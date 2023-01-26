CHP’li Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem 7 milyonluk kaçak villasını unutup suçu imar barışına attı

Aradan geçen 4 yılın ardından bir basın toplantısı düzenleyerek "itiraf" niteliğinde açıklamalar yapan CHP'li Erdem, "Hükümetler gelip imar barışı haberlerini çıkarıyorlar. Her yıl bir imar barışı çıkıyor. 10 yerde yıkım çalışmamız var. 5 tanesi yürütmeyi durdurma kararı alacak. Biraz da İdari Mahkemesi'ni sorgulayın. Bir tane kaçak bina yapılmasına izin vermeyelim. Ben itiraf ediyorum, ben bununla mücadele etmeye yetişemiyorum. Bir tane kaçak yapı olsun istemiyorum" dedi.





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