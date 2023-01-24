Kılıçdaroğlu'ndan 'Öztrak-Kesici' planı! 'Akşener-İmamoğlu' ittifakını böyle bitirecek
Kemal Kılıçdaroğlu ile Meral Akşener arasında yaşanan adaylık krizinde sular durulmuyor. Ekrem İmamoğlu'nu aday gösterebilmek için Saraçhane şovuna girişen Akşener, "Sahiplenmemek kabahat olacakken sahiplenmek kabahat oldu" diyerek Kılıçdaroğlu'nu topa tuttu. Tansiyonun yüksek olduğu şu günlerde bomba bir kulis bilgisi dolaşıma sokuldu. CHP yandaşı Şaban Sevinç, Kılıçdaroğlu'nun adaylığını geri çekerek, 'Akşener'in, İmamoğlu'nu önermesini' önleyeceğini iddia etti. Sevinç "Ankara'da kuvvetli kulisler var" diyerek, Kılıçdaroğlu'nun masaya İlhan Kesici ya da Faik Öztrak'ı önereceğini söyledi.
Önümüzdeki günlerde 11'inci kez bir araya gelecek olan, HDP'nin dışarıdan destek verdiği 6+1'li masa, adaylık tartışmaları üzerinden birbirine düştü.
Geride kalan on görüşmede adaylık konusunda somut bir adım atamayan hatta bu konuda büyük bir kavgaya tutuşan 6'lı masadaki kaosu alevlendirecek yeni bir gelişme yaşandı.
Bilindiği üzere CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Bir de beni deneyin, geliyorum ey dünya" diyerek adaylığını açıkça ilan etmiş, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ise bu talebi, "Ekrem İmamoğlu ya da Mansur Yavaş olursa destekleriz" diyerek reddetmişti.
İki lider, Saraçhane'de yaşananlar sonrası birbirine düşmüş, "İç işlerimize karışmayın" ve "Fena çarparım" restleşmeleri bir hayli gündem olmuştu.
KILIÇDAROĞLU'NA OLAY GÖNDERME
Akşener bugün Saraçhane'deki adaylık tiyatrosunu anımsatan sözler sarf etti. Akşener, "Ekrem İmamoğlu oranın öznesiydi. Ancak özne kalmadı. Sahiplenmemek kabahat olacakken sahiplenmek kabahat oldu. Bütünleşmeyi sağlayamadık." ifadeleriyle Kemal Kılıçdaroğlu'na göndermede bulundu.
MASAYI BİRBİRİNE DÜŞÜRECEK İDDİA: KILIÇDAROĞLU'NUN 'İMAMOĞLU-AKŞENER' İTTİFAKINI BİTİRME PLANI
Tüm bu gelişmelerin ışığında CHP yandaşı gazeteci Şaban Sevinç, çarpıcı bir kulis bilgisi paylaştı.
CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Anadolu turlarına dikkat çekip hala yarışın içerisinde olduğunu söyleyen Sevinç, "Ekrem Bey'in hala yarışın içinde olduğunu düşünüyorum. Destek alıyor, itiliyor, talepler geliyor... O talepler hoşuna gidiyor ve Anadolu turlarına devam ediyor. İYİ Parti'nin desteği de cebinde duruyor gibi" ifadelerini kullandı.
Her fırsatta İmamoğlu'nun önünü açan Meral Akşener'in Kılıçdaroğlu'nun kazanamayacağına dair sahip olduğu çekincenin kalıcı olduğunu söyleyen Şaban Sevinç, Kılıçdaroğlu'nun adaylığını geri çekerek Akşener'in İmamoğlu'nu önermesini önleyeceğini iddia etti.
İLHAN KESİCİ VE FAİK ÖZTRAK BOMBASI!
Sevinç "Ankara'da kuvvetli kulisler var" diyerek, Kılıçdaroğlu'nun masaya İlhan Kesici ve Faik Öztrak isimlerinden birini önereceği bilgisini paylaştı.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Kısmetse Olur Elif Nur Yel kimdir, kaç yaşında? Kısmetse Olur Elif'in mesleği ne?
- Ömer dizisi Gamze kimdir? Ömer dizisi Gökçe Bahadır evli mi, kaç yaşında, aslen nereli?
- YILIN İLK FAİZ KARARI! 2023 Ocak FED toplantı tarihi belli oldu! FED faiz kararı ne zaman açıklanacak? Piyasaların beklentisi ne yönde?
- HAC ÖN KAYIT 2023! Hac kayıt tarihi uzatıldı mı, son gün ne zaman? Hac kura çekim tarihi belli oldu mu?
- KYK BORCU OLANLARA MÜJDE! KYK borcu SİLİNDİ Mİ? KYK borç yapılandırma ne zaman başlıyor?
- Son dakika: Ehliyet affı çıktı mı, ne zaman yürürlüğe girecek? Ehliyet affı kimleri kapsayacak? Başkan Erdoğan açıkladı!
- TOKİ İSTANBUL KURA TARİHİ 2023! İstanbul TOKİ kura çekimi ne zaman yapılacak? Arnavutköy, Başakşehir, Esenler, Silivri...kura sonuçları sorgulama ekranı!
- ERZAK YARDIMLARI BAŞLADI! İhtiyaç sahiplerine koli koli gıda yardımı yapılıyor! Hemen başvuru formunu doldurun! A-B-C TİPİ PAKETLER...
- Seçkin Piriler Survivor'a neden veda etti? Seçkin Piriler kimdir, kaç yaşında?
- Berdan Mardini Survivor'dan ayrıldı mı, neden yok? Berdan Mardini Survivor 2023'ten neden ayrıldı?
- Kısmetse Olur Furkan neden diskalifiye oldu? Kısmetse Olur Furkan Ağca yarışmadan neden elendi?
- İstanbul Havalimanı metro Ücretsiz mi? Kaç gün bedava? M11 metro hattı durakları, istasyonları neler?