir. Depremin ardından en büyüğü 6,6 büyüklüğünde olmak üzere an itibarıyla 42 artçı deprem meydana gelmiştir. Deprem; Kahramanmaraş, Hatay, Osmaniye, Adıyaman, Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır, Malatya ve Adana başta olmak üzere çevre illerde yoğun şekilde hissedilmiştir.
AFAD'DAN FLAŞ AÇIKLAMA! 2. DEPREM
14.53 Depremler sonrası Doğu Akdeniz'de kıyılarımızı etkileyecek herhangi bir tsunami tehlikesi bulunmamaktadır.
13.52 AFAD Deprem Risk Azaltma Genel Müdürü Tatar 2. büyük deprem için yaptığı açıklamada, "Elbistan merkezli 7,6 büyüklüğünde bir başka deprem meydana geldi. Her ikisi de birbirinden bağımsız, birbirini tetikleyen depremler." ifadelerine yer verdi.
Tatar, "Kahramanmaraş'ta bölgede ciddi bir deprem aktivitesi var. 6,5- 6,7 büyüklüklere kadar artçı sarsıntılar devam edecektir." dedi.
09.05 Azerbaycan'dan 370 kişilik arama kurtarma ekibi, AFAD ve diğer ekiplerin çalışmalarına katkı vermek üzere deprem bölgesine intikal etmektedir.
08.45 Kahramanmaraş ili Pazarcık ilçesi merkezli 7,4 büyüklüğündeki deprem sonrasında, an itibarıyla, bölgede; 6'nın üzerinde 3, 5'in üzerinde 14, 4'ün üzerinde 34 olmak üzere toplam 66 artçı sarsıntı meydana gelmiştir.08.44 Deprem sonrasında bölgede toplam 66 artçı sarsıntı meydana gelmiştir.
08.42 Balıkesir'in Gönen ilçesinde meydana gelen 4,6 büyüklüğündeki depremde herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığı belirtildi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 07.24'te Balıkesir'in Gönen ilçesinde 4,6 büyüklüğünde yer sarsıntısı kaydedildi.
Depremin 9,74 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.
Balıkesir Valisi Hasan Şıldak, AA muhabirine, depremin ardından herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığını bildirdi.
08.25 AFAD Deprem ve Risk Azaltma Genel Müdürü Orhan Tatar: "Şimdiye kadar 50 artçı sarsıntı meydan geldi."
08.06 Çok geniş bir alanda hissedilen deprem sonrası AFAD Deprem Risk Azaltma Genel Müdürü Orhan Tatar açıklamalarda bulundu. Tatar, "Hasarlı binalar var çok sayıda. 6'nın üzerinde artçı sarsıntıların olabileceğini düşünerek, vatandaşlarımızın binalardan uzak durmalarını sağlamak zorundayız. Tekrar tüm halkımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyorum. Elazığ depreminde kırılmayan fayın kırıldığını düşünüyoruz. Can kaybı olduğu kesin. AFAD Koordinasyon Merkezi'nde bu bilgiler toparlanıyor. Bir sonraki basın toplantımızda çok daha net bilgi verebileceğiz" dedi.
İşte AFAD Deprem Risk Azaltma Genel Müdürü Orhan Tatar'ın açıklamaları...
Her yarım saatte, daha sonra her bir saatte olacak şekilde size bilgi vermek istiyoruz. Burada önemli husus şu, bu tür büyük depremlerden sonra sağlıklı bilgi vermek çok büyük önem taşıyor.
"YIKICI BOYUTTA ARTÇI SARSINTILAR MEYDANA GELİYOR"
Vatandaşlarımızdan bizden gelecek resmi açıklamalar dışındaki hiçbir açıklamaya itibar etmemelerini rica ediyoruz. Sosyal medya üzerinden, diğer mecralardan çok eksik-yanlış bilginin geldiğini ve vatandaşlarımızın kafasının karıştığını biliyoruz.
Deprem 7.7 büyüklüğünde, çok geniş bir coğrafyada hissedildi. Kahramanmaraş'ın dışında, civar illerde bu deprem hissedildi. Hasarlı binalar, yıkılan binaların olduğu bilgisi var. Özellikle şunu vurgulamak istiyorum, çok yıkıcı boyutta artçı sarsıntılar meydana geliyor.
"ÇOK SAYIDA HASARLI BİNA VAR"
Hasarlı binalar var çok sayıda. 6'nın üzerinde artçı sarsıntıların olabileceğini düşünerek, vatandaşlarımızın binalardan uzak durmalarını sağlamak zorundayız. Tekrar tüm halkımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyorum.
