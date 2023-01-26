26 Ocak 2023, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Gerçekleri A Haber ortaya çıkarmıştı! Habertürk'ün çirkin provokasyonuna alet olan gazeteciler ceza alacak mı? RTÜK'ten flaş açıklama

Gerçekleri A Haber ortaya çıkarmıştı! Habertürk'ün çirkin provokasyonuna alet olan gazeteciler ceza alacak mı? RTÜK'ten flaş açıklama

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 26.01.2023
ABONE OL
Gerçekleri A Haber ortaya çıkarmıştı! Habertürk’ün çirkin provokasyonuna alet olan gazeteciler ceza alacak mı? RTÜK’ten flaş açıklama

Habertürk'ün "Karne hediyesi et" başlıklı provokasyon haberinin peşini bırakmayan A Haber, gerçekleri gün yüzüne çıkarmıştı. Ancak birçok yandaş medya, Habertürk'ün skandal haberini manşetlerine taşıyarak algı oluşturmaya çalıştı. Konuyla ilgili RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, önemli açıklamalarda bulundu. Peki bu yalana ortak olan gazeteciler ceza alacak mı? İşte haberin detayları...

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, 'Annem bana karne hediyesi olarak et aldı' şeklindeki yalan haberi yapan Habertürk TV'ye ve bu yalana ortak olan diğer kuruluşlara tepki gösterdi.

Şahin, "Bu haberi kaynak gösterip ana haberlerine taşıyan aynı yalan habere ve dezenformasyona ortak olan yayıncılar ne olacak? Yalan haberi manşetlerine taşıyıp hükümete olmadık hakaretler eden gazeteler ne olacak?" dedi.

"HABERİN YALAN OLDUĞU ANLAŞILDI"

RTÜK Başkanı Şahin'in Twitter'dan yaptığı açıklama şöyle:

Son günlerde gündemi bir hayli meşgul eden, özel bir haber kanalının üstüne gitmesiyle ve bizim yakın takibimizle "yalan haber" olduğu ortaya çıkan "Annem karne hediyesi olarak et aldı" haberinin yalan ve kurmaca olduğu anlaşıldı.

"YALAN HABERE ORTAK OLAN GAZETECİLER VE MEDYA KURULUŞLARI NE OLACAK?"

Peki, bu haberi kaynak gösterip ana haberlerine taşıyan aynı yalan habere ve dezenformasyona ortak olan yayıncılar ne olacak? Yalan haberi manşetlerine taşıyıp hükümete olmadık hakaretler eden gazeteler ne olacak?

Yine bu yalan habere mal bulmuş mağribi gibi atlayıp, siyasi iktidara yönelik haksız ithamlarda bulunan siyasetçilerin ve sosyal medya kalemşörlerinin durumu ne olacak?

Yalan haberin malzemesi yapılan ailenin ve çocuğumuzun mağduriyeti, travması nasıl giderilecek? Çocuk istismarını kimler görmezden gelebilir?

"YAZIK, ÇOK YAZIK"

Yazık, çok yazık! Doğru ve güvenilir habercilik bu mudur? Yalan haber ve dezenformasyon ile ne kadar mücadele etsek az. RTÜK bundan önce olduğu gibi bundan sonra da üstüne düşen görevi layıkıyla yapmaya devam edecektir.

YALANI A HABER ORTAYA ÇIKARMIŞTI

Habertürk muhabiri Fatmanur Boylu mikrofon uzattığı çocuğa, "Annem karne hediyesi olarak bana et aldı" cümlesini söyletip kurgu bir haber yaptı. A Haber hem olayın yaşandığı kasaba hem de çocuğun ailesine ulaştı ve gerçeği ortaya çıkardı. Sonrasında Habertürk, kurgu haberi kabul edip özür diledi.

Et yalanına Cumhur İttifakı’ndan tepki "ET" YALANINA CUMHUR İTTİFAKI'NDAN TEPKİ
Ayşenur Arslan’dan A Haber’ özür AYŞENUR ARSLAN'DAN A HABER' ÖZÜR
Habertürk algı operasyonunu itiraf etti HABERTÜRK ALGI OPERASYONUNU İTİRAF ETTİ
Et yalanına Cumhur İttifakı’ndan tepki "ET" YALANINA CUMHUR İTTİFAKI'NDAN TEPKİ
Habertürk muhabirin işine son verdi HABERTÜRK MUHABİRİN İŞİNE SON VERDİ
Habertürk TV ham görüntüleri yayınladı HABERTÜRK TV HAM GÖRÜNTÜLERİ YAYINLADI
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA