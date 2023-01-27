Muharrem İnce’nin hedefinde yine Kılıçdaroğlu var: Aday yapacağı kişiye koltuğu vermeli

'ADAY YAPACAĞI KİŞİYE KOLTUĞU VERMELİ'

2018'de yapılan cumhurbaşkanlığı seçimlerini hatırlatan İnce, "'Siyasi parti genel başkanı aday olmamalı' görüşünü hiç desteklemedim. Başbakanlık varken bir siyasi partinin genel başkanı başbakan olmak ister. Partide bir numaralı adam genel başkandır.