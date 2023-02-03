ABD'li akademisyenlerden dikkat çeken analiz: Türkiye Erdoğan sayesinde harekete geçti
2022 yılında Türkiye, izlediği dış politika stratejisiyle birçok başarıya imza attı. Dünyanın yakından takip ettiği ülkemizle ilgili bu kez de ABD'li bir düşünce kuruluşu dikkat çeken analize imza attı. Analizde, "Türkiye harekete geçti" ifadelerine yer verildi.
Türkiye'nin daha öncesinde olan statükoyu korumaya niyetli olduğundan bahsedilen haberde, "Önceleri Türkiye komşuları ile mücadele içindeydi. Ancak, zamanla Türkiye'nin askeri, ekonomik ve diplomatik gücünün artmasıyla bu durum değişti. Türk dış politikası artık bölgesel düzeni yeniden şekillendirmeye başlıyor" ifadelerine yer verildi.
Haberin devamında, "Türkiye'nin dinamikleri Türkiye'ye gerilim yaratabilir; ancak süreç iyi yönetilebilirse Türkiye ile Batı arasında kalıcı bir yol ayrılığı yaşanmayacak demektir" denildi.
Türkiye'nin bakış açısını anlamak için Türk tarihine bakmak gerektiğinden bahsedilen haberde, Osmanlı İmparatorluğu'nun pek çok kıtaya hükmettiğinden ve devamında Türkiye'nin ilk olarak sınırlarını korumaya çalıştığından bahsedildi.
Bu nedenle Türkiye'nin ilk olarak sınırlarını sağlama almaya çalıştığından, ancak mevcut statükosunun artık değiştiğinden bahseden haberde, "Cumhurbaşkanı Erdoğan farklı stratejiler izledi. Türkiye artık yerinde durmuyor, harekete geçti" sözlerine yer verildi. Haberin devamında AK Parti'nin yükselişiyle yalnızca dış politikada değil iç politikada da önemli adımlar atıldığı söylendi.
Analizde bir de dikkat çeken bir ABD vurgusu yapıldı. ABD'nin Türkiye ilişkilerinin çok önemli olduğundan bahsedilen analizde, "ABD'li politikacılar Türkiye'nin bölgesel konumunu ve tarihi yörüngesini anlamak zorunda" denilerek Washington'un Ankara ile olan iyi ilişkilerinin ABD'nin gelişimi için önemli olduğuna dikkat çekildi.
Ayrıca haberin devamında Türkiye ve Yunanistan arasında yaşanan gerilimden de bahsedilerek iki ülkenin arasındaki problemleri çözmesi gerektiği ve iki ülkenin de NATO üyesi olduğuna dikkat çekildi.
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