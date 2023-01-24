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6'lı masadan Kılıçdaroğlu'na "kukla cumhurbaşkanı adayı ol" baskısı! İşte perde arkasında CHP liderini eriten süreç

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Giriş Tarihi: 24.01.2023 Güncelleme Tarihi: 24.01.2023
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6’lı masadan Kılıçdaroğlu’na kukla cumhurbaşkanı adayı ol baskısı! İşte perde arkasında CHP liderini eriten süreç

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun 6'lı masa tarafından maruz kaldığı "kukla cumhurbaşkanı ol" baskısı iyice kendini hissettirmeye başladı. Meral Akşener'in İmamoğlu kozunu oynayıp köşeye sıkıştırdığı Kılıçdaroğlu, Saraçhane operasyonuna maruz kalarak adaylık ipini elinden kaçırıyordu. Süreç içinde yaşanan gelişmeler CHP liderini yalnızlaştırdı. Sabah Gazetesinin usta yazarı Okan Müderrisoğlu bugünkü yazısında Kılıçdaroğlu'nun perde arkasında siyasi hayatının tükenme noktasına getiren olayları kaleme aldı.

İşte Sabah Gazetesi yazarı Okan Müderrisoğlu'nun "Kemal Bey'i eriten süreç" başlıklı yazısı:

HİÇBİR ANKETTE YÜZÜ GÜLMÜYOR
İronik biçimde kendisini beklenen sona hazırlıyor. O, şahsına umut bağlayanlara Erdoğan'dan kurtuluş vaat ederken, partisi ve muhalif çevreler sanki ondan kurtulmanın planlarını yapıyor. Önündeki hiçbir ankette, cumhurbaşkanı adayı olarak 1. sırada çıkmıyor.

EN YAKINLARINDAN GELEN SİNSİ "DARBE"
En yakın arkadaşları bile ikili oynuyor. Merak edenler, Almanya'da iken İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında verilen yargı kararı sonrası, ekrana yansıyan parti yöneticilerine bakabilir. Ve nihayet... Masayı bir arada tutmaya, her krizi sineye çekmeye çalışıyor. Fakat siyaset sahnesinde parlattığı isim/lerin kendi rakibi olmasını önleyemiyor. İnisiyatif elinden kaçtıkça, "oğlum" dediği siyasal figür, rakip parti liderinin aparatına dönüşüyor.

KUKLA CUMHURBAŞKANI ADAYI OL BASKISI
Ekrem Bey'i Anadolu yollarına sürenler ise onu da çırak çıkaracak hesapların peşinde koşuyor. "Ya aday olma ya da sembolik cumhurbaşkanlığını kabul et. Ben de fiilen başbakan gibi çalışayım" baskısına maruz kalıyor.
Özetle...

CHP LİDERİNİN KOLTUĞU TEHLİKEDE
Seçime de girse, adaylık yarışından da çekilse CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu zor günler bekliyor. Bırakın bir üst koltuğa tırmanmayı, partideki koltuğunu koruması bile giderek güçleşiyor. Neden? Çünkü her manevrasında sürekli taviz vermesi ve geri çekilmesi gerekiyor.
Yani...

2023 yılı, CHP başta olmak üzere, muhalefetteki siyasal partiler için restorasyonun yeterli olmayacağı, yıkılıp yeniden inşa edileceği günleri içinde taşıyor.

6’lı masanın adaylık çıkmazı! 6'LI MASANIN ADAYLIK ÇIKMAZI!
6’lı masa 11’inci kez toplanıyor! Yine adayı konuşmayacaklar 6'LI MASA 11'İNCİ KEZ TOPLANIYOR! YİNE ADAYI KONUŞMAYACAKLAR

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