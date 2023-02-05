Amerikan Foreign Policy'den skandal Türkiye analizi: NATO şantaja karşı durmalı!
Türkiye ile İsveç arasında NATO üyelik görüşmeleri devam ederken Rasmus Paludan isimli siyasetçinin Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiği önünde Kur’an-ı Kerim yakması ile başlayan kriz dünyanın bir numaralı gündemi olmaya devam ediyor. Türkiye, isteklerini yerine getirmeyen İsveç'in üyeliğini onaylamayacağını her fırsatta net bir şekilde dile getirirken ABD basını bir kez daha skandal bir Türkiye analizine ev sahipliği yaptı.
Aşırı sağcı siyasetçi Rasmus Paludan'ın Türk Elçiliği önünde Kur'an yakmasına izin verilmesinin yankıları sürüyor.
NATO üyeliği için Türkiye'nin kapısını aşındıran İsveç'te yaşanan skandala Türkiye'nin tepkisi sert oldu.
Erdoğan'ın resmen NATO kapısını kapattığı İsveç'in birliğe girememesi üzerine Amerikan Foreign Policy dergisinden skandal ifadelere yer verilen bir Türkiye analizi geldi.
'NATO Türkiye'nin Şantajına Karşı Durmalı' başlıklı yazıda Türkiye'nin İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya katılımında son durak konumunda olduğunun altı çizildi.
'Türkiye, NATO'nun komşuları için istikrar sağlayıcı bir güç olarak karışık bir sicile sahip' diyen dergi Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de tartışmalı ve yasadışı sondaj faaliyetleri yürüttüğünü öne sürdü.
FP yazının devamında şu ifadelere yer verdi;
'Türkiye, Libya ile bir enerji anlaşması imzaladı. NATO müttefiki olan Yunanistan'a karşı saldırgan söylemler ve güç gösterileri kullanıyor.'
Türkiye'nin Kafkas politikasını da masaya yatıran dergi Türkiye'nin Azerbaycan'a verdiği desteğin bölgedeki sorunun çözümüne engel oluşturduğunu iddia etti.
Söz konusu Türkiye analizi komşu basınında geniş yer buldu. Yunan Ta Nea gazetesi FP'nin analizini 'Erdoğan'ın Türkiye'si NATO'nun Truva Atı' başlığı ile okurlarına sundu.
Haberde 'Derginin Türkiye'nin NATO içindeki ikili duruşunu kanıtlamak için kullandığı örnekler arasında Doğu Akdeniz örneği yer alıyor' ifadesine yer verildi ve FP'nin Doğu Akdeniz'deki sondaj çalışmalarını yasadışı olarak nitelendirdiğinin altı çizildi.
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