ABD’li akademisyenlerden dikkat çeken analiz: Türkiye Erdoğan sayesinde harekete geçti

Analizde bir de dikkat çeken bir ABD vurgusu yapıldı. ABD'nin Türkiye ilişkilerinin çok önemli olduğundan bahsedilen analizde, "ABD'li politikacılar Türkiye'nin bölgesel konumunu ve tarihi yörüngesini anlamak zorunda" denilerek Washington'un Ankara ile olan iyi ilişkilerinin ABD'nin gelişimi için önemli olduğuna dikkat çekildi.