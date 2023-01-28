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Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'Başkan Erdoğan' çelişkisi: Haziran ayında 'aday olabiliyor' bugün 'olamıyor' dedi

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Giriş: 28.01.2023 20:36
Bugüne kadar 11 kez bir araya gelen ve cumhurbaşkanı adayı konusunda somut bir adım atamayıp birbirine düşen 6+1'li masa, son toplantıdan sonra yaptığı açıklamada, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın seçimlerde aday olamayacağını savundu. Muhalefet partilerinin içerisinde bulunduğu durum geçmişte yaptığı açıklamalarla çelişti. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ; Kılıçdaroğlu, Babacan, Davutoğlu ve Akşener'in, Erdoğan'ın adaylığını onaylayan açıklamalarını paylaştı. Öte yandan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun geçtiğimiz yılın haziran ayında İzmir'de katıldığı gençlik buluşmasında Başkan Erdoğan'ın adaylığının önünde bir engel olmadığını itiraf ettiği ortaya çıktı. CHP lideri, Erdoğan'ın adaylığına ilişkin, "Büyük olasılıkla Erdoğan erken seçim kararı alacak, erken seçim kararı alması için parlamentoyu feshetmesi lazım, son uygulamalara göre o zaman kendisi aday olabiliyor." ifadelerini kullandı.
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