Gerçekleri A Haber ortaya çıkarmıştı! Habertürk'ün çirkin provokasyonuna alet olan gazeteciler ceza alacak mı? RTÜK'ten flaş açıklama
Habertürk'ün "Karne hediyesi et" başlıklı provokasyon haberinin peşini bırakmayan A Haber, gerçekleri gün yüzüne çıkarmıştı. Ancak birçok yandaş medya, Habertürk'ün skandal haberini manşetlerine taşıyarak algı oluşturmaya çalıştı. Konuyla ilgili RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, önemli açıklamalarda bulundu. Peki bu yalana ortak olan gazeteciler ceza alacak mı? İşte haberin detayları...
RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, 'Annem bana karne hediyesi olarak et aldı' şeklindeki yalan haberi yapan Habertürk TV'ye ve bu yalana ortak olan diğer kuruluşlara tepki gösterdi.
Şahin, "Bu haberi kaynak gösterip ana haberlerine taşıyan aynı yalan habere ve dezenformasyona ortak olan yayıncılar ne olacak? Yalan haberi manşetlerine taşıyıp hükümete olmadık hakaretler eden gazeteler ne olacak?" dedi.
"HABERİN YALAN OLDUĞU ANLAŞILDI"
RTÜK Başkanı Şahin'in Twitter'dan yaptığı açıklama şöyle:
Son günlerde gündemi bir hayli meşgul eden, özel bir haber kanalının üstüne gitmesiyle ve bizim yakın takibimizle "yalan haber" olduğu ortaya çıkan "Annem karne hediyesi olarak et aldı" haberinin yalan ve kurmaca olduğu anlaşıldı.
"YALAN HABERE ORTAK OLAN GAZETECİLER VE MEDYA KURULUŞLARI NE OLACAK?"
Peki, bu haberi kaynak gösterip ana haberlerine taşıyan aynı yalan habere ve dezenformasyona ortak olan yayıncılar ne olacak? Yalan haberi manşetlerine taşıyıp hükümete olmadık hakaretler eden gazeteler ne olacak?
Yine bu yalan habere mal bulmuş mağribi gibi atlayıp, siyasi iktidara yönelik haksız ithamlarda bulunan siyasetçilerin ve sosyal medya kalemşörlerinin durumu ne olacak?
1️⃣ Son günlerde gündemi bir hayli meşgul eden, özel bir haber kanalının üstüne gitmesiyle ve bizim yakın takibimizle "yalan haber" olduğu ortaya çıkan "Annem karne hediyesi olarak et aldı" haberinin yalan ve kurmaca olduğu anlaşıldı.— Ebubekir Şahin (@ebekirsahin) January 26, 2023
Yalan haberin malzemesi yapılan ailenin ve çocuğumuzun mağduriyeti, travması nasıl giderilecek? Çocuk istismarını kimler görmezden gelebilir?
"YAZIK, ÇOK YAZIK"
Yazık, çok yazık! Doğru ve güvenilir habercilik bu mudur? Yalan haber ve dezenformasyon ile ne kadar mücadele etsek az. RTÜK bundan önce olduğu gibi bundan sonra da üstüne düşen görevi layıkıyla yapmaya devam edecektir.
YALANI A HABER ORTAYA ÇIKARMIŞTI
Habertürk muhabiri Fatmanur Boylu mikrofon uzattığı çocuğa, "Annem karne hediyesi olarak bana et aldı" cümlesini söyletip kurgu bir haber yaptı. A Haber hem olayın yaşandığı kasaba hem de çocuğun ailesine ulaştı ve gerçeği ortaya çıkardı. Sonrasında Habertürk, kurgu haberi kabul edip özür diledi.
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