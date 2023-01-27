Son dakika: AK Parti'den muhalefetin asılsız iddialarına sert tepki! Başkan Erdoğan'ın adaylığına engel yok
Son dakika haberleri... AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, muhalefetin Başkan Erdoğan hakkındaki iddialarına tepki. Çelik yaptığı açıklamada, "Cumhurbaşkanımızın yeniden adaylığı önünde hiçbir engel yoktur. Bu esasında bir tartışma konusu bile değildir. Bunun tartışma konusu yapıldığı zemin hukuk değil, geçmişte gördüğümüz gibi hukuksuz yollarla siyasete yön verme arayışlarıdır." ifadelerine yer verdi. AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş ve TBMM Başkanı Mustafa Şentop da muhalefetin Başkan Erdoğan hakkındaki asılsız iddialarına tepki gösterdi.
Son dakika haberleri... AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, muhalefetin Başkan Erdoğan hakkındaki iddialarına tepki.
"ADAYLIĞINA ENGEL YOK"
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın adaylığını kabul etmeyeceklerini açıklayan Altılı masa liderlerine cevap verdi.
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in ev sahipliğinde geçtiğimiz gün 11'inci kez bir araya gelen Altılı masa liderleri, 9 saat süren toplantının ardından yayımladıkları ortak açıklamada Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın adaylığını kabul etmeyeceklerini ifade etmişleri.
Çelik sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi;
"Cumhurbaşkanımızın yeniden adaylığı önünde hiçbir engel yoktur. Bu esasında bir tartışma konusu bile değildir. Bunun tartışma konusu yapıldığı zemin hukuk değil, geçmişte gördüğümüz gibi hukuksuz yollarla siyasete yön verme arayışlarıdır.
6'lı masadan demokrasimiz adına hiçbir şey beklenmeyeceği tamamen belli olmuştur. Dün yaptıkları toplantıda, "TBMM yenileme kararı almadığı müddetçe, Sayın Erdoğan'ın 14 Mayıs'ta yapılacak olan seçimlerde bir kez daha aday olması mümkün değildir" demişler.
Böylece 6'lı masanın gizli ortağının Sabih Kanadoğlu zihniyeti olduğu ortaya çıkmıştır. Aylarca toplantı yapıp ulaştıkları sonuç, en ilkel vesayet arayışı olmuştur.
Bunca toplantıdan sonra 6'lı masa, hukuku siyasallaştırarak siyasete yön vermeye çalışan vesayet durağına park etmiştir. Geçmişin demokrasiyi boğmaya çalışan tüm metotlarını bugün yeniden sahaya sürüyorlar. Sadece milletin yön vereceği demokratik süreçleri gasp etmeye çalışıyorlar.
Bu metotları çok iyi tanıyoruz. Milletimiz bu hukuksuz yaklaşımların adını çok iyi koyuyor. Tüm vesayet teşebbüsleri cevabını sandıkta alacaktır. Milletimizin sahip olduğu demokrasi sandığına kimse ipotek koyamayacak.
Demokrasi tarihimizin çok yakından tanıdığı bir tablo yeniden yaşanıyor. Cumhurbaşkanımızla serbest bir demokratik seçimde yarışmaktan korkanlar yine Cumhurbaşkanımızın önüne hukuksuz ve siyaset dışı engeller sürmeye çalışıyorlar.
Bunlar bir kere daha milletimizden net bir demokrasi dersi alacaklar. Bu sayede neden Cumhurbaşkanımızın karşısına aday çıkartamadıkları da belli oldu. Dünkü beyanlarıyla Cumhurbaşkanımızla demokrasi meydanında yarışmaktan korktuklarını ikrar ettiler.
Cumhurbaşkanımız bu seçimlerde yeniden adaydır. Cumhur İttifakı, adayının Cumhurbaşkanımız olduğunu aylar önceden açıklamıştır. Milletimizin tüm meydanlarda verdiği mesaj açıktır. 'Söz ve karar milletindir' diyen siyasetimiz yoluna devam etmektedir."
