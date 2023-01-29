29 Ocak 2023, Pazar
CHP'li Aydın Büyükşehir Belediyesi halkın hastanesine yol bile yapamadı! Başkan Recep Tayyip Erdoğan talimat verdi yol yapım işini bakanlık üstlendi
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, yüzde 80'i tamamlanan Aydın Şehir Hastanesi'ndeki CHP engelini ortadan kaldırdı. Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nin yollarını yapmayan İBB'nin ardından şimdi de Aydın Büyükşehir Belediyesi, kente inşa edilen Aydın Şehir Hastanesi'nin yollarını ve altyapısını yapamadı. Başkan Erdoğan, tüm işlerin bakanlıklarca bitirilmesi talimatını verdi.
Giriş Tarihi: 29.01.2023 06:58 Güncelleme Tarihi: 29.01.2023 06:59
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