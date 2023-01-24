24 Ocak 2023, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Kılıçdaroğlu'ndan 'Öztrak-Kesici' planı! 'Akşener-İmamoğlu' ittifakını böyle bitirecek

Kılıçdaroğlu'ndan 'Öztrak-Kesici' planı! 'Akşener-İmamoğlu' ittifakını böyle bitirecek

GÜNDEM ahaber.com.tr - Özel Haber
Giriş Tarihi: 24.01.2023 Güncelleme Tarihi: 24.01.2023
ABONE OL
Kılıçdaroğlu’ndan ’Öztrak-Kesici’ planı! ’Akşener-İmamoğlu’ ittifakını böyle bitirecek

Kemal Kılıçdaroğlu ile Meral Akşener arasında yaşanan adaylık krizinde sular durulmuyor. Ekrem İmamoğlu'nu aday gösterebilmek için Saraçhane şovuna girişen Akşener, "Sahiplenmemek kabahat olacakken sahiplenmek kabahat oldu" diyerek Kılıçdaroğlu'nu topa tuttu. Tansiyonun yüksek olduğu şu günlerde bomba bir kulis bilgisi dolaşıma sokuldu. CHP yandaşı Şaban Sevinç, Kılıçdaroğlu'nun adaylığını geri çekerek, 'Akşener'in, İmamoğlu'nu önermesini' önleyeceğini iddia etti. Sevinç "Ankara'da kuvvetli kulisler var" diyerek, Kılıçdaroğlu'nun masaya İlhan Kesici ya da Faik Öztrak'ı önereceğini söyledi.

Önümüzdeki günlerde 11'inci kez bir araya gelecek olan, HDP'nin dışarıdan destek verdiği 6+1'li masa, adaylık tartışmaları üzerinden birbirine düştü.

Geride kalan on görüşmede adaylık konusunda somut bir adım atamayan hatta bu konuda büyük bir kavgaya tutuşan 6'lı masadaki kaosu alevlendirecek yeni bir gelişme yaşandı.

Bilindiği üzere CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Bir de beni deneyin, geliyorum ey dünya" diyerek adaylığını açıkça ilan etmiş, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ise bu talebi, "Ekrem İmamoğlu ya da Mansur Yavaş olursa destekleriz" diyerek reddetmişti.

İki lider, Saraçhane'de yaşananlar sonrası birbirine düşmüş, "İç işlerimize karışmayın" ve "Fena çarparım" restleşmeleri bir hayli gündem olmuştu.

KILIÇDAROĞLU'NA OLAY GÖNDERME

Akşener bugün Saraçhane'deki adaylık tiyatrosunu anımsatan sözler sarf etti. Akşener, "Ekrem İmamoğlu oranın öznesiydi. Ancak özne kalmadı. Sahiplenmemek kabahat olacakken sahiplenmek kabahat oldu. Bütünleşmeyi sağlayamadık." ifadeleriyle Kemal Kılıçdaroğlu'na göndermede bulundu.

MASAYI BİRBİRİNE DÜŞÜRECEK İDDİA: KILIÇDAROĞLU'NUN 'İMAMOĞLU-AKŞENER' İTTİFAKINI BİTİRME PLANI

Tüm bu gelişmelerin ışığında CHP yandaşı gazeteci Şaban Sevinç, çarpıcı bir kulis bilgisi paylaştı.

CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Anadolu turlarına dikkat çekip hala yarışın içerisinde olduğunu söyleyen Sevinç, "Ekrem Bey'in hala yarışın içinde olduğunu düşünüyorum. Destek alıyor, itiliyor, talepler geliyor... O talepler hoşuna gidiyor ve Anadolu turlarına devam ediyor. İYİ Parti'nin desteği de cebinde duruyor gibi" ifadelerini kullandı.

Her fırsatta İmamoğlu'nun önünü açan Meral Akşener'in Kılıçdaroğlu'nun kazanamayacağına dair sahip olduğu çekincenin kalıcı olduğunu söyleyen Şaban Sevinç, Kılıçdaroğlu'nun adaylığını geri çekerek Akşener'in İmamoğlu'nu önermesini önleyeceğini iddia etti.

İLHAN KESİCİ VE FAİK ÖZTRAK BOMBASI!

Sevinç "Ankara'da kuvvetli kulisler var" diyerek, Kılıçdaroğlu'nun masaya İlhan Kesici ve Faik Öztrak isimlerinden birini önereceği bilgisini paylaştı.

Bay Kemal’in ’Akşener-İmamoğlu’nu bitirme planı BAY KEMAL'İN 'AKŞENER-İMAMOĞLU'NU BİTİRME PLANI

Akşener masaya resti çekti: 30 Ocak’ı beklemedi
Meral Akşener’den HDP’ye yeşil ışık!
İYİ Parti İmamoğlu’nu adaylığa mı hazırlıyor?
Halk TV’de Kılıçdaroğlu’nu kızdıracak sözler!

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA