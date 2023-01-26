CHP’li Muratpaşa Belediyesi’nde dehşet veren olay! İşçi çıkarılan işçi silahla baskın yaptı

Erkek bir çalışan, "Silahta bir şey yok" derken, kabzayla yaralanan Kasım Yılmaz'ın bir eliyle Salih Şahin'i tutması, diğer eliyle de başındaki kanamayı durdurma çabası dikkat çekti.

Gelen polis ekipleri tarafından gözaltına alınan Salih Şahin, "İşten çıkartıp, ekmeğiyle oynuyorlar. Adalet bu mu" diye bağırmış, çıkarıldığı nöbetçi hakimlik tarafından tutuklanmıştı. Muratpaşa Belediyesi'nden yapılan açıklamada, Salih Şahin'in 19 Ocak'ta disiplinsiz davranışları nedeniyle işten çıkarıldığı, üstlerine karşı geldiği ve küfrettiği için çok kez uyarıldığı belirtildi.