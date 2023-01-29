CHP’li Tunç Soyer İzmirli vatandaşların derdini yine unuttu! 40 tuvalet için 43 milyon ödenecek

İzmir Büyükşehir Belediyesi, ani bir kararla daha önce kent genelinde Grand Plaza Şirketi aracılığı ile işlettiği insan yoğunluğunun fazla olduğu bölgelere geçtiğimiz yıllarda inşa edilen akıllı tuvaletleri özelleştirme kararı aldı. Firmalarla 13 Ocak'ta sözleşme imzalayan Büyükşehir Belediyesi, 19'u akıllı 21'i modüler sistem olmak üzere toplam 40 tuvaletin işletim hizmeti için yıllık 43 milyon 918 bin lira para ödeyecek.