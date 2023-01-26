Kazanamayacağını anlayan muhalefet 'mızıkçılığa' başladı! "Erdoğan aday olamaz" algısında gerçekler: Hepsi birer birer itiraf etmişti
Adaylık üzerinden birbirine düşen ve bugün gerçekleştirdikleri 11'inci toplantıda da bir isim ortaya koyamayan altılı masa, yaptığı yazılı açıklamada, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın aday olamayacağını savunup, "Anayasa'yı yok sayan bu başıboşluğu kabul etmediğimizi kamuoyunun bilgisine sunarız." ifadelerine yer verdi. Birkaç ay öncesine kadar Başkan Erdoğan'ın adaylığının yasal olduğunu dile getiren muhalefet partisi temsilcilerine, AK Parti'den yanıt gecikmedi. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ; Kılıçdaroğlu, Babacan, Davutoğlu ve Akşener'in geçtiğimiz aylarda Erdoğan'ın adaylığını onaylayan açıklamalarını paylaştı. Öte yandan CHP yandaşı Cumhuriyet gazetesinde yeni sisteme ilişkin yayımlanan bir haberde de, Başkan Erdoğan'ın 2019'dan sonra 2034 yılına kadar meşru şekilde aday olabileceğinin altı çizilmişti. İşte muhalefetin 'mızıkçılık' yaparak dolaşıma soktuğu "Erdoğan aday olamaz" algısının gerçekleri...
Terör örgütü PKK'nın siyasi kolu HDP'nin gizliden destek verdiği 6'lı masada, adaylık tartışmaları üzerinden derin bir kaos yaşanıyor. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, adaylığını birçok kez dillendirse de ortağı İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'den veto yedi. Akşener adaylık için Ekrem İmamoğlu'nu parlatma telaşına girdi, partinin önde gelen isimlerinden Cihan Paçacı da "Kılıçdaroğlu aday olursa kendi adayımızı çıkarırız" restini çekti.
Gündemi bir hayli meşgul eden bu açıklama sonrası Paçacı, bugün görevinden apar topar el çektirildi ve İYİ Parti ev sahipliğinde gerçekleşen 11'inci toplantıda da bu konu gündeme getirildi.
Bu büyük krizin gölgesinde bugün toplanan 6'lı masada, yine aday konusunda somut bir adım atmadı. Ortaya isim koyamayan liderler, 9 saatlik toplantı sonrası yaptığı açıklamalarda, "Adayın nasıl belirleneceğini konuştuk" dedi.
BECERİKSİZLİĞİ PERDELEME ÇABASI: "ERDOĞAN ADAY OLAMAZ" ALGISI YENİDEN DOLAŞIMA SOKULDU
Yayımlanan açıklamada kendi beceriksizliğini perdelemeye çalışan 6'lı masa liderleri, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın aday olamayacağı iddiası üzerinden algı operasyonuna girişti.
Açıklamada, "Bu çerçevede, Anayasa ve kanunda hiçbir tereddüde yer vermeyecek kadar açık bir şekilde düzenlenmiş olan hükümler uyarınca, TBMM yenileme kararı almadığı müddetçe, Sayın Erdoğan'ın 14 Mayıs'ta yapılacak olan seçimlerde bir kez daha aday olması mümkün değildir. Cumhurbaşkanı'nın, Anayasa'ya aykırı olarak üçüncü kez adaylığını ilan etmesi, demokrasi tarihimize eklediği bir diğer kara sayfadır. Anayasa'yı yok sayan bu başıboşluğu kabul etmediğimizi kamuoyunun bilgisine sunarız." ifadeleri yer aldı.
KENDİLERİ ADAY OLABİLECEĞİNİ BİRÇOK KEZ DİLE GETİRDİ
Birkaç ay öncesine kadar Başkan Erdoğan'ın adaylığının yasal olduğunu dile getiren muhalefet partisi temsilcilerine, AK Parti'den yanıt gecikmedi.
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ; Kılıçdaroğlu, Babacan, Davutoğlu ve Akşener'in geçtiğimiz aylarda Erdoğan'ın adaylığını onaylayan açıklamalarına yer verdi.
Dağ açıklamasında, "Bugüne dek Cumhurbaşkanımızın adaylığını tartışmaya açmadınız. "Erdoğan'ı yeneceğiz" dediniz. Seçim ve mağlubiyet yaklaştıkça korkmaya başladınız. Kendi aday çıkaramama beceriksizlikliğinizi perdelemeye çalışıyorsunuz." ifadelerini kullandı.