"MASANIN DEĞİL ANAYASA'NIN İŞİ"
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın yeniden adaylığı ile ilgili önemli açıklamalarda bulunan Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop, "Bu konu Anayasa ve Meclis'in işidir. 6 'lı masanın işi değildir." ifadelerini kullandı.
Şentop'un açıklamalarından satır başları:
Meclis'in feshi söz konusu değildir. Seçimlerin yenilenmesi kararı alınır. Bu kararı Meclis de Cumhurbaşkanı da alabilir. Sayın Cumhurbaşkanımızın bu, birinci dönemidir. İkinci defa adaylığı normal prosedürlere göre olur, Meclis'in karar almasına bu anlamda bir gerek yok.
Cumhurbaşkanlığı seçimi konusu yasal bir anayasa konusudur. 2018'deki Anayasa değişikliğinde Cumhurbaşkanı aday göstermesiyle ilgili de yeni düzenleme yapılmıştı. 2018'den itibaren tüm vatandaşlara yeniden 2 kez seçilme hakkı tanınmıştır.
Bu yeni hükümet sistemiyle herkese 2 defa seçilme imkanı tanınmıştır. Önceden cumhurbaşkanlığı yapmış kimselere de tanınmıştır, sadece cumhurbaşkanımıza değil. Yeni sistemle beraber iki defa seçilme imkanı tanınmıştır.
"NİYE HALA ADAYINIZI KONUŞAMAZSINIZ?"
Kurtulmuş, 2023'ün Mayıs ayında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeniden seçilerek Türkiye Yüzyılı'nın kapılarını sonuna kadar açacağını belirterek, şunları ifade etti:
"Türkiye seçimleri öncesinde birilerinin böyle damarı kabarıyor, birilerinin eski alışkanlıkları depreşiyor ve Türkiye karşıtı, Cumhurbaşkanı'mız Erdoğan karşıtı haberlerle Türk halkını etkileyebileceklerini zannediyorlar. Onlar fevkalade büyük bir yanlışın içerisindedir, cevabı millet sandıkta, Türkiye demokrasisini daha da güçlendirerek, Recep Tayyip Erdoğan'ı yeniden Cumhurbaşkanı seçerek inşallah yoluna devam edecektir. İçeride bir seçim yapacağız, aylardır söylediğimiz bir şey var. Seçim tek kişiyle olmuyor, mutlaka seçimin bir yarış içerisinde olması lazım. Bizim adayımız belli, gerçekten güçlü bir şekilde aylar öncesinden Cumhurbaşkanı'mız Recep Tayyip Erdoğan ikinci seçimiyle ilgili halkın karşısına çıkmış ve bir kez daha ikinci kere Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi içerisinde 'Sizden rey istiyorum, ruhsat istiyorum, sizden bana destek vermenizi istiyorum.' demiştir. Karşı tarafta Erdoğan karşıtlığından başka hiçbir ortak noktası olmadığını her gün daha açık bir şekilde ortaya koyan iki artı dörtlü masa maalesef bir türlü henüz adayla ilgili konuşmaya başlayamadı bile. Hani diyordunuz, 'Kardeşim seçimi ilan edin, ertesi gün biz adayı açıklayalım.' 14 Mayıs 2023'te Türkiye'de seçim olacak, bu açıklanalı da epey oldu. Niye hala adayınızı konuşamazsınız?"
CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN ADAYLIĞI
Numan Kurtulmuş, muhalefetin ortak bir fikir etrafında bütünleşemediğini, sadece karşıtlık üzerinden bir araya geldiğini söyledi.
Altılı masanın adaylarını açıklayamadığını dile getiren Kurtulmuş, şu değerlendirmede bulundu:
"Cumhurbaşkanı'mızın bir daha aday olup olmayacağı konusunda şüphe etmeyeceklerini, altılı masada hemen hemen genel başkanların hepsi bunu söylemiş, kayıtlar ortada hem de bir hafta, on gün evvel söylemişler, 'Bu konuyu asla gündeme taşımayacağız.' demişler. Ama seçim tarihi belli olunca kendilerinden aday belirlemesini beklediğimiz iki artı dörtlü masa bu sefer koro halinde dünkü toplantıdan sonra da 'Cumhurbaşkanı üçüncü sefer aday oluyor, buna asla müsaade etmeyeceğiz, karşı çıkacağız.' diyorlar. Bu konuyu gündeme getirmeyecektiniz, hani adayınızı belli edecektiniz? Bu kadar açık tutarsızlıkları, bu kadar açık zikzakları bu millet görür ve bunun da cevabını sandıklarda Allah'ın izniyle verir."
