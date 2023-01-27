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Muharrem İnce'nin hedefinde yine Kılıçdaroğlu var: Aday yapacağı kişiye koltuğu vermeli

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Giriş Tarihi: 27.01.2023 Güncelleme Tarihi: 27.01.2023
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Muharrem İnce’nin hedefinde yine Kılıçdaroğlu var: Aday yapacağı kişiye koltuğu vermeli

Türkiye, seçime adım adım yaklaşırken 6'lı masa 11 toplantıya rağmen hala adayını belirleyemedi. Yandaş medya bile 6'lı masa ile alay ederken Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'nin hedefinde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu vardı. 2018 yılındaki cumhurbaşkanlığı seçimlerini hatırlatan İnce, Kılıçdaroğlu'na seslenerek, "Aday yapacağı kişiye koltuğu vermeli" dedi.

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Ankara'da basın mensuplarıyla bir araya geldi.

'ADAY YAPACAĞI KİŞİYE KOLTUĞU VERMELİ'

2018'de yapılan cumhurbaşkanlığı seçimlerini hatırlatan İnce, "'Siyasi parti genel başkanı aday olmamalı' görüşünü hiç desteklemedim. Başbakanlık varken bir siyasi partinin genel başkanı başbakan olmak ister. Partide bir numaralı adam genel başkandır.

Şimdi ülkeyi cumhurbaşkanı yönetiyor. Bir siyasi partinin genel başkanı, cumhurbaşkanlığına aday olmuyorsa o koltuğu bırakmalıdır.

Yani 2018'de Muharrem İnce cumhurbaşkanı adayıyken koltuğu bana vermeliydi hem genel başkanlığı hem cumhurbaşkanlığını.

Genel başkan olarak koltukta oturacaksın, partiden bir milletvekilini cumhurbaşkanı adayı yapacaksın; bu doğru değil. Şu anda Sayın Kılıçdaroğlu aday olmalıdır, olmuyorsa koltuğu aday yapacağı kişiye vermelidir" dedi.

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