6'lı masadan Kılıçdaroğlu'na "kukla cumhurbaşkanı adayı ol" baskısı! İşte perde arkasında CHP liderini eriten süreç
CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun 6'lı masa tarafından maruz kaldığı "kukla cumhurbaşkanı ol" baskısı iyice kendini hissettirmeye başladı. Meral Akşener'in İmamoğlu kozunu oynayıp köşeye sıkıştırdığı Kılıçdaroğlu, Saraçhane operasyonuna maruz kalarak adaylık ipini elinden kaçırıyordu. Süreç içinde yaşanan gelişmeler CHP liderini yalnızlaştırdı. Sabah Gazetesinin usta yazarı Okan Müderrisoğlu bugünkü yazısında Kılıçdaroğlu'nun perde arkasında siyasi hayatının tükenme noktasına getiren olayları kaleme aldı.
İşte Sabah Gazetesi yazarı Okan Müderrisoğlu'nun "Kemal Bey'i eriten süreç" başlıklı yazısı:
HİÇBİR ANKETTE YÜZÜ GÜLMÜYOR
İronik biçimde kendisini beklenen sona hazırlıyor. O, şahsına umut bağlayanlara Erdoğan'dan kurtuluş vaat ederken, partisi ve muhalif çevreler sanki ondan kurtulmanın planlarını yapıyor. Önündeki hiçbir ankette, cumhurbaşkanı adayı olarak 1. sırada çıkmıyor.
EN YAKINLARINDAN GELEN SİNSİ "DARBE"
En yakın arkadaşları bile ikili oynuyor. Merak edenler, Almanya'da iken İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında verilen yargı kararı sonrası, ekrana yansıyan parti yöneticilerine bakabilir. Ve nihayet... Masayı bir arada tutmaya, her krizi sineye çekmeye çalışıyor. Fakat siyaset sahnesinde parlattığı isim/lerin kendi rakibi olmasını önleyemiyor. İnisiyatif elinden kaçtıkça, "oğlum" dediği siyasal figür, rakip parti liderinin aparatına dönüşüyor.
KUKLA CUMHURBAŞKANI ADAYI OL BASKISI
Ekrem Bey'i Anadolu yollarına sürenler ise onu da çırak çıkaracak hesapların peşinde koşuyor. "Ya aday olma ya da sembolik cumhurbaşkanlığını kabul et. Ben de fiilen başbakan gibi çalışayım" baskısına maruz kalıyor.
Özetle...
CHP LİDERİNİN KOLTUĞU TEHLİKEDE
Seçime de girse, adaylık yarışından da çekilse CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu zor günler bekliyor. Bırakın bir üst koltuğa tırmanmayı, partideki koltuğunu koruması bile giderek güçleşiyor. Neden? Çünkü her manevrasında sürekli taviz vermesi ve geri çekilmesi gerekiyor.
Yani...
2023 yılı, CHP başta olmak üzere, muhalefetteki siyasal partiler için restorasyonun yeterli olmayacağı, yıkılıp yeniden inşa edileceği günleri içinde taşıyor.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Kira artış oranı açıklandı mı, belli oldu mu? Şubat 2023 kira artış oranı ne zaman açıklanır?
- Ocak ayı aile destek ödemeleri SORGULAMA ekranı! 2023 Ocak Aile sosyal yardım ödemeleri zam geldi mi, ne kadar oldu?
- MEB İOKBS (PYBS) burs ödemeleri yattı mı? İOKBS Ocak ayı burs ödemeleri ne zaman yatacak?
- Aday sürücü, alkollü araç kullanma ihlallerine af gelecek mi? 2023 Ehliyet Affı Meclis'e ne zaman gelecek?
- Sosyal yardımda ödemeler katlandı! İhtiyaç sahiplerine Can Yeleği Olacak! 65 yaş, evde bakım, engelli, SED, iş arayanlar...
- TOKİ İstanbul kura çekim tarihi açıklandı mı 2023? İstanbul TOKİ kura çekimi ne zaman yapılacak? Tuzla, Başakşehir, Silivri...
- FED faiz kararı ne zaman açıklanacak? 2023 Toplantı tarihleri ne zaman? Amerika Merkez Bankası Ocak ayı faiz beklentisi ne?
- Mazot ve gübre desteği ne zaman yatacak 2023? Ocak - Şubat ayı mazot ve gübre desteği yattı mı? TCKN ile sorgulama ekranı
- Benzine zam son dakika | 24 Ocak benzin ve motorin fiyatı ne kadar, kaç TL oldu? Akaryakıt fiyatları güncel liste
- KYK borç faizleri silinecek mi? 2023 KYK borç yapılandırma ne zaman başlıyor?
- Memur MAAŞ FARKLARI yattı mı? Öğretmen, polis, hemşire, din görevlisi... %30 zam EMEKLİ SANDIĞI, SSK, BAĞ-KUR ne zaman yatacak? SON DURUM NE?
- Ziraat Türkiye Kupası kura çekimi ne zaman 2023? ZTK kura çekimi saat kaçta, hangi kanaldan yayınlanacak?