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TBMM Başkanı Mustafa Şentop'tan Kudüs'teki saldırıya ilişkin açıklama: Asla tasvip edilemez

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Giriş Tarihi: 28.01.2023 Güncelleme Tarihi: 28.01.2023
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TBMM Başkanı Mustafa Şentop’tan Kudüs’teki saldırıya ilişkin açıklama: Asla tasvip edilemez

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Doğu Kudüs'te sinagoga düzenlenen saldırıyı kınadı, hayatını kaybedenlerin ailelerine baş sağlığı diledi. Şentop, "Mabetlere ve mabetlerdeki insanlara saldırı asla tasvip edilemez." dedi.

İşgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Neve Yakov Yahudi yerleşim birimindeki sinagoga düzenlenen silahlı saldırıda en az 7 kişinin hayatını kaybettiği bildirilmişti.

ŞENTOP'TAN KINAMA VE BAŞ SAĞLIĞI

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Doğu Kudüs'te sinagoga düzenlenen saldırıyı kınadı, hayatını kaybedenlerin ailelerine baş sağlığı diledi.

Şentop, Doğu Kudüs'te bir sinagoga düzenlenen saldırıya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Kudüs'te sinagoga düzenlenen saldırıları kınıyorum. Mabetlere ve mabetlerdeki insanlara saldırı asla tasvip edilemez. Hayatını kaybedenlerin ailelerine baş sağlığı diliyorum. Masum sivillerin hayatına mal olan bu endişe verici şiddet olaylarının tırmandırılması bölge güvenliğini tehdit etmektedir." ifadelerine yer verdi.

Kudüs’te sinagoga silahlı saldırı: Ölüler var

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