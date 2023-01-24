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CHP’li Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer şoförünü sendika başkanı yaptı olan işçiye oldu

GÜNDEM Sabah
Giriş Tarihi: 24.01.2023 Güncelleme Tarihi: 24.01.2023
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CHP’li Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer şoförünü sendika başkanı yaptı olan işçiye oldu

CHP’li Mersin Büyükşehir Belediyesi ile çalışanlarının promosyon ve zam görüşmeleri devam ediyor. Belediye Başkanı Vahap Seçer eski şoförünü yetkili sendikanın başkanı yaptığı ortaya çıktı. Yapılan kıyak sonrası belediye çalışanları "Sendika başkanı, eski başkanının sözünden çıkamıyor" diye tepki gösterdi.

CHP'li Mersin Büyükşehir Belediyesi çalışanlarının maaş, promosyon ve zam ile ilgili bekleyişleri sürüyor. Hak-İş İl Başkanı ve Hizmet-İş Sendikası Mersin Şube Başkanı Mehmet Yüce, belediyedeki yetkili sendikanın başkanı Nail Kaya'nın, işveren konumundaki Belediye Başkanı Vahap Seçer'in eski şoförü olduğunu belirterek, bu durumun çalışanları mağdur ettiğini söyledi.

Her gün belediyeden çok sayıda çalışanın kendisini arayarak dert yandığını anlatan Yüce, "Belediye çalışanlarının aylardır beklediği promosyon bedeli, yapılan görüşmeler sonucunda 8 bin TL olarak belirlendi. Çalışanlar az bulunca, görüşmeler ocak ayına ertelendi. Akdeniz Belediyesi 780 işçiye 16 bin 100 lira promosyon verirken, 7 bin kişiyle 10 katı çalışanı bulunan Büyükşehir Belediyesi 8 bin TL gibi bir promosyon vermeyi düşünüyor.

*Hak-İş İl Başkanı ve Hizmet-İş Sendikası Mersin Şube Başkanı Mehmet Yüce

Türkiye genelinde bu sayıda çalışanı bulunan belediyeler, 30 ile 60 bin TL arasında promosyon veriyor. Birçok ilçe belediyesi şu an ismi büyük ücreti düşük olan büyükşehir personelinden fazla alıyor. Şirket personeli olarak çalışanlar 3 yıldır zam almamıştı.





4 ay önce zam yapıp 7 bin 500 lira bandına yeni çıkardılar. Ama 8 bin 500 lira olan asgari üretin bile altında kaldı. Daha önce çalışanların ücretleri asgari ücretten yüzde 50-100 fazlaydı. Vahap Seçer, bunu da zamanla yok etti. Lisans ve ön lisans mezunlarının eğitim durumlarından aldıkları farkları iptal etti. Sürekli işçiler, özellikle üniversite mezunları asgari ücretin iki katından fazla maaş alıyordu. Şu anda 7 bin 250 TL maaş alıyor. Kadrolu işçilerin yevmiyesi ise 314 TL ile yoksulluk sınırının altında.

Büyükşehir'de yetkili olan Belediye-İş Sendikası 1 No'lu Şube Başkanı Nail Kaya, aynı zamanda Belediye Başkanı Vahap Seçer'in eski şoförü. Sayın Başkan, şoförünü sendika başkanı yapmış. Nail Kaya, başkanının sözünden nasıl çıksın. Eski patronu ne isterse onu yapıyor. Çalışanların hakkını savunmuyor. İşçiler de mobbing korkusuyla, sendika başkanına sorunlarını anlatamıyor. İşçinin vebali var. Nail Kaya, elini taşın altına koyup Başkan Seçer'in değil, işçilerin hakkını savunmalıdır" dedi.



SENDİKA BAŞKANI OLDU
Vahap Seçer, 2019'da başkan seçilince Nail Kaya'yı makam şoförü yaptı. Bu görevi 3 yıla yakın sürdüren Kaya geçen yıl istifa etti. Ardından da 6 Şubat 2022'deki seçimlerde Belediye-İş Sendikası 1 No'lu Şube Başkanı seçildi.

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