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Haberler Galeri CHP'li Aydın Büyükşehir Belediyesi halkın hastanesine yol bile yapamadı! Başkan Recep Tayyip Erdoğan talimat verdi yol yapım işini bakanlık üstlendi

CHP'li Aydın Büyükşehir Belediyesi halkın hastanesine yol bile yapamadı! Başkan Recep Tayyip Erdoğan talimat verdi yol yapım işini bakanlık üstlendi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, yüzde 80'i tamamlanan Aydın Şehir Hastanesi'ndeki CHP engelini ortadan kaldırdı. Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nin yollarını yapmayan İBB'nin ardından şimdi de Aydın Büyükşehir Belediyesi, kente inşa edilen Aydın Şehir Hastanesi'nin yollarını ve altyapısını yapamadı. Başkan Erdoğan, tüm işlerin bakanlıklarca bitirilmesi talimatını verdi.

Sabah
Giriş Tarihi: 29.01.2023 06:58 Güncelleme Tarihi: 29.01.2023 06:59
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CHP’li Aydın Büyükşehir Belediyesi halkın hastanesine yol bile yapamadı! Başkan Recep Tayyip Erdoğan talimat verdi yol yapım işini bakanlık üstlendi

Halka kaliteli ve güvenli sağlık hizmetini ulaştıran şehir hastanelerine karşı CHP'li belediyelerin takındığı tavır, bir kez daha gün yüzüne çıktı.

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CHP’li Aydın Büyükşehir Belediyesi halkın hastanesine yol bile yapamadı! Başkan Recep Tayyip Erdoğan talimat verdi yol yapım işini bakanlık üstlendi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin, Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ne giden bağlantı yollarını bütçe olmadığı bahanesiyle yapmamasına benzer bir durum bu kez Aydın'da yaşanıyor.

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CHP’li Aydın Büyükşehir Belediyesi halkın hastanesine yol bile yapamadı! Başkan Recep Tayyip Erdoğan talimat verdi yol yapım işini bakanlık üstlendi

Sağlık Bakanlığı tarafından yaptırılan 1400 yataklı Aydın Şehir Hastanesi'nin inşaatı hızla devam ederken, CHP'li Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, hastanenin altyapı ve bağlantı yollarıyla ilgili şimdiye kadar bir çalışma yapmadı.

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CHP’li Aydın Büyükşehir Belediyesi halkın hastanesine yol bile yapamadı! Başkan Recep Tayyip Erdoğan talimat verdi yol yapım işini bakanlık üstlendi

Hastanenin inşa edildiği bölgede asfalt yol bulunmazken, Başkan Çerçioğlu belediyenin sorumluluk alanında olmasına rağmen bu konuda hiçbir adım atmadı.

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CHP’li Aydın Büyükşehir Belediyesi halkın hastanesine yol bile yapamadı! Başkan Recep Tayyip Erdoğan talimat verdi yol yapım işini bakanlık üstlendi

BAŞKAN ERDOĞAN DEVREYE GİRDİ
Bunun üzerine devreye Başkan Recep Tayyip Erdoğan girdi. Erdoğan'ın talimatıyla şehir hastanesi için gerekli olan yol ve kanalizasyon gibi altyapı çalışmaları, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı, Ulaştırma ve Alt Yapı Bakanlığı, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği ve Sağlık Bakanlığı arasında imzalanan protokol kapsamında yapılacak.