Türkiye Barolar Birliği Başkanı Erinç Sağkan'dan skandal başörtüsü açıklaması! Laikliğe aykırı
28 Şubat zihniyetiyle devam eden muhalefetin destekçileri de başörtüsüne saldırmaya devam ediyor. Türkiye Barolar Birliği Başkanı Erinç Sağkan, CHP'nin fondaş medya kuruluşlarından TELE1'de skandal açıklamalarda bulundu. 'Temel düzenin yıpratılması' diyerek provokasyon yapan Sağkan, "Türban düzenlemesi laikliğe aykırıdır." şeklinde konuştu.
Türkiye Barolar Birliği Başkanı Erinç Sağkan, muhalefete yakınlığıyla bilinen TELE1'de skandal bir başörtüsü çıkışına imza attı. 'Başörtüsüne anayasal güvencenin' laikliğe aykırı olduğunu söyleyerek düzenlemeye karşı çıkan Sağkan, "Çok net olarak bize göre laiklik ilkesine aykırı bir düzenlemedir" ifadelerini kullandı.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Cumhur İttifakı, başörtüsüne anayasal güvence çalışmasını tamamlayarak TBMM'ye sundu.
Başörtüsüne anayasal güvence getiren ve evlilik birliğini tanımlayan Anayasa değişikliği teklifi, TBMM Anayasa Komisyonu'nda kabul edildi. Teklifi Türkiye gündemine getiren CHP ve muhalefet partileri adeta bir sessizliğe büründü. Önceki açıklamalarının aksine "Yasal düzenlemeye ihtiyaç yok" diyen muhalefet cephesi TBMM'deki oylamaya katılmadı. Buna gerekçe olarak ise maddede bulunan "dini inancı sebebiyle" ibaresi gösterildi.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun muhafazakar kesimle 'helalleşme' vaatleri havada kalırken, 28 Şubat zihniyetine sahip kesimlerden de konuyla ilgili skandal açıklamalar gelmeye devam ediyor.
Son olarak 5 Şubat 1937'de laiklik ilkesinin anayasaya konulmasının yıl dönümünde Türkiye Barolar Birliği Başkanı Erinç Sağkan'dan bir başörtüsü çıkışı geldi.
TBB BAŞKANI ERİNÇ SAĞKAN'DAN SKANDAL AÇIKLAMA
Türkiye Barolar Birliği Başkanı Erinç Sağkan, TELE1'de 'başörtüsüne anayasal güvencenin' laikliğe aykırı olduğunu söyleyerek düzenlemeye karşı çıktı; "çok net olarak bize göre laiklik ilkesine aykırı bir düzenlemedir" dedi.
'DÜZENLEME LAİKLİĞE AYKIRI'
Türkiye Barolar Birliği Başkanı Erinç Sağkan, muhalefete yakınlığıyla bilinen TELE1 ekranlarında başörtüsüne anayasal güvencenin laikliğe aykırı olduğunu söyleyerek düzenlemeye karşı çıktı.
Sağkan başörtüsü düzenlemesine ilişkin, "Türban düzenlemesi laikliğe aykırıdır. Değişiklik laikliğe aykırı bir düzenleme içeriyorsa Anayasa Mahkemesi'ne görev düşecektir. Anayasanın ilk 3 maddesinin değiştirilmesi teklif dahi edilemez, düzenlemelerle temel değerleri yıpratılamaz" ifadelerini kullandı.
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