"SÖYLEMLERİN HUKUKSAL DAYANAĞI YOK"
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, "Cumhurbaşkanı'mız yeninden dizayn edilen Anayasa'nın 101. maddesine göre 2018'de birinci seçim hakkını kullanmış, şimdide ikinci seçim hakkını kullanmak üzere aday olma hakkı var. Bu kadar açık. Yürürlükten kalkmış, yok olmuş bir kuralın hala işliyor olmasını iddia etmenin hukuksal bir dayanağı olmadığı açıktır." dedi.
Yazıcı, Rize'nin Ardeşen ilçesinde bir restoranda teşkilat mensupları ile bir araya gelerek basına kapalı toplantı gerçekleştirdi. Yazıcı, ardından esnaf ziyaretinde bulunarak vatandaşları dinledi.
Yazıcı, ziyareti sonrasında gazetecilere açıklamasında, altılı masa toplantısının ardından yapılan "TBMM yenileme kararı almadığı müddetçe Sayın Erdoğan'ın 14 Mayıs'ta yapılacak olan seçimlerde bir kez daha aday olması mümkün değildir." şeklindeki söyleminin hukuksal dayanağının bulunmadığını belirtti.
Hassasiyetle inceleme yapan herkesin "Kesinlikle bir engel söz konusu değil." şeklinde söylemde bulunabileceğini ifade eden Yazıcı, şöyle konuştu:
"Neye göre söylüyoruz? Anayasaya göre söylüyoruz. Bu söylemin dayanağı ne? Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nda 2017 yılında Cumhurbaşkanı Hükümet Sistemi ismini verdiğimiz çerçevede önemli ölçüde değişiklik yaptık. Cumhurbaşkanının yemini, adaylığı, nitelikleri vesaire hususları düzenleyen 101, 102 ve devam eden maddelerde önemli değişiklikler yaptık. Cumhurbaşkanının adaylığı ve yeminle ilişkin 102 ve 101. maddeyi yeniden düzenleyip, 101. maddeyi başlığı ile birlikte değiştirdik. 2017 yılında yaptığımız bu anayasa değişikliğinin 101. maddesini alıp okursanız cumhurbaşkanının adaylık, tekrar aday olup olamayacağına yönelik düzenleme yeni baştan yazılmış. 2017 anayasa değişikliği de referandum ile milletin onayından geçmiş, 2018 yılında yapılan seçimle yürürlüğe girmiş. Yürürlükten çıkmış, yürürlüğü ortadan kaldırılmış bir kanun maddesinin yeni madde düzenlemesinde bazı kelimelerinin yer alması eski kanunun hayatiyetinin devam ettiği anlamına gelmez."
ADAYLARI YOK İFTİRALARI ÇOK
Terör örgütü PKK'nın siyasi kolu HDP'nin 'gizliden' destek veridği altılı masa, ilk kez cumhurbaşkanı adayının konuşulacağı toplantısını gerçekleştirdi. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ev sahipliğinde gerçekleşen toplantıya, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, DEVA Partisi lideri Ali Babacan, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal ve Gelecek Partisi lideri Ahmet Davutoğlu katıldı.
Toplantının ardından yazılı açıklama yapıldı. Adaylık konusunda bir kez daha somut bir adım atmayan ve isim açıklamayan altılı masa, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın adaylığı üzerinden polemik oluşturarak algı operasyonuna girişti.
Açıklamada, "Cumhurbaşkanı adayını belirleme konusunda altı siyasi partinin istişare, uzlaşı ve halkın tercihlerini yansıtacak şekilde çalıştığını buradan duyurmak isteriz." denildi.
