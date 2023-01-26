Gerçekleri A Haber ortaya çıkarmıştı! Habertürk’ün çirkin provokasyonuna alet olan gazeteciler ceza alacak mı? RTÜK’ten flaş açıklama

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, 'Annem bana karne hediyesi olarak et aldı' şeklindeki yalan haberi yapan Habertürk TV'ye ve bu yalana ortak olan diğer kuruluşlara tepki gösterdi.

Şahin, "Bu haberi kaynak gösterip ana haberlerine taşıyan aynı yalan habere ve dezenformasyona ortak olan yayıncılar ne olacak? Yalan haberi manşetlerine taşıyıp hükümete olmadık hakaretler eden gazeteler ne olacak?" dedi.