Elazığ depreminde kırılmayan fayın kırıldığını düşünüyoruz. Can kaybı olduğu kesin. AFAD Koordinasyon Merkezi'nde bu bilgiler toparlanıyor. Bir sonraki basın toplantımızda çok daha net bilgi verebileceğiz.
08.03 Muş Afet ve Acil Durum (AFAD) İl Müdürlüğünden 20 personel deprem bölgesine sevk edildi.
Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 büyüklüğünde deprem birçok ilde hasara neden oldu. Muş AFAD İl Müdürlüğüne bağlı arama kurtarma ekipleri de deprem bölgesine sevk edildi. Muş AFAD İl Müdürlüğüne bağlı 2 araç ve 20 personel Diyarbakır'a doğru yolla çıktı.
07:57 Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem ve Risk Azaltma Genel Müdürü Orhan Tatar Kahramanmaraş depremi sonrasında AFAD koordinasyon merkezinde açıklamalarda bulundu.
AFAD Deprem ve Risk Azaltma Genel Müdürü Orhan Tatar, "Sosyal medya ve diğer mecralardan eksik ve yanıltıcı bilgiler gelebiliyor. Bu yüzden vatandaşlardan bizden gelen bilgileri dikkate almalarını istiyoruz. Bildiğiniz gibi 7.7 büyüklüğünde bir deprem. 7 kilometre derinlikte oldukça sığ bir deprem. Çok geniş bir coğrafyada hissedildi. Hasarlı ve yıkılan binalar olduğu bilgisi var. Özellikle şunu belirtmek istiyorum bu 7.7 büyüklüğünde depremin ardından oldukça yıkıcı artçılarda geliyor. En büyük artçı sarsıntının büyüklüğü 6.6 olarak ölçüldü. Malatya'dan İskenderun'a uzanan bir hat boyunca Doğu Anadolu fayında bir kırılma sonucunca bir deprem meydana geldiğini söyleyebiliriz. Çok sayıda hasarlı binalar var. Vatandaşlarımızın 6'nın üstünde artçılar olabileceğini göz önünde bulundurarak bu binalara yaklaşmamaları gerekiyor. Cumhurbaşkanı Yardımcımız Fuat Oktay'ın başkanlığında burada çalışma halindeyiz. Net bir sayı veremiyoruz ama can kaybı var. Şu anda bu bilgiler toplanıyor. Şu anda deprem danışma kurulu üyelerimiz ve çeşitli üniversitelerden öğretim üyeleri bölgeye gidiyorlar. Bölgedeki çalışmaların ardından daha net bir tablo görebiliriz" ifadelerini kullandı.
07.44 Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Türkiye genelinde 76 vatandaşın hayatını kaybettiğini ve 440 vatandaşın yaralandığını duyurdu.
AFAD tarafından gerçekleştirilen açıklamada "Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 6 Şubat 2023 tarihinde saat 04.17'de 7,4 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. Depremin ardından en büyüğü 6,6 büyüklüğünde olmak üzere an itibarıyla 42 artçı deprem meydana gelmiştir. Deprem; Kahramanmaraş, Hatay, Osmaniye, Adıyaman, Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır, Malatya ve Adana başta olmak üzere çevre illerde yoğun şekilde hissedilmiştir" ifadelerine yer verildi.
"76 VATANDAŞIMIZ HAYATINI KAYBETMİŞ, 440 VATANDAŞIMIZ YARALANMIŞTIR"
Açıklama şöyle devam etti: "SAKOM'dan alınan ilk bilgilere göre an itibarıyla Kahramanmaraş, Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır, Adana, Adıyaman ve Malatya'da 76 vatandaşımız hayatını kaybetmiş; Kahramanmaraş, Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır, Adana, Adıyaman, Malatya, Osmaniye, Hatay ve Kilis'te 440 vatandaşımız yaralanmıştır.
Türkiye Afet Müdahale Planı kapsamında depremin seviyesi 4.seviye olarak ilan edilmiş olup illerimizde ve Başkanlık AFAD merkezinde tüm afet grupları toplanmıştır. Dışişleri Bakanlığı ile yapılan görüşmelerde ERCC üzerinden kentsel arama ve kurtarma alanında uluslararası yardım çağrısında bulunulmuştur. Bölgede koordinasyona destek sağlamak üzere; Kahramanmaraş'a Kayseri Valisi, Hatay'a Mersin Valisi, Gaziantep'e Mardin Valisi, Adıyaman'a Tunceli Valisi, Osmaniye'ye Bingöl Valisi ve Malatya'ya Sivas Valisi görevlendirilmiştir."
