Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'Başkan Erdoğan' çelişkisi: Haziran ayında 'aday olabiliyor' bugün 'olamıyor' dedi
Bugüne kadar 11 kez bir araya gelen ve cumhurbaşkanı adayı konusunda somut bir adım atamayıp birbirine düşen 6+1'li masa, son toplantıdan sonra yaptığı açıklamada, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın seçimlerde aday olamayacağını savundu. Muhalefet partilerinin içerisinde bulunduğu durum geçmişte yaptığı açıklamalarla çelişti. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ; Kılıçdaroğlu, Babacan, Davutoğlu ve Akşener'in, Erdoğan'ın adaylığını onaylayan açıklamalarını paylaştı. Öte yandan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun geçtiğimiz yılın haziran ayında İzmir'de katıldığı gençlik buluşmasında Başkan Erdoğan'ın adaylığının önünde bir engel olmadığını itiraf ettiği ortaya çıktı. CHP lideri, Erdoğan'ın adaylığına ilişkin, "Büyük olasılıkla Erdoğan erken seçim kararı alacak, erken seçim kararı alması için parlamentoyu feshetmesi lazım, son uygulamalara göre o zaman kendisi aday olabiliyor." ifadelerini kullandı.
Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığına karşı çıkan ve 'ayrı aday' resti çeken İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Cihan Paçacı, görevinden alınmıştı. Geçtiğimiz günlerde bu büyük krizin gölgesinde bugün toplanan 6'lı masada, yine aday konusunda somut bir adım atmadı. Ortaya isim koyamayan liderler, 9 saatlik toplantı sonrası yaptığı açıklamalarda, "Adayın nasıl belirleneceğini konuştuk" dedi.
BECERİKSİZLİĞİ PERDELEME ÇABASI: "ERDOĞAN ADAY OLAMAZ" ALGISI YENİDEN DOLAŞIMA SOKULDU
Yayımlanan açıklamada kendi beceriksizliğini perdelemeye çalışan 6'lı masa liderleri, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın aday olamayacağı iddiası üzerinden algı operasyonuna girişti.
Açıklamada, "Bu çerçevede, Anayasa ve kanunda hiçbir tereddüde yer vermeyecek kadar açık bir şekilde düzenlenmiş olan hükümler uyarınca, TBMM yenileme kararı almadığı müddetçe, Sayın Erdoğan'ın 14 Mayıs'ta yapılacak olan seçimlerde bir kez daha aday olması mümkün değildir. Cumhurbaşkanı'nın, Anayasa'ya aykırı olarak üçüncü kez adaylığını ilan etmesi, demokrasi tarihimize eklediği bir diğer kara sayfadır. Anayasa'yı yok sayan bu başıboşluğu kabul etmediğimizi kamuoyunun bilgisine sunarız." ifadeleri yer aldı.
KENDİLERİ ADAY OLABİLECEĞİNİ BİRÇOK KEZ DİLE GETİRDİ
Birkaç ay öncesine kadar Başkan Erdoğan'ın adaylığının yasal olduğunu dile getiren muhalefet partisi temsilcilerine, AK Parti'den yanıt gecikmedi.
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ; Kılıçdaroğlu, Babacan, Davutoğlu ve Akşener'in geçtiğimiz aylarda Erdoğan'ın adaylığını onaylayan açıklamalarına yer verdi.
Dağ açıklamasında, "Bugüne dek Cumhurbaşkanımızın adaylığını tartışmaya açmadınız. "Erdoğan'ı yeneceğiz" dediniz. Seçim ve mağlubiyet yaklaştıkça korkmaya başladınız. Kendi aday çıkaramama beceriksizlikliğinizi perdelemeye çalışıyorsunuz." ifadelerini kullandı.
KILIÇDAROĞLU'NUN 'ERDOĞAN' ÇELİŞKİSİ: HAZİRANDA 'ADAY OLABİLİR' BUGÜN 'OLAMAZ' DEDİ
Öte yandan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun geçtiğimiz yılın haziran ayında İzmir'de katıldığı gençlik buluşmasında Başkan Erdoğan'ın adaylığının önünde bir engel olmadığını itiraf ettiği ortaya çıktı.
CHP lideri, Erdoğan'ın adaylığına ilişkin, "Büyük olasılıkla Erdoğan erken seçim kararı alacak, erken seçim kararı alması için parlamentoyu feshetmesi lazım, son uygulamalara göre o zaman kendisi aday olabiliyor." ifadelerini kullandı.
