Kazanamayacağını anlayan 6'lı masa HDP'ye yanaştı! Gelecek Partili Kani Torun: "Ortak adaya doğru bir yönelme olabilir"
Adaylık meselesi üzerinden birbirine giren ve 'gizli' ortakları HDP'nin 'ayrı aday' tehdidi sonrası, 'kazanmayacağız' paniği yapan 6+1'li masanın temsilcilerinden itiraf niteliğinde açıklamalar gelmeye devam ediyor. CHP, İYİ Parti, DEVA Partisi derken şimdi de Gelecek Partisi'nden "HDP ile ortak aday çıkarabiliriz" açıklaması geldi. Gelecek Partisi Genel Sekreteri Kani Torun, ortak aday fikrine Meral Akşener'in de sıcak baktığını belirterek, "Süreç içinde ortak adaya doğru bir yönelme olabilir. Çok olumlu bir adım olarak değerlendiriyorum" dedi.
Terör örgütü PKK'nın siyasi kolu HDP'nin 'gizliden' destek verdiği 6'lı masada, adaylık tartışmaları üzerinden derin bir kaos yaşanıyor. Geçtiğimiz günlerde 10'uncu kez toplanan fakat yine kamuoyuna bir aday ismi sunamayan muhalefet, 11'inci toplantıda adaylık görüşmelerine başlanacağını duyurmuştu.
HDP'DEN ORTAKLARINA REST: "KENDİ ADAYIMIZI ÇIKARIYORUZ"
Yaşananlar kamuoyunu bir hayli meşgul ederken, HDP kanadından dikkat çeken bir açıklama gelmişti.
HDP Eş Başkanı Pervin Buldan, hiçbir ittifakın yanında yer almayacaklarını söyleyerek, "HDP, kendi adayını çıkaracak" diye konuşmuştu.
"KAZANAMAYACAĞIZ" KORKUSU! 6'LI MASA TEK TEK HDP'YE YANLIYOR!
HDP'nin ayrı aday resti, 6'lı masada "kazanamayacağız" korkusuna neden oldu.
DEVA Partisi Ali Babacan'ın HDP listesinden Meclis'e girme hesabı, CHP'den gelen "HDP, CHP'den çıktı" sözleri, Akşener'in Diyarbakır'daki ifadeleri derken şimdi de Gelecek Partisi'nden çok konuşulacak bir açıklama geldi.
"ORTAK ADAY ÇIKABİLİR"
Gelecek Partisi Genel Sekreteri Kani Torun, katıldığı canlı yayında, 6'lı masanın HDP ile ortak aday çıkarabileceğini belirtti.
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Diyarbakır'da yapmış olduğu konuşmasını değerlendiren Torun, "Sayın Davutoğlu gerek Sayın Babacan'ın daha önce verdikleri mesajlar çok olumluydu. Bu konuda bence Meral Hanım eksikliği tamamladı" ifadelerini kullandı.
HDP ile ortak aday çıkarabileceklerini belirten Torun, Akşener'in konuşmasının sürece olumlu yansıdığını söyledi.
Torun, "Aday belirlenirken özellikle HDP'nin ayrı aday çıkaracağı açıklandı. Ben süreç içinde umuyorum ki bu konuda bir en azından ortak adaya doğru bir yönelme olabilir. Bu altılı masanın tavrıyla doğrudan alakalı. Bu konuda gerek Sayın Davutoğlu gerek Sayın Babacan'ın daha önce verdikleri mesajlar çok olumluydu. CHP'nin de özellikle bu doğu masası kurarak Kürtlere yönelik bir takım çalışma yaptığını biliyoruz. Bu konuda bence Meral Hanım eksikliği tamamladı. Çok olumlu bir adım olarak değerlendiriyorum" dedi.
GEÇTİĞİMİZ GÜNLERDE CHP'Lİ AYTUĞ ATICI DA "HDP'YE MECBURUZ" DEMİŞTİ!
Atıcı, geride bıraktığımız günlerde "HDP, CHP içerisinden çıkmış bir partidir" diyerek kirli ittifakı gözler önüne seren bir açıklama yapmıştı. Bu sözleri sonrası Atıcı adeta vites yükseltti ve yine HDP'ye selam çaktı.
"Millet İttifakı'nın oyu yüzde 45-50 arası görünüyor" iddiasında bulunan CHP Parti İçi Eğitim Sorumlusu, bu oranın riskli bir bant olduğunu ifade ederek HDP seçmeninin oyuna ihtiyaç duyduklarını bir kez daha dile getirdi.
CHP'li Atıcı konuya ilişkin, "Bizim HDP seçmeninin oyuna ihtiyacımız var. Bu çok açık bu çok net. Biz HDP seçmenine mutlaka ama mutlaka elimizi uzatmak mecburiyetindeyiz" şeklinde konuştu.
Böylelikle Millet İttifakı ve 6'lı masadaki 'kazanamayacağız' tedirginliği bir kez daha açığa çıktı.
Öte yandan bu yaşananlar 2019 yerel seçimlerinde CHP ve HDPKK arasında yapılan kirli ittifakı da akıllara getirdi.
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