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HDP'li eski belediye başkanı Cihan Karaman'a "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 10 yıl 6 ay hapis cezası

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 26.01.2023
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HDP’li eski belediye başkanı Cihan Karaman’a silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan 10 yıl 6 ay hapis cezası

Eski Hakkari Belediye Başkanı Cihan Karaman'a "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 10 yıl 6 ay hapis cezası verildi. Karaman, Terör örgütü PKK'ya yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 17 Ekim 2019'da tutuklanmıştı.

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