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İstanbul'da İETT çilesi bitmiyor! Seyir halindeki metrobüs alev alev yandı! Onlarca vatandaş facianın eşiğinden döndü

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Giriş Tarihi: 03.02.2023 Güncelleme Tarihi: 03.02.2023
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İstanbul’da İETT çilesi bitmiyor! Seyir halindeki metrobüs alev alev yandı! Onlarca vatandaş facianın eşiğinden döndü

İstanbul Bakırköy'de seyir halindeki metrobüsün motor kısmında yangın çıktı. Yükselen alevler büyük bir facia yaşanmadan söndürüldü. Çok sayıda yolcu taşıyan İETT aracında çıkan yangının nedeni araştırılıyor. İBB Başkanı İmamoğlu ile birlikte "kabusa" dönen İETT araçlarında hergün milyonlarca insan seyahat ediyor. Kazaları, yangınları, arızalarıyla hafızalara kazınan bu toplu taşıma araçlarında yaşanan faciaların önüne geçemeyen İmamoğlu, halkın gözünde "yetersiz başkan" olarak lanse ediliyor. Israrla İETT'deki skandallara kökten bir çözüm bulmak yerine, halkının hergün "çile" çekmesini izleyen CHP'li İBB Başkanı yine eleştirilerin hedefindeki isim oldu.

Bakırköy'de metrobüste çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Bakırköy-İncirli metrobüs durağında bir metrobüsün motor kısmında yangın çıktı.

Yolcular durakta tahliye edilirken, ihbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü. Metrobüs, çekici yardımıyla kaldırıldı.

Yangın dolayısıyla Zincirlikuyu ve Beylikdüzü yönlerinde uzun metrobüs kuyrukları oluştu.

İŞTE İSTANBUL'DA İETT ARAÇLARINDA ÇIKAN YANGIN FACİALARI

TEM OTOYOLU'NDA SEYİR HALİNDEKİ İETT OTOBÜSÜ YANDI
Sultangazi TEM Otoyolu'nda seyir halindeki İETT otobüsünde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Sultangazi TEM Otoyolu Edirne istikametinde seyreden Y.U. idaresindeki 34 TP 7152 plakalı İETT otobüsü, Küçükköy sapağında henüz bilinmeyen nedenle yanmaya başladı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Emniyet ekipleri otoyolu trafiğe kapatırken, itfaiye görevlileri de yangını söndürmek için çalışma başlattı.

Sık sık patlamaların yaşandığı yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü. Otobüste yolcu olmadığı öğrenildi.

İSTANBUL'DA İETT OTOBÜSÜ YANDI
İstanbul Başakşehir'de alev alan park halindeki İETT otobüsü kullanılamaz hale geldi.

İkitelli OSB Mahallesi Bedrettin Dalan Bulvarı'nda park halindeki İETT otobüsünde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler otobüsü sardı. Yangın, olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangın sonucu otobüsün kullanılamaz hale geldi.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

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