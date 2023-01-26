CHP'li Muratpaşa Belediyesi'nde dehşet veren olay! İşçi çıkarılan işçi silahla baskın yaptı
Antalya'da işine son verildiği gerekçesiyle Muratpaşa Belediyesi Temizlik İşleri Şube Müdürlüğü'nü basıp, kendisine engel olmak isteyen şube müdürlüğü sorumlularından Kasım Yılmaz'ı tabancanın kabzasıyla yaralayan Salih Şahin'in (36), "5 sene de yatsam yine öldüreceğim" dediği ve silahının tutukluk yaptığı anlar, cep telefonu kamerasına yansıdı.
Muratpaşa Belediyesi'nde temizlik görevlisi olarak çalışan Salih Şahin'nin bir süre önce işine son verildi. Salih Şahin, dün sabah saatlerinde Aspendos Bulvarı'ndaki Muratpaşa Belediyesi'ne bağlı Temizlik İşleri Şube Müdürlüğü'ne geldi. Burada tabancasını çeken Salih Şahin, bağırmaya başladı.
Şahin, karşısına çıkan şube müdürlüğü sorumlularından Kasım Yılmaz'a tabancasını doğrultup, tetiğe bastı. Tabanca tutukluk yapınca Salih Şahin, bu kez de silahın kabzasıyla Yılmaz'ın başına vurup yaraladı. Kasım Yılmaz ile 3 kişi, Salih Şahin'e engel olmaya çalıştı.
'APTAL MISIN, BIRAK ŞUNU'
Salih Şahin'in silahın namlusuna mermi sürmeye çalışıp tetiğe bastığı, "5 sene de yatsam yine öldüreceğim" dediği anlar, bir çalışan tarafından cep telefonu kamerasıyla kayda alındı. Saldırganı tutan kişinin, "Aptal mısın, bırak şunu" sözleri, şube müdürlüğündeki kadın çalışanların, "Güvenliği çağırın, polis çağırın, silahı var. Silah var elinde, alın şunu elinden. Sıkıyor" şeklinde yardım istemesi de görüntülerde yer aldı.
Erkek bir çalışan, "Silahta bir şey yok" derken, kabzayla yaralanan Kasım Yılmaz'ın bir eliyle Salih Şahin'i tutması, diğer eliyle de başındaki kanamayı durdurma çabası dikkat çekti.
Gelen polis ekipleri tarafından gözaltına alınan Salih Şahin, "İşten çıkartıp, ekmeğiyle oynuyorlar. Adalet bu mu" diye bağırmış, çıkarıldığı nöbetçi hakimlik tarafından tutuklanmıştı. Muratpaşa Belediyesi'nden yapılan açıklamada, Salih Şahin'in 19 Ocak'ta disiplinsiz davranışları nedeniyle işten çıkarıldığı, üstlerine karşı geldiği ve küfrettiği için çok kez uyarıldığı belirtildi.
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