Yandaş medyanın da umudu kalmadı! Sözcü 6’lı masayı tiye aldı: Eyy aday! Geldiysen 6 kez masaya vur

19 Kasım 2022'deki yazısında masanın toplantılarını kronolojik olarak sıralayan Yılmaz Özdil, "Temmuz 2023. Yapılan yazılı açıkmada aday göstermeyi unuttukları için ve seçim zaten geçmiş olduğu için adaylık konusuna girilmediği belirtildi" ifadeleriyle dalgasını geçerek 6'lıdan ümit kalmadığını açıkça belli etti.

Özdil 'Altılı Masa' başlıklı yazısında masanın toplantı yaptığı ayları Şubat, Mart, Nisan, Mayıs, Temmuz, Ağustos, Ekim, Kasım arabaşlıklarıyla sıralayarak, "Toplantının sonunda yapılan ortak yazılı açıklamada "tam bir mutabakata varıldığı" açıklandı, çoğulculuk temelinde yol haritasının ele alındığı, aday göstermeyi unuttukları için ve seçim zaten geçmiş olduğu için adaylık konusuna girilmediği belirtildi." ifadelerine yer verdi.

SEÇİM BİTECEK DAHA ADAY YOK

Yazının sonunda bombayı patlatan Özdil şunları yazdı;

"Haziran 2023 seçim yapıldı.

Temmuz 2023

Altılı masa, Demokrat Parti genel başkanı Gültekin Uysal'ın evsahipliğinde 15'inci kez biraraya geldi, beş lider Gültekin Uysal tarafından tek tek kapıda karşılandı, tek tek kapıdan uğurlandı, beş saat süren toplantının sonunda yapılan ortak yazılı açıklamada "tam bir mutabakata varıldığı" açıklandı, çoğulculuk temelinde yol haritasının ele alındığı, aday göstermeyi unuttukları için ve seçim zaten geçmiş olduğu için adaylık konusuna girilmediği belirtildi."

ARTIK ÜMİT KALMADI

Özdil'in bu yazısının ardından Sözcü'nün bu manşeti de artık muhalefetin en keskin savunucularının bile muhalefetten ümidi kestiğini gösterdi.

MASANIN ADAYLIK KAVGASI: KİM KİMİ İSTEMİYOR

6'lı masanın adaylık kavgası ilk toplantıdan itibaren devam ediyor.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu yaptığı hamleler ve yardımcıları ağzıyla adaylığını dayatırken İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ise 'Kazanacak aday' vurgusu yaparak Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığını istemediğini açıkca gösterdi.

Akşener Mansur Yavaş ve özellikle İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun ismini her fırsatta öne sürdü.

Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal ve Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığını desteklerken Ali Babacan ise HDP ile yakın temaslar kuruyor. Babacan da son olarak kendisinin aday olabileceğini belirtti.

Gizli ortak HDP ise Meral Akşener ve Mansur Yavaş'ın ismine karşı çıkarken zaman zaman İmamoğlu zaman zaman Kılıçdaroğlu'na destek vereceklerini söylüyor.

HDP son olarak kendi adaylarını çıkaracaklarını duyurururken terör suçlarından tutuklu Selahattin Demirtaş ise ortak aday çaprısı yapmıştı.