Selahattin Demirtaş’tan skandal açıklama: Türk ordusuna ’işgalci’ deyip ortaklarına çağrı yaptı

DEMİRTAŞ'TAN İTTİFAK ORTAKLARINA ÇAĞRI

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın geçtiğimiz günlerde HÜDAPAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu ile görüşmesini hedef alan Demirtaş, Türkiye'nin olası sınır ötesi operasyonunu hedef alıp, "Yoksa yeni bir savaş planının ön hazırlığı mı?" ifadelerini kullandı.

Skandal açıklamalarında bununla da yetinmeyen Demirtaş, "İktidar, seçim öncesi Kobani'ye bir saldırı planı yapıyor. Muhalefetin en büyük sınavı, bu sinsi plan karşısında alacağı tutumdur. Oy için başkasının toprağını işgal girişimine "ayaklarına taş değmesin" mi, yoksa seçim uğruna girişilen savaşa cesurca "hayır" mı?" diyerek ittifak ortaklarına ayar verdi.