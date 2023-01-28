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Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'Başkan Erdoğan' çelişkisi: Haziran ayında 'aday olabiliyor' bugün 'olamıyor' dedi

GÜNDEM ahaber.com.tr - Özel Haber
Giriş Tarihi: 28.01.2023 Güncelleme Tarihi: 28.01.2023
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Kemal Kılıçdaroğlu’nun ’Başkan Erdoğan’ çelişkisi: Haziran ayında ’aday olabiliyor’ bugün ’olamıyor’ dedi

Bugüne kadar 11 kez bir araya gelen ve cumhurbaşkanı adayı konusunda somut bir adım atamayıp birbirine düşen 6+1'li masa, son toplantıdan sonra yaptığı açıklamada, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın seçimlerde aday olamayacağını savundu. Muhalefet partilerinin içerisinde bulunduğu durum geçmişte yaptığı açıklamalarla çelişti. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ; Kılıçdaroğlu, Babacan, Davutoğlu ve Akşener'in, Erdoğan'ın adaylığını onaylayan açıklamalarını paylaştı. Öte yandan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun geçtiğimiz yılın haziran ayında İzmir'de katıldığı gençlik buluşmasında Başkan Erdoğan'ın adaylığının önünde bir engel olmadığını itiraf ettiği ortaya çıktı. CHP lideri, Erdoğan'ın adaylığına ilişkin, "Büyük olasılıkla Erdoğan erken seçim kararı alacak, erken seçim kararı alması için parlamentoyu feshetmesi lazım, son uygulamalara göre o zaman kendisi aday olabiliyor." ifadelerini kullandı.

Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığına karşı çıkan ve 'ayrı aday' resti çeken İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Cihan Paçacı, görevinden alınmıştı. Geçtiğimiz günlerde bu büyük krizin gölgesinde bugün toplanan 6'lı masada, yine aday konusunda somut bir adım atmadı. Ortaya isim koyamayan liderler, 9 saatlik toplantı sonrası yaptığı açıklamalarda, "Adayın nasıl belirleneceğini konuştuk" dedi.

BECERİKSİZLİĞİ PERDELEME ÇABASI: "ERDOĞAN ADAY OLAMAZ" ALGISI YENİDEN DOLAŞIMA SOKULDU

Yayımlanan açıklamada kendi beceriksizliğini perdelemeye çalışan 6'lı masa liderleri, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın aday olamayacağı iddiası üzerinden algı operasyonuna girişti.

Açıklamada, "Bu çerçevede, Anayasa ve kanunda hiçbir tereddüde yer vermeyecek kadar açık bir şekilde düzenlenmiş olan hükümler uyarınca, TBMM yenileme kararı almadığı müddetçe, Sayın Erdoğan'ın 14 Mayıs'ta yapılacak olan seçimlerde bir kez daha aday olması mümkün değildir. Cumhurbaşkanı'nın, Anayasa'ya aykırı olarak üçüncü kez adaylığını ilan etmesi, demokrasi tarihimize eklediği bir diğer kara sayfadır. Anayasa'yı yok sayan bu başıboşluğu kabul etmediğimizi kamuoyunun bilgisine sunarız." ifadeleri yer aldı.

KENDİLERİ ADAY OLABİLECEĞİNİ BİRÇOK KEZ DİLE GETİRDİ

Birkaç ay öncesine kadar Başkan Erdoğan'ın adaylığının yasal olduğunu dile getiren muhalefet partisi temsilcilerine, AK Parti'den yanıt gecikmedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ; Kılıçdaroğlu, Babacan, Davutoğlu ve Akşener'in geçtiğimiz aylarda Erdoğan'ın adaylığını onaylayan açıklamalarına yer verdi.

Dağ açıklamasında, "Bugüne dek Cumhurbaşkanımızın adaylığını tartışmaya açmadınız. "Erdoğan'ı yeneceğiz" dediniz. Seçim ve mağlubiyet yaklaştıkça korkmaya başladınız. Kendi aday çıkaramama beceriksizlikliğinizi perdelemeye çalışıyorsunuz." ifadelerini kullandı.

KILIÇDAROĞLU'NUN 'ERDOĞAN' ÇELİŞKİSİ: HAZİRANDA 'ADAY OLABİLİR' BUGÜN 'OLAMAZ' DEDİ

Öte yandan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun geçtiğimiz yılın haziran ayında İzmir'de katıldığı gençlik buluşmasında Başkan Erdoğan'ın adaylığının önünde bir engel olmadığını itiraf ettiği ortaya çıktı.

CHP lideri, Erdoğan'ın adaylığına ilişkin, "Büyük olasılıkla Erdoğan erken seçim kararı alacak, erken seçim kararı alması için parlamentoyu feshetmesi lazım, son uygulamalara göre o zaman kendisi aday olabiliyor." ifadelerini kullandı.

CHP'NİN SİTESİNDE DURUYOR: "ERDOĞAN ADAY OLABİLİYOR"

CHP'nin resmi internet sitesinde de yer alan söz konusu açıklamaların tamamı ise şöyle:

"(Erdoğan'ın üçüncü kez Cumhurbaşkanı olması hakkında ne düşünüyorsunuz?) Büyük olasılıkla Erdoğan erken seçim kararı alacak, erken seçim kararı alması için parlamentoyu feshetmesi lazım, son uygulamalara göre o zaman kendisi aday olabiliyor. Dolayısıyla zamanında seçim olacaktır gibi açıklamalar yapıyor ama aslında erken seçim olacak bizim tahminimize göre, Erdoğan da aday olacak"

BAKAN BOZDAĞ: "ADAYLIĞIN ÖNÜNDE ENGEL YOK"

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, geçtiğimiz günlerde konuya ilişkin açıklamasında, "Sayın Cumhurbaşkanımızın adaylığı Anayasal hakkıdır, önünde hiçbir engel yoktur. Hukuk uydurma yerine herkes seçime çalışsın, meydanda rekabetimizi yapalım." demişti.

Bozdağ, açıklamasında şunları söylemişti:

"Şu anda yapılacak seçim ikinci seçimdir. Cumhurbaşkanı'mız, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ikinci cumhurbaşkanı olarak adaydır ve ikinci adaylığıdır. Herhangi bir anayasal engel yoktur. Kaldı ki bunun yorumunu yapanlar, yürürlük maddesine baktığında, Anayasa'nın 75, 77 ve cumhurbaşkanı seçimine ilişkin 101. maddesinin, çok net bir şekilde 2018'de yapılan Cumhurbaşkanı ve Parlamento seçimiyle yürürlüğe girdiğini ifade ediyor. Dolayısıyla 101. maddenin ilk uygulaması, Anayasa'ya göre de 2018'de oldu, ikinci uygulaması 2023'te olacaktır. Yani hukuk bunu söylüyor. Ama kendilerine göre hukuk oluşturmaya çalışanlar iddia ediyor. Bizimki iddia değil, hukukun söylediği ifadedir."

CHP YANDAŞI CUMHURİYET: "ERDOĞAN 2034'E KADAR CUMHURBAŞKANLIĞI YAPABİLECEK"

Öte yandan CHP yandaşı Cumhuriyet gazetesinde yeni sisteme ilişkin yayımlanan bir haberde de, Başkan Erdoğan'ın 2019'dan sonra 2034 yılına kadar meşru şekilde aday olabileceğinin altı çizilmişti.

Kemal Kılıçdaroğlu’nun ’Erdoğan’ çelişkisi: KEMAL KILIÇDAROĞLU'NUN 'ERDOĞAN' ÇELİŞKİSİ:

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