Vatandaş CHP’li belediyeye isyanda: Artık kurbağa bile yaşamıyor

"ÖNCEDEN BURADAN BALIK TUTUYORDUK, ŞUANDA KURBAĞA DAHİ YOK"

Ekenel, atık su arıtma tesisinin elektrik maliyetinden dolayı çalıştırılmadığını ileri sürerek, "Ben bazı yetkililere sordum elektrik maliyetinden dolayı çalıştırılmadığını yönünde bilgi verdiler. Bir önceki dönem belediye zamanında çalışıyordu. Temizdi, sebze dahi ekiyorduk. Şimdi durumu ortada kokudan durulmuyor. Köpüklü aynı zamanda pis akıyor. Önceden buradan balık tutuyorduk, şuanda kurbağa dahi yok" diye konuştu.