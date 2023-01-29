CHP'li Tunç Soyer İzmirli vatandaşların derdini yine unuttu! 40 tuvalet için 43 milyon ödenecek
CHP'li İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanı Tunç Soyer, susuzluk çeken ve çöpleri temizlenmeyen vatandaşları unutarak tuvalet peşine düştü. İzmir Büyükşehir Belediyesi, 13 Ocak'ta imzalanan anlaşma ile yoğunluğun fazla olduğu bölgelerdeki tuvaletleri özelleştirdi. Toplam 40 tuvaletin işletim hizmeti için yıllık 43 milyon 918 bin lira para ödenecek.
İzmir Büyükşehir Belediyesi, ani bir kararla daha önce kent genelinde Grand Plaza Şirketi aracılığı ile işlettiği insan yoğunluğunun fazla olduğu bölgelere geçtiğimiz yıllarda inşa edilen akıllı tuvaletleri özelleştirme kararı aldı. Firmalarla 13 Ocak'ta sözleşme imzalayan Büyükşehir Belediyesi, 19'u akıllı 21'i modüler sistem olmak üzere toplam 40 tuvaletin işletim hizmeti için yıllık 43 milyon 918 bin lira para ödeyecek.
Yola trafik konisi dizme, heykel sayma derken İzmir Büyükşehir Belediyesinden şimdi de WC operasyonu geldi.
Belediye, ani bir kararla daha önce kent genelinde Grand Plaza Şirketi aracılığı ile işlettiği, 1. Kordon, Karşıyaka Sahil, Konak Meydanı, Karşıyaka, Konak, Alsancak Vapur İskeleleri gibi gün içinde insan yoğunluğunun fazla olduğu bölgelere geçtiğimiz yıllarda inşa edilen akıllı tuvaletleri özelleştirme kararı aldı.
Sabah'ın haberine göre geçen Aralık'ta yaptığı ihaleyle de tuvaletlerin işletim hakkını 1 yıllığına Petra İnsan Kaynakları ile Ernet İnsan Kaynakları Şirketlerine devretti.
Firmalarla 13 Ocak'ta sözleşme imzalayan Büyükşehir Belediyesi, 19'u akıllı 21'i modüler sistem olmak üzere toplam 40 tuvaletin işletim hizmeti için yıllık 43 milyon 918 bin lira para ödeyecek.
Şartnameye göre temizlik malzemeleri firma tarafından karşılanacak. Firma da işletmesini üstlendiği tuvaletlerin günlük temizliğini sağlayacak.
Tuvaletlerden elde edilen hasılat büyükşehir belediyesine kalacak.
Bünyesinde 30 bine yakın personel barından İzmir Büyükşehir Belediyesinin daha önce kendi personeli tarafından yapılan temizlik ve bakım hizmetini, para karşılığı yaptırması, eleştiri konusu oldu.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Yalı Çapkını 20. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Yalı Çapkını 20. yeni bölüm fragmanı ne zaman yayınlanır?
- Doğal gaz destek ödemeleri başladı mı, ne zaman? Ocak ayı doğal gaz destek ödemeleri hangi illerde yattı?
- Kısmetse Olur yarışmacılarının asıl meslekleri ortaya çıktı! Kısmetse Olur'un gelin ve damat adayları programdan önce...
- Survivor'da en son KİM ELENDİ? 28 Ocak Survivor ödül oyununu hangi takım kazandı? Pizza ödülünü kazanan takım...
- 2023 ZAMLI ulaşım desteği başvurusu nereden, nasıl yapılır? 750 TL öğrenci ulaşım desteği başvuru şartları neler?
- Balıkesir TOKİ çekilişi ne zaman? TOKİ BALIKESİR KURA SONUÇLARI ne zaman, saat kaçta açıklanacak? 7.etap TOKİ kura takvimi!
- Başarılı öğrencilere KARŞILIKSIZ PARA DESTEĞİ! Her yıl ayda 300 TL ödeme yapılacak! Meslek lisesi mezunları, lisans, YKS, LGS...
- Kısmetse Olur Aşkın Gücü 28 Ocak YENİ BÖLÜM İZLE! Kısmetse Olur 42.bölüm ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
- 2023 BAĞKUR, SSK maaş ZAM FARKLARI HESAPLARA yattı mı? Emekli ve memur maaş farkları ne zaman yatacak?
- Ateş Kuşları 3.bölüm tek parça İZLE! Ateş Kuşları son bölümde neler oldu? ATV dizi izleme linki!
- Şubat ayı evde bakım maaşı ne zaman yatacak 2023? ZAMLI EVDE BAKIM MAAŞI yatan GÜNCEL İLLER LİSTESİ!
- EYT'liye oluk oluk para akıtılacak! 20 bin liraya varan ödeme! Bankalar kesenin ağzını açtı! 2023 emekli banka promosyonu...