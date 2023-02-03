CHP'li Ataşehir Belediyesi'nde yolsuzluk operasyonu! 28 şüpheli gözaltında | İlgezdi’nin ifadesine başvurulacak
İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü iki farklı ihaleye fesat karıştırma soruşturması kapsamında Ataşehir Belediyesi’nden milyonlarca haksız kazanç elde edilerek yolsuzluk yapıldığı ortaya çıktı. Şüpheli konumda olan Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi’nin de ifadesine başvurulacağı öğrenildi.
İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü iki farklı ihaleye fesat karıştırma soruşturması kapsamında Ataşehir Belediyesi'nden milyonlarca haksız kazanç elde edilerek yolsuzluk yapıldığı ortaya çıktı.
Soruşturma kapsamında şüpheli yapılan eş zamanlı operasyonda aralarında iki Ataşehir Belediye Başkan Yardımcısı ile olay tarihinde Ataşehir'de mimarlık görevi yürüttüğü belirtilen şu an Kadıköy Belediye Başkan Yardımcısının da aralarında bulunduğu 28 şüpheli gözaltına alındı.
Şüpheli konumda olan Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi'nin de ifadesine başvurulacağı öğrenildi.
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