Liderlerin Erdoğan'ın adaylığı konusunda geçmişte yaptığı açıklamaların basın yansımalarını paylaşan Dağ, sözlerinin devamında ise, "Anayasa ortada, yasa açık. Recep Tayyip ERDOĞAN'ın adaylığının önünde hiçbir engel yok. Korkunun ecele faydası yok. En güçlü adayınızla gelin. Yine kazanacağız." dedi.
AK PARTİLİ BÜLENT TURAN: "HUKUK DIŞI İDDİALAR, BIRAKIN BU BAYATLAMIŞ TAKTİKLERİ"
Yaşananlara ilişkin bir tepki de AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan'dan geldi.
Turan, "Altılı Masa'nın 11 ayda 11.toplantısı! Sonuç; yine sıfır! Adayda uzlaşamayınca Sn Erdoğan'ın adaylığı konusunda eski bilinen hukuk dışı iddiaları tekrar etmişler Oysa Erdoğan'ın bşk sisteminde 2.dönem için aday olduğunu,adaylık önünde hiçbir engel olmadığını defalarca anlattık. Eğer Sn Erdoğan 2028'de aday olmak isterse o zaman Meclis kararına ihtiyaç var. Bugün asla. Seçmeniniz sizden aday bekliyor, bayatlamış Sabih Kanadoğlu taktiklerini değil! Bırakın bunları, ihtiyaçsa YSK tartışsın, siz adayınızı çıkarın karşımıza!" ifadelerini kullandı.
AK PARTİLİ ALPAY ÖZALAN: "HEM KORKAK HEM MIZIKÇILAR"
AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan ise, yaşananları 'mızıkçılık' olarak niteledi. Özalan, Twitter paylaşımda, "Bir kez daha bomboş toplanıp bomboş dağılan Altılı Masa, kendine aday bulamayınca Cumhurbaşkanımız'ın adaylığına karşı çıktı. Kendi adayları yok diye başkasının adayını engellemeye çalışan karikatür muhalefete acısak mı gülsek mi bilemedim! 9 saatlik toplantının sonunda, "Bu defa da aday açıklamazsak bizi tefe korlar." diye düşünüp "Sizin de adayınız olmasın." açıklaması yaptılar. Neredeyse "Recep Tayyip Erdoğan niye sizin adayınız? Bu kez de bizim adayımız olsun." diyecekler. Hem korkak hem mızıkçılar!" dedi.
CHP YANDAŞI CUMHURİYET: "ERDOĞAN 2034'E KADAR CUMHURBAŞKANLIĞI YAPABİLECEK"
Öte yandan CHP yandaşı Cumhuriyet gazetesinde yeni sisteme ilişkin yayımlanan bir haberde de, Başkan Erdoğan'ın 2019'dan sonra 2034 yılına kadar meşru şekilde aday olabileceğinin altı çizilmişti.
BAKAN BOZDAĞ: "ADAYLIĞIN ÖNÜNDE ENGEL YOK"
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, geçtiğimiz günlerde konuya ilişkin açıklamasında, "Sayın Cumhurbaşkanımızın adaylığı Anayasal hakkıdır, önünde hiçbir engel yoktur. Hukuk uydurma yerine herkes seçime çalışsın, meydanda rekabetimizi yapalım." demişti.
Bozdağ, açıklamasında şunları söylemişti:
"Şu anda yapılacak seçim ikinci seçimdir. Cumhurbaşkanı'mız, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ikinci cumhurbaşkanı olarak adaydır ve ikinci adaylığıdır. Herhangi bir anayasal engel yoktur. Kaldı ki bunun yorumunu yapanlar, yürürlük maddesine baktığında, Anayasa'nın 75, 77 ve cumhurbaşkanı seçimine ilişkin 101. maddesinin, çok net bir şekilde 2018'de yapılan Cumhurbaşkanı ve Parlamento seçimiyle yürürlüğe girdiğini ifade ediyor. Dolayısıyla 101. maddenin ilk uygulaması, Anayasa'ya göre de 2018'de oldu, ikinci uygulaması 2023'te olacaktır. Yani hukuk bunu söylüyor. Ama kendilerine göre hukuk oluşturmaya çalışanlar iddia ediyor. Bizimki iddia değil, hukukun söylediği ifadedir."
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