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Ayvacık'ta gece saatlerinde korkutan deprem!

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 24.01.2023
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Ayvacık’ta gece saatlerinde korkutan deprem!

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın geçtiği verilere göre gece saatlerinde Ege Denizi'nde Çanakkale Ayvacık açıklarında 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

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