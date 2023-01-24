A Haber 'Karne hediyesi et' algısında gerçeği ortaya çıkartmıştı! Habertürk TV ham görüntüleri yayınladı

İstanbul'un Şişli ilçesinde annesi kasaptan alışveriş yapan çocuğa mikrofon uzatan muhabir, "Annem karne hediyesi olarak et aldı" diye cevap aldı. Bu anlar sosyal medyada ve CHP yandaşı Cumhuriyet ile Sözcü gazetelerinde, "Türkiye’nin yoksullaştığı" şeklinde lanse edildi. A Haber bilinçli algı operasyonunun detaylarını, çocuğun annesi Nihal Güney'e mikrofon uzatarak ortaya çıkarttı. Habertürk TV yönetimi, muhabirlerinin kasıtlı bir operasyon haberi yaptığını itiraf etti. Görevden alınan muhabir yaşananların "yalan" olduğunu iddia edip kanal yönetimini hedef aldı, Habertürk ise haberin ham görüntülerini paylaştı. Muhabir Fatmanur Boylu'nun birçok kez "Annem bana karne hediye et aldı der misin?" dediği ve çocuğa da tekrar ettirdiği görüldü. Böylece söz konusu haberin Habertürk tarafından bilinçli olarak kurgulandığı ve yayına sürüldüğü de ortaya çıkmış oldu.