Yapılan açıklamada ayrıca "Genelkurmay Başkanlığı tarafından bölgeye yönlendirilen ekipleri taşımak üzere 2 adet uçak görevlendirilmiştir. Tüm il AFAD Müdürlükleri teyakkuza geçirilmiş olup arama ve kurtarma başta olmak üzere tüm ekipler bölgeye sevk edilmiştir" denildi.
07.41 Depremin ardından en büyüğü 6,6 büyüklüğünde olmak üzere an itibarıyla 42 artçı deprem meydana gelmiştir.
07.33 Vatandaşlarımızın sosyal medya başta olmak üzere çeşitli mecralarda kasıtlı ya da kasıtsız olarak paylaşılan asılsız bilgilere itibar etmemeleri, doğru bilgi için resmi kaynakları takip etmeleri büyük önem arz etmektedir.
07.33 Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), hayati durumlar haricinde telefon görüşmesi yapmaktan kaçınılması gerektiğini bildirdi.
AFAD'tan yapılan açıklamada, "Yolları, bölgeye sevk edilen arama kurtarma ekipleri ve acil yardım araçları için boş bırakın. Haberleşmelerinizi kısa mesaj servisi (SMS) ve internet tabanlı mesajlaşma yazılımları üzerinden yapınız. Hayati durumlar haricinde telefon görüşmesi yapmaktan kaçının" ifadelerine yer verildi.
07.15 Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nca (AFAD), depremin ardından en büyüğü 6.6 büyüklüğünde olmak üzere 32 artçı deprem meydana geldiğini duyurdu.
AFAD'dan yapılan yazılı açıklamada, Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde saat 04.17'de 7.7 büyüklüğünde deprem meydana geldiği belirtilerek, "Depremin ardından en büyüğü 6,6 büyüklüğünde olmak üzere 32 artçı deprem meydana gelmiştir. Deprem; Kahramanmaraş, Hatay, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır, Malatya ve Adana başta olmak üzere çevre illerde yoğun şekilde hissedilmiştir. Türkiye Afet Müdahale Planı kapsamında depremin seviyesi '4'üncü Seviye' olarak ilan edilmiş olup, illerimizde ve Başkanlık AFAD merkezinde tüm afet grupları toplanmıştır" denildi.
'ULUSLARARASI YARDIM ÇAĞRISINDA BULUNULMUŞTUR'
Dışişleri Bakanlığı ile yapılan görüşmelerde ERCC üzerinden kentsel arama ve kurtarma alanında uluslararası yardım çağrısında bulunulduğu kaydedilerek, "Bölgede koordinasyona destek sağlamak üzere; Kahramanmaraş'a Kayseri Valisi, Hatay'a Mersin Valisi, Gaziantep'e Mardin Valisi, Adıyaman'a Tunceli Valisi, Osmaniye'ye Bingöl Valisi ve Malatya'ya Sivas Valisi görevlendirilmiştir. Genelkurmay Başkanlığı tarafından bölgeye yönlendirilen ekipleri taşımak üzere 2 adet uçak görevlendirilmiştir. Tüm il AFAD Müdürlükleri teyakkuza geçirilmiş olup arama ve kurtarma başta olmak üzere tüm ekipler bölgeye sevk edilmiştir. Gelişmeleri takip ediyoruz" ifadeleri kullanıldı.
07.04 Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından, Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde meydana gelen 7,4 büyüklüğündeki depreme ilişkin, "Dışişleri Bakanlığı ile yapılan görüşmelerde ERCC (Acil Müdahale Koordinasyon Merkezi) üzerinden kentsel arama ve kurtarma alanında uluslararası yardım çağrısında bulunulmuştur." bilgisi verildi.
AFAD'dan yapılan açıklamada, Kahramanmaraş'taki 7,4 büyüklüğündeki deprem sonrasında en büyüğü 6,6 olmak üzere 32 artçı sarsıntının meydana geldiği belirtildi.
Depremin Kahramanmaraş, Hatay, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır, Malatya ve Adana başta olmak üzere çevre illerde yoğun şekilde hissedildiği aktarılan açıklamada, Türkiye Afet Müdahale Planı kapsamında depremin "4. seviye" olarak ilan edildiği bildirildi.
AFAD merkezinde tüm afet gruplarının toplandığı bilgisine yer verilen açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Dışişleri Bakanlığı ile yapılan görüşmelerde ERCC üzerinden kentsel arama ve kurtarma alanında uluslararası yardım çağrısında bulunulmuştur. Bölgede koordinasyona destek sağlamak üzere Kahramanmaraş'a Kayseri Valisi, Hatay'a Mersin Valisi, Gaziantep'e Mardin Valisi, Adıyaman'a Tunceli Valisi, Osmaniye'ye Bingöl Valisi ve Malatya'ya Sivas Valisi görevlendirilmiştir.
