6'lı masadan Kılıçdaroğlu'na "kukla cumhurbaşkanı adayı ol" baskısı! İşte perde arkasında CHP liderini eriten süreç

KUKLA CUMHURBAŞKANI ADAYI OL BASKISI

Ekrem Bey'i Anadolu yollarına sürenler ise onu da çırak çıkaracak hesapların peşinde koşuyor. "Ya aday olma ya da sembolik cumhurbaşkanlığını kabul et. Ben de fiilen başbakan gibi çalışayım" baskısına maruz kalıyor.

Özetle...