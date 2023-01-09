Bloomberg’den analiz haber: 2023’de dünyanın en önemli seçimi Türkiye’de olacak! Ankara’nın dünyaya etkisi Erdoğan’ın başarısı

Batılı liderler Erdoğan'ın arkasını görmekten memnun olacaklar. Rusya'dan füze savunma sistemleri alarak NATO'nun güvenliğini baltaladı, İsveç ve Finlandiya'nın üyeliğini engelleyerek ittifakı boşa çıkardı, defalarca Avrupa'yı mülteci akınına uğratmakla tehdit etti ve son aylarda Yunanistan'a karşı giderek daha kavgacı bir söylem savurdu. Ankara'nın Washington ile ilişkileri, üst düzey Türk yetkililerin ABD'yi rutin olarak Erdoğan'a karşı bir darbeyi desteklemekle ve terörist gruplarla suç ortaklığı yapmakla suçladığı noktaya kadar gerginleşti.