Genelkurmay Başkanlığı tarafından bölgeye yönlendirilen ekipleri taşımak üzere 2 uçak görevlendirilmiştir. Tüm il AFAD Müdürlükleri teyakkuza geçirilmiş olup arama ve kurtarma başta olmak üzere tüm ekipler bölgeye sevk edilmiştir. Gelişmeleri takip ediyoruz. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."
06.55 Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Malatya Doğanşehir'de 5.6 büyüklüğünde deprem olduğunu bildirdi.
AFAD'ın paylaştığı bilgilere göre deprem Malatya Doğanşehir'de meydana geldi. Depremin derinliği 9.6 kilometre olarak ölçülürken deprem saati ise 05.03 olarak kaydedildi.
06.40 Genelkurmay Başkanlığı tarafından bölgeye yönlendirilen ekipleri taşımak üzere 2 adet uçak görevlendirilmiştir.
06.39 Türkiye Afet Müdahale Planı kapsamında depremin seviyesi 4. Seviye olarak ilan edilmiş olup illerimizde ve Başkanlık AFAD merkezinde tüm afet grupları toplanmıştır. Dışişleri Bakanlığı ile yapılan görüşmelerde ERCC üzerinden kentsel arama ve kurtarma alanında uluslararası yardım çağrısında bulunulmuştur.
Bölgede koordinasyona destek sağlamak üzere; Kahramanmaraş'a Kayseri Valisi, Hatay'a Mersin Valisi, Gaziantep'e Mardin Valisi, Adıyaman'a Tunceli Valisi, Osmaniye'ye Bingöl Valisi ve Malatya'ya Sivas Valisi görevlendirilmiştir.
06.19 Tüm il AFAD Müdürlükleri teyakkuza geçirilmiş olup arama ve kurtarma başta olmak üzere tüm ekipler bölgeye sevk edilmiştir.
06.18 7,4 Büyüklüğündeki depremin ardından en büyüğü 6,6 büyüklüğünde olmak üzere 5 artçı deprem meydana gelmiştir. Deprem, Kahramanmaraş, Hatay, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır, Malatya ve Adana başta olmak üzere çevre illerde yoğun şekilde hissedilmiştir.
06.06 Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), pet çok ilde hissedilen Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi merkezli 7,4 büyüklüğündeki depremin ardından cep telefonlarıyla iletişime ilişkin uyarıda bulundu.
Başkanlığın sosyal medya hesabından yapılan duyuruda, "Afet ve acil durumlarda iletişimin kesintisiz sürdürülebilmesi hayati önemdedir.
Haberleşmelerinizi kısa mesaj servisi (SMS) ve internet tabanlı mesajlaşma yazılımları üzerinden yapınız. Hayati durumlar dışında telefon görüşmesi yapmaktan kaçının." bilgisi paylaşıldı.
06.00 Saat 05.17'de Gaziantep ili İslahiye ilçesinde 4.9 büyüklüğünde 1 deprem daha meydana geldi.
05.40 Başkan Erdoğan, "Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve ülkemizin pek çok yerinde hissedilen depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. İlgili tüm birimlerimiz AFAD koordinasyonunda teyakkuz halindedir."
05.40 Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, İçişleri Bakanı Soylu, Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, Kahramanmaraş depreminin ardından çalışmaları AFAD Koordinasyon Merkezinde koordine ediyor.
05.16 Acil ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Gaziantep İslahiye'de 6.5 büyüklüğünde deprem olduğunu bildirdi.
Saat 04.17'de Kahramanmaraş'ta 7.7, saat 04.26'da Gaziantep Nurdağı'nda 6.4 şiddetinde depremin ardından Gaziantep'in İslahiye ilçesinde saat 04:36'da 6.5 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi. AFAD tarafından açıklanan bilgilere göre 6.5 büyüklüğündeki deprem saat 04.36'da 9.7 kilometre derinlikte meydana geldi.
05.09 Saat 04.26'da merkez üssü Gaziantep'in Nurdağı ilçesi olan 6,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
04.37 Kahramanmaraşt'a 7.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi, bir çok ilden hissedildi
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD) alınan bilgiye göre, saat: 04.17 sıralarında Pazarcık ilçesinde 7.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 7 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem Türkiye'nin bir çok ilinde olduğu gibi Mersin, Adana,Hatay ve Osmaniye'de hissedildi.
Deprem yaklaşık 30 saniye sürdü.
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