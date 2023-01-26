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Son dakika | Van'da PKK'ya yönelik terör operasyonu! 480 personel peşlerinde

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Giriş Tarihi: 26.01.2023 Güncelleme Tarihi: 26.01.2023
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Son dakika | Van’da PKK’ya yönelik terör operasyonu! 480 personel peşlerinde

Son dakika haberi... İçişleri Bakanlığınca Van’da 480 personelin katılımıyla "Eren Abluka Sonbahar-Kış-25 Şehit Jandarma Yüzbaşı Mahmut Top operasyonu" başlatıldı.

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