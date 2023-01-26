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CHP'li Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem 7 milyonluk kaçak villasını unutup suçu imar barışına attı

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Giriş Tarihi: 26.01.2023 Güncelleme Tarihi: 26.01.2023
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CHP’li Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem 7 milyonluk kaçak villasını unutup suçu imar barışına attı

CHP'li Nilüfer Belediyesi Başkanı Turgay Erdem kaçak yapıları yıkamadığını söyledi, suçu imar barışına attı. Ancak CHP'li Erdem, 5 yıl önce yıkılan 7 milyonluk kaçak villasından hiç söz etmedi. Erdem, skandalın kamuoyuna yansımasının ardından yıkılan villa için "Benim değil, kayın biladerimin" demişti. Erdem'in kayınbiraderinin ise belediye şoför olarak çalıştığı ortaya çıkmıştı.

Bursa'da 2019 yılında 7 milyon değerinde kaçak villa yaptırdığı ortaya çıkan Nilüfer Belediye Başkanı CHP'li Turgay Erdem, dün bir basın toplantısı düzenleyerek kaçak yapılarla etkin bir mücadeleye girdiklerini ancak bunu başaramadıklarını söyleyerek "İmar affı yasasına ve hükümete serzenişte bulundu.

7 MİLYON TL'LİK KAÇAK VİLLA
Nilüfer İlçesi Hasanağa bölgesinde bulunan ve imara kapalı olan Baraj havzasında bin 700 dönümlük arazi satın alan Nilüfer Belediye Başkanı CHP'li Turgay Erdem, bu araziye 2018 yılında tam 7 milyon TL harcayarak şatoya benzer kaçak bir villa yaptırmıştı. Nilüfer Belediyesi de o kaçak villanın kapısına kadar asfalt yol yapmıştı.

"BENİM DEĞİL, KAYIN BİLADERİMİN"

Erdem, skandalın kamuoyuna yansımasının ardından yıkılan o villa için "Benim değil, kayın biladerimin" demişti. Erdem'in kayınbiraderinin ise belediye şoför olarak çalıştığı ortaya çıkmıştı.

Aradan geçen 4 yılın ardından bir basın toplantısı düzenleyerek "itiraf" niteliğinde açıklamalar yapan CHP'li Erdem, "Hükümetler gelip imar barışı haberlerini çıkarıyorlar. Her yıl bir imar barışı çıkıyor. 10 yerde yıkım çalışmamız var. 5 tanesi yürütmeyi durdurma kararı alacak. Biraz da İdari Mahkemesi'ni sorgulayın. Bir tane kaçak bina yapılmasına izin vermeyelim. Ben itiraf ediyorum, ben bununla mücadele etmeye yetişemiyorum. Bir tane kaçak yapı olsun istemiyorum" dedi.

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