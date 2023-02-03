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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan flaş adaylık açıklaması! Mutabakat metinine "milli" dedi

GÜNDEM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 03.02.2023 Güncelleme Tarihi: 03.02.2023
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’ndan flaş adaylık açıklaması! Mutabakat metinine milli dedi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu'nun ismini vermesi ve diğer genel başkanların da onaylaması üzerine aday olabileceğini söyledi. Kılıçdaroğlu'nun 6'lı koalisyonun mutabakat metni için de "milli budur" demesi, HDP ve FETÖ'ye verilen mesajları akıllara getirdi. Kayyumların kaldırılması, KHK ile ilgili verilen sözler, "Bu mu milli metin" dedirtti.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, FOX TV'de adaylığı hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu.

MUTABAKAT METNİ İÇİN "MİLLİ" DEDİ

CHP lideri Kılıçdaroğlu, 6'lı koalisyonun yayımladığı mutabakat metni hakkında "Milli deniyorsa milli metin budur, her alanda Türkiye'nin çıkarları önde" dedi.

Kılıçdaroğlu'nun sözleri 6'lı koalisyonun paylaştığı metindeki HDP maddelerini akıllara getirdi.

BU MU MİLLİ METİN? FETÖ VE PKK'YA MESAJLARI ES GEÇTİ

Söz konusu metin 9 ana, 73 alt başlıktan oluştu. 6'lı masanın 'Ortak Politikalar Mutabakat Metni'nde HDPKK'yı FETÖ'yü sevindirecek ifadeler yer aldı. Metinde 'Kayyum uygulamalarına son vereceğiz' denirken KHK ile ilgili verilen vaatte dikkatlerden kaçmadı. 6'lı 'İstemezük' zihniyetini metne dökerek Kanal İstanbul'a ve Şehir Hastanelerine de karşı çıktı.

HDP'NİN PKK BAĞLANTILI BELEDİYELERİNE YEŞİL IŞIK

6'lı masa, terör örgütü PKK ile bağlatısı ortaya çıkan Belediyelere yapılan kayyumları da hedef adlı.

HDP ortaklığını açıkça ifşa eden metinde, "Yerel yönetimlerde seçme ve seçilme hakkını yok sayan kayyum uygulamalarına son vereceğiz." ifadelerine yer verildi.

FETÖ'CÜLERE KUCAK

Sadece HDP'nin PKK bağlantısı değil FETÖ'cülere de göz kırpıldı.

6'lı masanın toplantısının ardından açıklanan seçim vaatlerini içeren metinde, "OHAL KHK'larından kaynaklanan mağduriyetlere son vereceğiz." ifadeleri dikkat çekti.

ADAYLIK SORUSUNU GEÇİŞTİRDİ

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, seçim öncesi adaylık süreci hakkında da konuştu. Toplantılarda aday üstünde henüz durulmadığını belirten Kılıçdaroğlu, "Gündemi ev sahibi olan genel başkan belirler. Ev sahibi olan genel başkan ilk turu yapar sonra olgunlaştırır, sonra arkadaşlarımız konuyla ilgili çalışır ve liderlerle toplantımızı yaparız. Her lider düşüncesini özgürce ifade eder. Uygarca konuşur ve bir karar alırız." dedi.

Kılıçdaroğlu, "Peki Temel Bey sizin adınızı masaya koyarsa itiraz eder misiniz?" sorusuna ise, "Mutabakat olması gerekiyor. Olmadan karar almayı asla doğru bulmam. Diyelim ki ismim üzerinde mutabakat oldu. Bu işi yapmak isterim tabii ki." şeklinde cevap verdi.

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