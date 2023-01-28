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Selahattin Demirtaş'tan skandal açıklama: Türk ordusuna 'işgalci' deyip ortaklarına çağrı yaptı

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Giriş Tarihi: 28.01.2023 Güncelleme Tarihi: 28.01.2023
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Selahattin Demirtaş’tan skandal açıklama: Türk ordusuna ’işgalci’ deyip ortaklarına çağrı yaptı

Terör örgütü PKK'nın siyasi kolu HDP'nin eski Eş Başkanı Selahattin Demirtaş, sosyal medya hesabından yaptırdığı paylaşımlarla, İYİ Parti ve CHP'nin başını çektiği ittifak ortaklarına Türk Silahlı Kuvvetleri'nin olası sınır ötesi operasyonuna 'karşı durma' çağrısı yaptı. Terör soruşturmaları kapsamında tutuklu bulunan Demirtaş, Türkiye'yi 'işgalci' olmakla itham etti ve "İktidar, seçim öncesi Kobani'ye bir saldırı planı yapıyor. Muhalefetin en büyük sınavı, bu sinsi plan karşısında alacağı tutumdur. Oy için başkasının toprağını işgal girişimine "ayaklarına taş değmesin" mi, yoksa seçim uğruna girişilen savaşa cesurca "hayır" mı?" açıklamasını yaptı.

Terör soruşturmaları kapsamında cezaevinde tutuklu bulunan HDP eski Eş Başkanı Selahattin Demirtaş, sosyal medya hesabından yaptırdığı paylaşımlarla, bir algı operasyonuna girişip, ittifak ortaklarına sınır ötesi harekat karşısında durmaları konusunda çağrı yaptı.

DEMİRTAŞ'TAN İTTİFAK ORTAKLARINA ÇAĞRI

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın geçtiğimiz günlerde HÜDAPAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu ile görüşmesini hedef alan Demirtaş, Türkiye'nin olası sınır ötesi operasyonunu hedef alıp, "Yoksa yeni bir savaş planının ön hazırlığı mı?" ifadelerini kullandı.

Skandal açıklamalarında bununla da yetinmeyen Demirtaş, "İktidar, seçim öncesi Kobani'ye bir saldırı planı yapıyor. Muhalefetin en büyük sınavı, bu sinsi plan karşısında alacağı tutumdur. Oy için başkasının toprağını işgal girişimine "ayaklarına taş değmesin" mi, yoksa seçim uğruna girişilen savaşa cesurca "hayır" mı?" diyerek ittifak ortaklarına ayar verdi.

GÖZLER MUHALEFETE ÇEVRİLDİ: "HDP'YE MECBURUZ" İTİRAFI

Demirtaş'ın açıklamaları sonrası gözler muhalefet kanadına çevrildi. Masadaki adaylık kaosu sıcaklığını korurken, ittifakın 'gizli' ortağı HDP, geçtiğimiz günlerde kendi adayıyla seçime gireceğini açıkladı.

CHP Parti İçi Eğitim Sorumlusu Aytuğ Atıcı, bu gidişle seçimi kazanamayacaklarını vurgulayıp, HDP'ye mecbur olduklarını itiraf etti.

AKŞENER'DEN DİYARBAKIR'DA 'YENİ ÇÖZÜM SÜRECİ' VAADİ

"HDP ile iş tutarız ama aynı masaya oturmayız" tiyatrosuna soyunan Meral Akşener, Diyarbakır'da "Mesele silahlara veda ve kan dökmeye tövbe etmekse biz varız" diyerek yeni bir çözüm süreci vaadinde bulunup PKK'ya göz kırptı.

Kandil'in verdiği "Ekrem İmamoğlu'na sahip çıkın" talimatı ve HDP'nin ayrı aday çıkaracağını duyurmasıyla eş güdümlü olarak Akşener'in 'yeni bir çözüm süreci' vaadinde bulunması, İYİ Parti'nin HDP'ye yanlamasını da gözler önüne serdi.

İYİ PARTİ'DEN HDP İTİRAFI

Akşener'den gazı alan İYİ Partililerin de HDP konusunda dilleri çözüldü. Akşener'in Başdanışmanı Ahmet Eşref Fakıbaba, katıldığı canlı yayında, hakkında kapatma davası bulunan HDP'ye ilişkin, "İnşallah kapanmaz HDP." diye konuştu.

İttifak ortaklarının parti kapatma cezası alması durumunda kendilerine oy vereceğini de itiraf eden Fakıbaba, "Kapanırsa da bize oy verecekler." ifadelerini kullandı.

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