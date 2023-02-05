İngiliz The Guardian'dan skandal Başkan Recep Tayyip Erdoğan çağrısı: Artık cezasız kalamaz |
Türkiye ile İsveç arasında NATO üyelik görüşmeleri devam ederken başlayan kriz dünyanın bir numaralı gündemi olmaya devam ediyor. İngiliz The Economist, Alman Stern ve ABD merkezli Foreign Policy'nin ardından The Guardian da skandal bir Türkiye analizi ile okurlarının karşısına çıktı. Makalenin yazarı Simon Tisdall yazısına 'Türkiye'nin iki yüzlü 'padişahı' batının dostu değil' başlığını atarken, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı da hedef aldı.
The Economist ve Bloomberg'in ardından bir başka İngiliz yayın kuruluşu daha bir skandal bir Türkiye analizi ile okurlarının karşısına çıktı.
İngiliz gazete yayınlanan 'Türkiye'nin iki yüzlü 'padişahı' batının dostu değil' başlıklı yazıda skandal ifadeler yer aldı.
Makalenin yazarı Simon Tisdall yazısında 'Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın NATO ve demokratik ilkelere karşı giderek artan düşmanca tutumu artık cezasız kalamaz' ifadesine yer verdi.
Türkiye'nin Avrupa, Asya ve Ortadoğu'nun kavşağında önemli bir etkiye sahip olduğunun altını çizen Tisdall yazısında şu ifadelere yer verdi;
'Yine de, asabi sultan cumhurbaşkanının yurtiçinde ve yurtdışında yirmi yılı aşkın bir süredir izlediği, giderek artan saldırgan, otoriter ve bölücü politikalar, tüm varsayımları alt üst etti. Güvenilir bir Batılı müttefik olarak Türkiye'nin güvenilirliği ve yararlılığı neredeyse sona ermiştir.'
'Erdoğan'ın İsveç'in NATO'ya katılma girişimini engellemesi, düşmanca davranışın en son ve korkunç örneğidir' denilen yazıda şu soru soruldu;
'İki yüzlü Recep Tayyip Erdoğan'ın Batı dostu olmadığını kabul edip ona göre cezalandırmanın zamanı geldi mi?'
Türkiye'nin İsveç'in NATO üyeliğini bir iç siyaset malzemesi haline getirdiğini iddia eden Tisdall, 'Türkiye'nin NATO üyeliğini iç siyasi amaçlar için kullanmak, tipik bir Erdoğan kumarıdır' yorumunda bulundu.
Erdoğan'ın izlediği Rusya politikasını 'iki yüzlü' olmak ile itham eden yazar, Türkiye'nin NATO üyesi Yunanistan'a karşı saldırgan bir politika izlediğini öne sürdü.
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