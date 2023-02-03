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CHP'li Ataşehir Belediyesi'nde yolsuzluk operasyonu! 28 şüpheli gözaltında | İlgezdi’nin ifadesine başvurulacak

A Haber
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Giriş: 03.02.2023 10:49
İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü iki farklı ihaleye fesat karıştırma soruşturması kapsamında Ataşehir Belediyesi’nden milyonlarca haksız kazanç elde edilerek yolsuzluk yapıldığı ortaya çıktı. Şüpheli konumda olan Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi’nin de ifadesine başvurulacağı öğrenildi.
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