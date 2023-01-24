CHP’li Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer şoförünü sendika başkanı yaptı olan işçiye oldu

Her gün belediyeden çok sayıda çalışanın kendisini arayarak dert yandığını anlatan Yüce, "Belediye çalışanlarının aylardır beklediği promosyon bedeli, yapılan görüşmeler sonucunda 8 bin TL olarak belirlendi. Çalışanlar az bulunca, görüşmeler ocak ayına ertelendi. Akdeniz Belediyesi 780 işçiye 16 bin 100 lira promosyon verirken, 7 bin kişiyle 10 katı çalışanı bulunan Büyükşehir Belediyesi 8 bin TL gibi bir promosyon vermeyi düşünüyor.

*Hak-İş İl Başkanı ve Hizmet-İş Sendikası Mersin Şube Başkanı Mehmet Yüce

Türkiye genelinde bu sayıda çalışanı bulunan belediyeler, 30 ile 60 bin TL arasında promosyon veriyor. Birçok ilçe belediyesi şu an ismi büyük ücreti düşük olan büyükşehir personelinden fazla alıyor. Şirket personeli olarak çalışanlar 3 yıldır zam almamıştı.