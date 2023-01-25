HABERTÜRK muhabirinin "Annem karne hediyesi et aldı" yalanı! AK Partili Lütfiye Selva Çam ve MHP Konya Milletvekili Esin Kara'dan flaş açıklamalar

Kasapta HABERTÜRK muhabirinin mikrofon uzattığı çocuğun, "Annem karne hediyesi olarak et aldı" diye cevap almasının kurmaca bir haber olduğunu A Haber ortaya çıkarmıştı. Asılsız haber muhalif siyasetçiler tarafından hükümete saldırı olarak kullanıldı. Yalan haberi ortaya çıkaran A Haber muhabiri Mehmet Karataş, muhalif medya tarafından yapılan kurgu haberleri anlatırken gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan AK Parti Ankara Milletvekili Lütfiye Selva Çam ve MHP Konya Milletvekili Esin Kara değerlendirdi. "Muhalefet yalana cesaret verdi" kelimesini kullanan Çam, "Burada muhabir ne amaçla bir çocuğu da alet etmek suretiyle karne gibi çok önemsenen bir konunun siyasete alet edilmesini açıkçası çok yadırgadım." şeklinde konuştu. Esin Kara, ise "Habere minik bir evladımızın alet edilmesinden de utanmaktayım bir anne olarak." dedi.