Son dakika: Meclis'te demokrasi katliamı! CHP'li başkan Vahap Seçer yine hakaret etti: Buranın horozu sen misin!
Son dakika haberine göre sık sık Meclis'te Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak başta olmak üzere Meclis üyelerine uyguladığı sansürle gündemden düşmeyen CHP'li Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Çamlıbel projesi ile ilgili söz hakkı almak isteyen Gültak'ın yine mikrofonunu kapatarak Meclis'i bir kez daha karıştırdı. Başkan Gültak’a ‘Buranın horozu sen misin’ diyerek hakaret etti. Tüm ısrarlarına rağmen Gültak'ı konuşturmayan Seçer, ağır hakaretlerde de bulunarak Meclis'i provoke etti.
Mersin Büyükşehir Belediye Meclisi'nin kasım ayı ikinci oturumunda, CHP'li Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer ile Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak arasında söz verme tartışması yaşandı. Gültak, Seçer'in Çamlıbel Su Sporları Merkezi ile ilgili yanlış bilgi vererek kendilerine suçlama yönelttiğini, buna açıklık getirmek üzere kendisine söz verilmesini talep etti. Başkan Seçer ise gündem dışı konuşmaların uzadığını söyledi ve buna izin vermedi.
DEMOKRASİ KATLİAMI
Atatürk Parkı'nın kendisine tahsis edilmesi ile ilgili konuşan Seçer'e cevap vermek isteyen Gültak, "Çamlıbel ile ilgili bir konuşma oldu, bana cevap hakkı doğdu ben bir cevap verebilir miyim?" demesi üzerine Seçer, Gültak'a izin vermedi. Seçer, "Orası Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin vermiyoruz. Zorla veremeyiz, biz yapıyoruz" dedi. Gültak, açıklama yapmak için söz aldığında Seçer, Gültak'ın mikrofonun sesini yine kıstı. Bunun üzerine yerinden kalkarak kameraların karşısına geçen ve burada konuşan Gültak, "Böyle çamur at izi kalsın siyasetleri ile bizi uğraştırmayın, Çamlıbel bölgesi benim bölgem. Bu proje ile bizzat ilgilendiğimi biliyorsunuz. Çamur atıp, geri çekiliyorsunuz. Söz verseydiniz buraya gelmezdim" diyerek tepkisini gösterdi.
"BURANIN HOROZU SEN MİSİN"
Başkan Vahap Seçer'in, ihalenin müteahhidinin hazır olduğunu, kime verileceğinin de belli olduğuna yönelik kendilerine yönelik suçlamanın doğru olmadığını dile getirdi. Gültak, konuşmasına ısrarla sürdürünce CHP'li Seçer, "Buranın horozu sen misin" diyerek tepki gösterdi ve oturuma ara verdi.
BELEDİYE ÇALIŞANI ÜZERİNE YÜRÜDÜ
Başkan Gültak, CHP'li Başkanın kendisine söz verilmemesi ile ilgili sitemde bulunarak Meclis salonundan çıkarken belediye çalışanı olduğu iddia edilen bir kişi Gültak'ın üzerine yürüdü. Bu sırada, araya giren Gültak'ın korumaları tepki gösteren kişiye müdahalede bulunurken, şahsı sakinleştirmek için beline elini attıklarında ise silah bulunduğunu iddia ederek, bu kişiden şikâyetçi oldu.
"ARKADAŞLAR DEVLET GEREĞİNİ YAPAR"
Yaşanan olay üzerine Meclis üyeleri dışarıya çıktı. Gerilimin artması üzerine polis ve özel güvenlik elemanları araya girerken, Gültak ise "Arkadaşlar devlet gereğini yapar. Polis burada, kameralar burada" diye konuştu.
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