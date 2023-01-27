Yandaş medyanın da umudu kalmadı! Sözcü 6'lı masayı tiye aldı: Eyy aday! Geldiysen 6 kez masaya vur
Yaklaşık bir yıldır aday belirleyemeyen 6'lı masa, dün 11. kez aday belirleme gündemiyle toplandı. Ancak toplantıda adaylık meselesini es geçip Başkan Erdoğan'ı hedef aldılar. Fondaş medyanın da umudunun kalmadığı 6'lı masayı Sözcü, "Eyy aday! Geldiysen 6 kez masaya vur" manşetiyle tiye aldı.
Muhalefetin etrafında toplandığı yuvarlak masa 11. toplantının ardından yine aday çıkaramadı...
İYİ Parti Genel Merkezinde, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ve Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nun katıldığı toplantı 9,5 saat sürdü.
ADAYLIK MESELESİNİ GEÇİŞTİRİP BAŞKAN ERDOĞAN'I HEDEF ALDILAR
Toplantı sonrası 6'lıdan yapılan ortak açıklamada, "Millet İttifakı'nın seçeceği cumhurbaşkanı adayını nasıl belirleyeceğimizi de konuştuk. Cumhurbaşkanı adayını belirleme konusunda altı siyasi partinin istişare, uzlaşı ve halkın tercihlerini yansıtacak şekilde çalıştığını buradan duyurmak isteriz." ifadelerine yer verildi.
Adaylık meselesi isim verilmeden geçiştirilirken Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alarak bir algıya giriştiler. Erdoğan'ın adaylığının önünde hukuki bir engel olmamasına rağmen algı yapan muhalefet eğer Meclis'in seçim kararı almazsa Başkan Erdoğan'ın aday olamayacağını iddia etti.
6'lı masa liderlerinin daha önce Erdoğan'ın adaylığı konusunda engel olmadığını belirten açıklamaları ortaya çıkarken bunun beceriksizliklerini perdelemek için giriştikleri algı operasyonu olduğu açıkça görüldü.
CHP YANDAŞI SÖZCÜ BİLE ÇILDIRDI
Yaklaşık 1 yıldır toplanan 6'lı masanın aday çıkaramaması masanın yandaşlarını da çıldırtırken masanın ümitsizliği Sözcü'yü goygoy yapmaya itti.
CİN ÇAĞIRMA SENASI MI DÜZENLİYORLAR
CHP'nin yayın organı Sözcü genelde korku filmlerinde kullanılan ve 'Cin çağırma seansı'nın kalıbı olarak bilinen "Geldiysen masaya vur" ifadesiyle "Eyy aday! Geldiysen 6 kez masaya vur" manşetini attı.
Haberde "11. defa toplanan 6'lı masadan karar çıkmadı" ifadeleriyle masanın geç kaldığına gönderme yapılarak eleştiri sürdürüldü.
SÖZCÜ YAZARI YILMAZ ÖZDİL DE MAKARA YAPMIŞTI
CHP'nin yayın organı Sözcü yazarı Yılmaz Özdil de Kasım ayındaki toplantı sonrası 6'lı masayı tiye almıştı.
19 Kasım 2022'deki yazısında masanın toplantılarını kronolojik olarak sıralayan Yılmaz Özdil, "Temmuz 2023. Yapılan yazılı açıkmada aday göstermeyi unuttukları için ve seçim zaten geçmiş olduğu için adaylık konusuna girilmediği belirtildi" ifadeleriyle dalgasını geçerek 6'lıdan ümit kalmadığını açıkça belli etti.
Özdil 'Altılı Masa' başlıklı yazısında masanın toplantı yaptığı ayları Şubat, Mart, Nisan, Mayıs, Temmuz, Ağustos, Ekim, Kasım arabaşlıklarıyla sıralayarak, "Toplantının sonunda yapılan ortak yazılı açıklamada "tam bir mutabakata varıldığı" açıklandı, çoğulculuk temelinde yol haritasının ele alındığı, aday göstermeyi unuttukları için ve seçim zaten geçmiş olduğu için adaylık konusuna girilmediği belirtildi." ifadelerine yer verdi.
SEÇİM BİTECEK DAHA ADAY YOK
Yazının sonunda bombayı patlatan Özdil şunları yazdı;
"Haziran 2023 seçim yapıldı.
Temmuz 2023
Altılı masa, Demokrat Parti genel başkanı Gültekin Uysal'ın evsahipliğinde 15'inci kez biraraya geldi, beş lider Gültekin Uysal tarafından tek tek kapıda karşılandı, tek tek kapıdan uğurlandı, beş saat süren toplantının sonunda yapılan ortak yazılı açıklamada "tam bir mutabakata varıldığı" açıklandı, çoğulculuk temelinde yol haritasının ele alındığı, aday göstermeyi unuttukları için ve seçim zaten geçmiş olduğu için adaylık konusuna girilmediği belirtildi."
ARTIK ÜMİT KALMADI
Özdil'in bu yazısının ardından Sözcü'nün bu manşeti de artık muhalefetin en keskin savunucularının bile muhalefetten ümidi kestiğini gösterdi.
MASANIN ADAYLIK KAVGASI: KİM KİMİ İSTEMİYOR
6'lı masanın adaylık kavgası ilk toplantıdan itibaren devam ediyor.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu yaptığı hamleler ve yardımcıları ağzıyla adaylığını dayatırken İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ise 'Kazanacak aday' vurgusu yaparak Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığını istemediğini açıkca gösterdi.
Akşener Mansur Yavaş ve özellikle İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun ismini her fırsatta öne sürdü.
Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal ve Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığını desteklerken Ali Babacan ise HDP ile yakın temaslar kuruyor. Babacan da son olarak kendisinin aday olabileceğini belirtti.
Gizli ortak HDP ise Meral Akşener ve Mansur Yavaş'ın ismine karşı çıkarken zaman zaman İmamoğlu zaman zaman Kılıçdaroğlu'na destek vereceklerini söylüyor.
HDP son olarak kendi adaylarını çıkaracaklarını duyurururken terör suçlarından tutuklu Selahattin Demirtaş ise ortak aday çaprısı yapmıştı.
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