Başkan Erdoğan'ın adaylığını kabul etmediklerini vurgulayan masa, bir sonraki toplantının 13 Şubat 2023 Pazartesi günü yapılacağını açıkladı.
"ERDOĞAN'IN ADAYLIĞINI KABUL ETMİYORUZ" ALGISI
Açıklamada, altı siyasi parti olarak ülkeyi aydınlığa çıkarmak için kararlılıkla sürdürülen işbirliği sürecinin on birinci toplantısının, mübarek Regaip Kandili'nde İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in ev sahipliğinde yapıldığı belirtilerek, İslam aleminin Regaip Kandili kutlandı.
İsveç'te ve Hollanda'da kutsal kitap Kur'an-ı Kerim'e yapılan çirkin saldırıların bir nefret suçu olarak görüldüğü ve bunlara göz yuman hükümetlerin de şiddetle kınandığı aktarılan açıklamada, halkın hür iradesiyle seçim sandığına gidip ülkenin kaderini belirleyeceği bu dönemde, dış dünyada her seçim dönemine denk gelen provokasyonların da dikkatle izlendiği kaydedildi.
Türkiye'nin, "hukuksuzluk, kanunsuzluk ve başıbozuklukla hareket eden bir hükümet tarafından yönetildiği" savunulan açıklamada, şöyle devam edildi:
"Bu çerçevede, Anayasa ve kanunda hiçbir tereddüde yer vermeyecek kadar açık bir şekilde düzenlenmiş olan hükümler uyarınca, TBMM yenileme kararı almadığı müddetçe, Sayın Erdoğan'ın 14 Mayıs'ta yapılacak olan seçimlerde bir kez daha aday olması mümkün değildir. Cumhurbaşkanı'nın, Anayasa'ya aykırı olarak üçüncü kez adaylığını ilan etmesi, demokrasi tarihimize eklediği bir diğer kara sayfadır. Anayasa'yı yok sayan bu başıboşluğu kabul etmediğimizi kamuoyunun bilgisine sunarız.
Bununla beraber, Cumhuriyetimizin 100. yılında milletimizin bu hukuksuz düzene 'yeter' cevabı vereceğinden emin olan bizler, Sayın Erdoğan'ın 14 Mayıs'ta yapmayı planladığı seçime halkımızdan aldığımız destekle, kendimize olan inancımızla ve ülke sevdamızla hazır olduğumuzu belirtmek isteriz. Seçim ne zaman yapılırsa yapılsın üstünlerin hukuku anlayışıyla hareket eden Cumhur İttifakı değil, hukukun üstünlüğüne inanan Millet İttifakı kazanacaktır. İktidar, kaybettiği halk desteğini her tür hukuksuzlukla kapatmaya çalışsa da biz bu oyunu, milletimizden aldığımız destekle bozacağız ve Türkiye'yi özgürlükçü demokratik bir hukuk devleti yapacağız. Bu tek adam düzenini sandıkta milletimizin iradesi ile değiştirmek için hodri meydan diyoruz."
BAŞÖRTÜSÜ DÜZENLEMESİ
Açıklamada, Cumhur İttifakı'nın TBMM'ye sunduğu başörtüsü ile ilgili anayasa değişikliği önerisinin, "başörtülü kadının dini inancını sorgulayan şekilde kaleme alındığı, başörtülü kadını korur gibi yapan bu maddenin aslında tam tersi sonuçlar doğuracak nitelikte olduğu" öne sürüldü.
Kadının kıyafet özgürlüğü ile başörtüsü kullanmasının amacını sorgulayan ifadeyi metinden çıkaran bir değişiklik önergesinin verildiği belirtilen açıklamada, son derece açık bir biçimde başını örten veya örtmeyen kadınlara tam bir anayasal güvence getirecek olan bu önergenin Cumhur İttifakı tarafından reddedildiği kaydedildi. Açıklamada, "Bu, Cumhur İttifakı'nın her zaman yaptığı gibi samimiyetsiz bir şekilde kadınların başörtüsü hakkını siyasi istismar ve ranta dönüştürme amacını ortaya koymaktadır." görüşü paylaşıldı.
