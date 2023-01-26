Başkan Erdoğan ile buluşma hayali gerçek oldu! 88 yaşındaki Alime Yavuz duygularını anlattı: Çok heyecanlandım, ağladım

RÜYAMDA ÜSTÜNDE AY YILDIZLI KIYAFETİ VARDI

BaşkanErdoğan'ı gördüğü rüyasını anlatan Alime teyze, "Rüyamda bile onu gördüm. Rüyamda iki kişi geldi yukarıya çıktı, geldiler başkanı görmeye. Kenan'da üstüne ay yıldızlı kıyafet giymiş, başkanın da üstü hep ay yıldız. Kenan gitti elini öptü, o da kulağını çekti ama arkadaşı elini öptü onun kulağını çekmedi. Onu çok iyi gördüm rüyamda, üstünde ay yıldızlı kıyafet vardı" dedi.

"BİDONLA İSTANBUL'A SU YOLLUYORDUM"

İstanbul'un su sıkıntısı yaşadığı dönemde Erzincan'dan İstanbul'a su yolladığını anlatan Alime Yavuz, şunları söyledi:

"Şoföre dedim 5 dakika müsaade et. Büyük bir bidona su doldurdum getirdim. 'Anacığım bu ne' dedi. 'İstanbul'da su yokmuş bunu çocuğuma götür' dedim. Dedi ki 'bu kaç gün gidecek.' 'Senin gibi anayı görmedim hiç' dedi. Reise bunu da anlatacaktım. 'Senden önce İstanbul'da su yoktu ben çocuklara bidonla su yolluyordum' diyecektim. Bayburt'a geldiğinde anlatacağım. Eskiden Türkiye'yi kim tanıyordu. Reis geldikten sonra Bayburt Bayburt oldu, İstanbul İstanbul oldu, Ankara Ankara oldu. Kim tanıyordu."