CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan flaş adaylık açıklaması! Mutabakat metinine "milli" dedi

ADAYLIK SORUSUNU GEÇİŞTİRDİ

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, seçim öncesi adaylık süreci hakkında da konuştu. Toplantılarda aday üstünde henüz durulmadığını belirten Kılıçdaroğlu, "Gündemi ev sahibi olan genel başkan belirler. Ev sahibi olan genel başkan ilk turu yapar sonra olgunlaştırır, sonra arkadaşlarımız konuyla ilgili çalışır ve liderlerle toplantımızı yaparız. Her lider düşüncesini özgürce ifade eder. Uygarca konuşur ve bir karar alırız." dedi.

Kılıçdaroğlu, "Peki Temel Bey sizin adınızı masaya koyarsa itiraz eder misiniz?" sorusuna ise, "Mutabakat olması gerekiyor. Olmadan karar almayı asla doğru bulmam. Diyelim ki ismim üzerinde mutabakat oldu. Bu işi yapmak isterim tabii ki." şeklinde cevap verdi.