CHP'NİN SİTESİNDE DURUYOR: "ERDOĞAN ADAY OLABİLİYOR"
CHP'nin resmi internet sitesinde de yer alan söz konusu açıklamaların tamamı ise şöyle:
"(Erdoğan'ın üçüncü kez Cumhurbaşkanı olması hakkında ne düşünüyorsunuz?) Büyük olasılıkla Erdoğan erken seçim kararı alacak, erken seçim kararı alması için parlamentoyu feshetmesi lazım, son uygulamalara göre o zaman kendisi aday olabiliyor. Dolayısıyla zamanında seçim olacaktır gibi açıklamalar yapıyor ama aslında erken seçim olacak bizim tahminimize göre, Erdoğan da aday olacak"
BAKAN BOZDAĞ: "ADAYLIĞIN ÖNÜNDE ENGEL YOK"
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, geçtiğimiz günlerde konuya ilişkin açıklamasında, "Sayın Cumhurbaşkanımızın adaylığı Anayasal hakkıdır, önünde hiçbir engel yoktur. Hukuk uydurma yerine herkes seçime çalışsın, meydanda rekabetimizi yapalım." demişti.
Bozdağ, açıklamasında şunları söylemişti:
"Şu anda yapılacak seçim ikinci seçimdir. Cumhurbaşkanı'mız, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ikinci cumhurbaşkanı olarak adaydır ve ikinci adaylığıdır. Herhangi bir anayasal engel yoktur. Kaldı ki bunun yorumunu yapanlar, yürürlük maddesine baktığında, Anayasa'nın 75, 77 ve cumhurbaşkanı seçimine ilişkin 101. maddesinin, çok net bir şekilde 2018'de yapılan Cumhurbaşkanı ve Parlamento seçimiyle yürürlüğe girdiğini ifade ediyor. Dolayısıyla 101. maddenin ilk uygulaması, Anayasa'ya göre de 2018'de oldu, ikinci uygulaması 2023'te olacaktır. Yani hukuk bunu söylüyor. Ama kendilerine göre hukuk oluşturmaya çalışanlar iddia ediyor. Bizimki iddia değil, hukukun söylediği ifadedir."
CHP YANDAŞI CUMHURİYET: "ERDOĞAN 2034'E KADAR CUMHURBAŞKANLIĞI YAPABİLECEK"
Öte yandan CHP yandaşı Cumhuriyet gazetesinde yeni sisteme ilişkin yayımlanan bir haberde de, Başkan Erdoğan'ın 2019'dan sonra 2034 yılına kadar meşru şekilde aday olabileceğinin altı çizilmişti.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Başarılı öğrencilere KARŞILIKSIZ PARA DESTEĞİ! Her yıl ayda 300 TL ödeme yapılacak! Meslek lisesi mezunları, lisans, YKS, LGS...
- Kısmetse Olur Aşkın Gücü 28 Ocak YENİ BÖLÜM İZLE! Kısmetse Olur 42.bölüm ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
- 2023 BAĞKUR, SSK maaş ZAM FARKLARI HESAPLARA yattı mı? Emekli ve memur maaş farkları ne zaman yatacak?
- Ateş Kuşları 3.bölüm tek parça İZLE! Ateş Kuşları son bölümde neler oldu? ATV dizi izleme linki!
- Şubat ayı evde bakım maaşı ne zaman yatacak 2023? ZAMLI EVDE BAKIM MAAŞI yatan GÜNCEL İLLER LİSTESİ!
- EYT'liye oluk oluk para akıtılacak! 20 bin liraya varan ödeme! Bankalar kesenin ağzını açtı! 2023 emekli banka promosyonu...
- Tarım Kredi Kooperatif Market YENİ İNDİRİMLİ KATALOĞU YAYINLANDI! 26-31 Ocak güncel fiyat listesi! Ayçiçek yağında 60 TL'lik...
- EKPSS tercih ve kura sonuçları 2023 açıklandı mı? ÖSYM EKPSS engelli memur tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?
- Okulların açılmasına kaç gün kaldı? 2.dönem ne zaman başlıyor? 2023 MEB TATİL TAKVİMİ!
- 2023 MEB ÖĞRETMEN ATAMA TAKVİMİ! Öğretmen atamaları ne zaman, hangi tarihte yapılacak? Branş dağılımı, kontenjanlar...
- Arabası olan herkesi ilgilendiriyor! Zamanında ödenmezse gecikme faizi işleyecek! 2023 MTV 1. taksit ödeme son gün ne zaman?
- Fenerbahçe Kasımpaşa maçı ne zaman? 2023 FB Kasımpaşa maçı saat kaçta başlayacak? MUHTEMEL 11'LER!