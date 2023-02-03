CHP’li Ataşehir Belediyesi’nde yolsuzluk operasyonu! 28 şüpheli gözaltında | İlgezdi’nin ifadesine başvurulacak





Soruşturma kapsamında şüpheli yapılan eş zamanlı operasyonda aralarında iki Ataşehir Belediye Başkan Yardımcısı ile olay tarihinde Ataşehir'de mimarlık görevi yürüttüğü belirtilen şu an Kadıköy Belediye Başkan Yardımcısının da aralarında bulunduğu 28 şüpheli gözaltına alındı.