"ORTAK POLİTİKALAR MUTABAKAT METNİ KONUSUNDA DA ANLAŞMA SAĞLADIK"
Altı liderin ortak açıklamasında, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin, devlet için bir beka sorunu haline geldiği savunuldu.
Bugünkü toplantıda, seçimi kazanmaya ve ülkeyi güçlendirilmiş parlamenter sistemle yönetmeye dair çok somut adımlar atıldığı aktarılan açıklamada, "Tamamlama aşamasına geldiğimiz Geçiş Sürecinin Yol Haritası'nı, cumhurbaşkanı adayını belirleme süreciyle beraber nihai değerlendirme sonrası kamuoyuyla paylaşacağız." denildi.
30 OCAK'I İŞARET ETTİLER: "HEDEF, POLİTİKA VE PROJELERİ DOKUZ ANA BAŞLIKTA TOPLADIK"
Ortak açıklamada, toplantıda, 30 Ocak'ta kamuoyuyla paylaşılacak "Ortak Politikalar Mutabakat Metni" konusunda da anlaşma sağlandığı aktarılarak, şunlar kaydedildi:
"Yoksullukla mücadeleden kadın haklarına, siber güvenlikten siyasi etik yasasına, kamuda israfla mücadeleden tersine beyin göçüne, savunma sanayinden afet yönetimine, mesleki eğitimden konut ve barınma krizine, uyuşturucuyla mücadeleden esnafımızın sorunlarına, sınır politikamızdan tarıma kadar ülkemizin öncelikli konuları için hazırladığımız somut hedef, politika ve projeleri dokuz ana başlık ve yetmiş beş alt başlıkta topladık. Bu mutabakat metni, Türkiye'nin her alanda artan sorunlarını Millet İttifakı'nın çözeceğinin de ispatıdır."
CUMHURBAŞKANI ADAYININ BELİRLENMESİ
Açıklamada, "Toplantımızda son olarak Millet İttifakı'nın seçeceği cumhurbaşkanı adayını nasıl belirleyeceğimizi de konuştuk. Cumhurbaşkanı adayını belirleme konusunda altı siyasi partinin istişare, uzlaşı ve halkın tercihlerini yansıtacak şekilde çalıştığını buradan duyurmak isteriz." ifadelerine yer verildi.
YİNE ADAY YOK ALGI ÇOK!
Halkın, ülkenin hak ettiği refaha ulaşma ve yeniden demokratikleşme ümidini altı partinin birliğinde gördüğü belirtilen açıklamada, şöyle devam edildi:
"Bu da bize tarihi bir görev yüklemektedir. Biliyoruz ki bu Türkiye'nin kader seçimidir. Halkımız canını, malını, geleceğini, medeni, hür ve refah içinde bir Türkiye'de nefes alma ümidini bize emanet etmiştir. Halkımız müsterih olsun, altı parti bu görevi layıkıyla tamamlayacaktır. Bir kez daha ilan ediyoruz ki, Türkiye'nin 13. Cumhurbaşkanı parlamenter sisteme inanmış, temel hak ve özgürlüklerin yanında, demokrasi aşıklarının adayı olacaktır. Türkiye'nin 13. Cumhurbaşkanı, 'Yeter' Söz Milletindir' diyen Millet İttifakı'nın adayı olacaktır."
ADAYLIK MESELESİ 12'NCİ TOPLANTIYA KALDI
Açıklamada, bir sonraki toplantının, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun ev sahipliğinde, 13 Şubat Pazartesi günü yapılacağı da duyuruldu.
"PAÇACI'YI GÖREVDEN ALDIM" BİLGİLENDİRMESİ
Öte yandan, altılı masa toplantısı sürerken Cihan Paçacı, İYİ Parti'deki Kurumsal İlişkiler Başkanlığı görevinden istifa etti. Akşener'in toplantıda genel başkanlara Cihan Paçacı'nın istifasının bilgisini verdiği öğrenildi.
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