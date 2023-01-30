Vatandaş CHP'li belediyeye isyanda: Artık kurbağa bile yaşamıyor
Tokat’ın Zile ilçesinde atık su arıtma tesisinden suyun arıtılmadan deşarj edildiği iddia eden köylüler yaşanan çevre kirliğine tepki gösterdi. Hayvanların sudan içmediğini belirten köylüler, 'Eski belediye zamanında sebze ekerdik şimdi kurbağa bile yaşamıyor' diyerek yaşananlara tepki gösterdi.
Zile ilçesine bağlı Korucuk Köyünde bulunan atık su arıtma tesisinden deşarj edilen su çevreye kötü kokular yayıyor. Bulanık renkte akan su bazı noktalarda köpükler oluşturuyor. Esvap çayından Yeşilırmak'a dökülen suyun çevre kirliliğine neden olduğunu ileri süren köylüler ekinlerinin kuruduğunu kaydetti. Hayvanların sudan içmediğini belirten köylüler yaşananlara tepki gösterdi.
Köy Muhtarı Adnan Ekenel, atık su arıtma tesisinin çalışmadığını ileri sürdü. Atık su arıtma tesissinden deşarj edilen su ile suladıkları ekinlerinin verimsiz olduğunu ileri süren Ekenel, "Yetkililere buradan sesleniyorum, bu sudan bin dönüm arazi sulanıyor. Meyve ağaçlarımız kurudu. Sebze ekme şanımız yok hemen kuruyor" dedi.
"ÖNCEDEN BURADAN BALIK TUTUYORDUK, ŞUANDA KURBAĞA DAHİ YOK"
Ekenel, atık su arıtma tesisinin elektrik maliyetinden dolayı çalıştırılmadığını ileri sürerek, "Ben bazı yetkililere sordum elektrik maliyetinden dolayı çalıştırılmadığını yönünde bilgi verdiler. Bir önceki dönem belediye zamanında çalışıyordu. Temizdi, sebze dahi ekiyorduk. Şimdi durumu ortada kokudan durulmuyor. Köpüklü aynı zamanda pis akıyor. Önceden buradan balık tutuyorduk, şuanda kurbağa dahi yok" diye konuştu.
"ZİLE HALKI KANSER HASTALIĞI İLE YÜZ YÜZE"
Köy sakinlerinden Kadir Benli, 3 yıldır çevre sorunu yaşadıklarını söyledi. Kokudan bölgede duramadıklarını ifade eden Benli, deşarj edilen suyun içme su kuyusunun yakınındaki bölgeden geçtiğini kaydetti. Benli, derede yaşayan canlının kalmadığını belirten Benli, "Bu tesis çalışsa suyun rengi kokusu bu şekilde olmaz. Çalışmadığı görülüyor. Tesis açıldığı yıllarda temiz su akıyordu. Şükrü Sargın beyin döneminde bu hale geldi. Şuanda su pis akıyor. Zile halkı kanser hastalığı ile yüz yüze. Mikrop saçıyor" ifadelerini kullandı.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Bağ-Kur TESCİL AFFI çıkacak mı? Borç yapılandırma paketinde Bağkur tescil affı var mı 2023? Vergi, sigorta prim borcu...
- Bekçilik alımı başvuruları ne zaman sona erecek 2023? Bekçilik alımı başvuru sonuçları belli oldu mu?
- Green Card ne zaman açıklanacak? 2023 ABD Green Card başvuru çekiliş sonuçları hangi tarihte belli olacak?
- Aşure günü ne zaman, hangi tarihte? Anlam ve önemi nedir? Aşure dağıtımı kaç gün sürer? 2023 Muharrem ayı tarihi
- DSİ personel alımı sonuçları açıklandı mı? DSİ 1273 personel alımı sonuçları ne zaman belli olur?
- EKPSS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? 2023 EKPSS kura ve atama sonuçları hangi tarihte belli olacak?
- Kan Grubuna göre hangi Doğal Taşı Takmalısın? 0, A, B, AB... Asya'nın sırrı ortaya çıktı! Meğer o kan grubu doğuştan lidermiş!
- Jandarma sözleşmeli subay-astsubay alımı başvuru sonuçları açıklandı mı 2023? JGK astsubay alım sonuçları ne zaman açıklanır?
- 10 bin polis alımı ilanı yayınlandı mı? 2023 EGM yeni polis alımı başvuru ne zaman başlıyor? Polis olma şartları nelerdir?
- Mayıs celbi ne zaman açıklanacak 2023? Mayıs ayı askerlik celp yerleri ne zaman belli olacak? MSB askerlik yerleri sorgulama!
- FINDIK FİYATLARI SON DURUM: 30 Ocak 2023 il il fındık fiyatı ne kadar, kaç TL oldu? Ordu, Giresun, Trabzon, Düzce...
- Diyanet açıklaması: 2023 Hac kuraları ne zaman çekilecek? Hac kura çekimi hangi tarihte yapılacak? Takvim açıklandı mı?