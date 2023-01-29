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CHP'li Tunç Soyer İzmirli vatandaşların derdini yine unuttu! 40 tuvalet için 43 milyon ödenecek

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Giriş Tarihi: 29.01.2023 Güncelleme Tarihi: 29.01.2023
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CHP’li Tunç Soyer İzmirli vatandaşların derdini yine unuttu! 40 tuvalet için 43 milyon ödenecek

CHP'li İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanı Tunç Soyer, susuzluk çeken ve çöpleri temizlenmeyen vatandaşları unutarak tuvalet peşine düştü. İzmir Büyükşehir Belediyesi, 13 Ocak'ta imzalanan anlaşma ile yoğunluğun fazla olduğu bölgelerdeki tuvaletleri özelleştirdi. Toplam 40 tuvaletin işletim hizmeti için yıllık 43 milyon 918 bin lira para ödenecek.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, ani bir kararla daha önce kent genelinde Grand Plaza Şirketi aracılığı ile işlettiği insan yoğunluğunun fazla olduğu bölgelere geçtiğimiz yıllarda inşa edilen akıllı tuvaletleri özelleştirme kararı aldı. Firmalarla 13 Ocak'ta sözleşme imzalayan Büyükşehir Belediyesi, 19'u akıllı 21'i modüler sistem olmak üzere toplam 40 tuvaletin işletim hizmeti için yıllık 43 milyon 918 bin lira para ödeyecek.

Yola trafik konisi dizme, heykel sayma derken İzmir Büyükşehir Belediyesinden şimdi de WC operasyonu geldi.

Belediye, ani bir kararla daha önce kent genelinde Grand Plaza Şirketi aracılığı ile işlettiği, 1. Kordon, Karşıyaka Sahil, Konak Meydanı, Karşıyaka, Konak, Alsancak Vapur İskeleleri gibi gün içinde insan yoğunluğunun fazla olduğu bölgelere geçtiğimiz yıllarda inşa edilen akıllı tuvaletleri özelleştirme kararı aldı.

Sabah'ın haberine göre geçen Aralık'ta yaptığı ihaleyle de tuvaletlerin işletim hakkını 1 yıllığına Petra İnsan Kaynakları ile Ernet İnsan Kaynakları Şirketlerine devretti.

Firmalarla 13 Ocak'ta sözleşme imzalayan Büyükşehir Belediyesi, 19'u akıllı 21'i modüler sistem olmak üzere toplam 40 tuvaletin işletim hizmeti için yıllık 43 milyon 918 bin lira para ödeyecek.

Şartnameye göre temizlik malzemeleri firma tarafından karşılanacak. Firma da işletmesini üstlendiği tuvaletlerin günlük temizliğini sağlayacak.

Tuvaletlerden elde edilen hasılat büyükşehir belediyesine kalacak.

Bünyesinde 30 bine yakın personel barından İzmir Büyükşehir Belediyesinin daha önce kendi personeli tarafından yapılan temizlik ve bakım hizmetini, para karşılığı yaptırması, eleştiri konusu oldu.

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