Kazanamayacağını anlayan muhalefet 'mızıkçılığa' başladı! "Erdoğan aday olamaz" algısında gerçekler: Hepsi birer birer itiraf etmişti

Terör örgütü PKK'nın siyasi kolu HDP'nin gizliden destek verdiği 6'lı masada, adaylık tartışmaları üzerinden derin bir kaos yaşanıyor. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, adaylığını birçok kez dillendirse de ortağı İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'den veto yedi. Akşener adaylık için Ekrem İmamoğlu'nu parlatma telaşına girdi, partinin önde gelen isimlerinden Cihan Paçacı da "Kılıçdaroğlu aday olursa kendi adayımızı çıkarırız" restini çekti.

Gündemi bir hayli meşgul eden bu açıklama sonrası Paçacı, bugün görevinden apar topar el çektirildi ve İYİ Parti ev sahipliğinde gerçekleşen 11'inci toplantıda da bu konu gündeme getirildi.

Bu büyük krizin gölgesinde bugün toplanan 6'lı masada, yine aday konusunda somut bir adım atmadı. Ortaya isim koyamayan liderler, 9 saatlik toplantı sonrası yaptığı açıklamalarda, "Adayın nasıl belirleneceğini konuştuk" dedi.