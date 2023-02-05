Son dakika: MHP Lideri Devlet Bahçeli’den Tekirdağ’da önemli açıklamalar! Kılıçdaroğlu gelse ne olur gelmese ne!

İşte Bahçeli'nin açıklamalarından derlenenler:

Türk milleti bağımsızlığının ve varlığının bedelini şehit kanlarıyla ödemiştir. Eşitlik ve hürriyet cumhuriyetin taşıyıcı kolonlarından sadece ikisidir.

Cumhuriyet, küresel emperyalizmin bağış veya bahşişi değildir. Türk devleti onun bunun siparişiyle kurulmuş değildir. Türkiye'nin geleceği yabancı başkentlerde belirlenemez.

Türk ve Türkiye Yüzyılı, Türk milletinin yüksek vasfının kardeşlik ve kader ortaklığının mükafatı ve methiyesi olacaktır.

Türkiye parmak sallanarak hizaya sokulacak bir ülke değildir. Türkiye onun bunun dayatma ve yaptırım tehditleriyle duruşundan taviz verecek bir ülke de değildir.