09 Ocak 2023, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Dünya Haberleri Bloomberg'den analiz haber: 2023'de dünyanın en önemli seçimi Türkiye'de olacak! Ankara'nın dünyaya etkisi Erdoğan'ın başarısı

Bloomberg'den analiz haber: 2023'de dünyanın en önemli seçimi Türkiye'de olacak! Ankara'nın dünyaya etkisi Erdoğan'ın başarısı

DÜNYA
Giriş Tarihi: 09.01.2023 Güncelleme Tarihi: 09.01.2023
ABONE OL
Bloomberg’den analiz haber: 2023’de dünyanın en önemli seçimi Türkiye’de olacak! Ankara’nın dünyaya etkisi Erdoğan’ın başarısı

ABD merkezli Bloomberg gazetesi, '2023 yılında dünyanın en önemli seçimi Türkiye'de olacak' başlığıyla bir analiz haber yayınladı. Seçim sürecinin yalnızca Türkiye'yi değil diğer ülkeleri de etkilediğine vurgu yapan Bloomberg, Başkan Erdoğan'ın uluslararası alandaki temaslarına dikkat çekti. Haberde, "Ankara'nın dünya meselelerindeki etkisi, Erdoğan'ın uzun süredir iktidarda olduğu dönemde elde ettiği başarıların bir kanıtı." ifadeleri kullanıldı.

Bloomberg gazetesi, '2023 yılında dünyanın en önemli seçimi Türkiye'de olacak' başlığıyla Türkiye'nin seçim sürecine ilişkin bir analiz haber yayınladı. Seçim sürecinin yalnızca Türkiye'yi değil diğer ülkeleri de etkilediğine vurgu yapan Bloomberg, Başkan Erdoğan'ın dış politikadaki hamlelerine dikkat çekti. Ankara'nın dünya meselelerine etkisinin büyük olduğunun hatırlatıldığı gazetede, "Türkler oylarını kullanana kadar Batılı liderler gergin durumda kalacak" ifadeleri kullanıldı.

"BATILI LİDERLER GERGİN DURUMDA"

Ankara'nın dünya meselelerine etkisinin büyük olduğunun hatırlatıldığı gazetede, "Türkler oylarını kullanana kadar Batılı liderler gergin durumda kalacak" ifadelerine yer verildi.

"ANKARA'NIN DÜNYA MESELELERİNE ETKİSİ ERDOĞAN'IN BAŞARISI"

Bloomberg'in '2023 yılında dünyanın en önemli seçimi Türkiye'de olacak' başlığıyla yayınladığı analiz haberin öne çıkan başlıkları şu şekilde oldu:

Ankara'nın dünya meselelerindeki etkisi, Erdoğan'ın uzun süredir iktidarda olduğu dönemde elde ettiği başarıların bir kanıtı.

Batılı liderler Erdoğan'ın arkasını görmekten memnun olacaklar. Rusya'dan füze savunma sistemleri alarak NATO'nun güvenliğini baltaladı, İsveç ve Finlandiya'nın üyeliğini engelleyerek ittifakı boşa çıkardı, defalarca Avrupa'yı mülteci akınına uğratmakla tehdit etti ve son aylarda Yunanistan'a karşı giderek daha kavgacı bir söylem savurdu. Ankara'nın Washington ile ilişkileri, üst düzey Türk yetkililerin ABD'yi rutin olarak Erdoğan'a karşı bir darbeyi desteklemekle ve terörist gruplarla suç ortaklığı yapmakla suçladığı noktaya kadar gerginleşti.

"RAKAMLAR ERDOĞAN'IN RAKİPLERİNİ GERİDE BIRAKABİLECEĞİNİ GÖSTERİYOR"

Erdoğan'ın hâlâ güçlü olan rakamları, özellikle ekonomi baharda toparlanma belirtileri gösterirse, her türlü rakibi geride bırakabileceğini gösteriyor.

Bu taktikler Erdoğan'ın daha önce seçimleri kazanmasına yardımcı oldu. Yine olabilirler. Türkler oylarını kullanana kadar Batılı liderler gergin durumda kalacak.

Türkiye’nin yeni Suriye politikası ABD’nin gündeminde! TÜRKİYE'NİN YENİ SURİYE POLİTİKASI ABD'NİN GÜNDEMİNDE!
Bloomberg: Türkiye Batı’ya meydan okuyor BLOOMBERG: TÜRKİYE BATI'YA MEYDAN OKUYOR

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA